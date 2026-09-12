México

“El Gato” fue deportado cuatro veces de EEUU y volvió para traficar fentanilo: recibe más de 11 años de prisión

Antonio Espinoza Zárate, mexicano de 56 años conocido como “El Gato”, fue condenado a 135 meses de prisión en Estados Unidos tras declararse culpable de conspirar para distribuir fentanilo; había sido deportado en cuatro ocasiones

Las manos esposadas de un hombre apoyadas sobre los barrotes metálicos de una prisión.
Antonio Espinoza Zárate, alias “El Gato”, fue condenado a 135 meses de prisión por tráfico de fentanilo en Estados Unidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Antonio Espinoza Zárate, un mexicano de 56 años identificado con el alias de “El Gato”, fue sentenciado en Estados Unidos a 135 meses de prisión, equivalentes a más de 11 años, por participar en una conspiración para distribuir grandes cantidades de fentanilo en Los Ángeles.

El caso tiene un elemento que llamó la atención de las autoridades estadounidenses: Espinoza Zárate había sido deportado de Estados Unidos en cuatro ocasiones, pero volvió a ingresar al país y terminó involucrado en operaciones de venta de miles de pastillas de fentanilo, además de armas de fuego y municiones.

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La sentencia fue dada a conocer este 11 de septiembre de 2026 por la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Central de California del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

De acuerdo con las autoridades, el mexicano, residente del área de Mar Vista, en Los Ángeles, fue sentenciado por el juez federal de distrito Wesley L. Hsu.

Espinoza Zárate, conocido como “El Gato”, se declaró culpable el pasado 7 de mayo de un cargo de conspiración para distribuir y poseer fentanilo con la intención de comercializarlo.

Ilustración de un hombre armado con una bolsa que sale de una puerta giratoria con banderas y es detenido por un mazo de madera.
Las autoridades estadounidenses señalaron que el mexicano había sido deportado en cuatro ocasiones antes de volver a ingresar al país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mexicano permanece bajo custodia federal desde marzo de 2025, según informó el Departamento de Justicia estadounidense.

“El Gato” fue deportado cuatro veces de Estados Unidos

Los documentos judiciales señalan que Antonio Espinoza Zárate fue expulsado de Estados Unidos en los años 2010, 2013, 2014 y 2017.

Sin embargo, las deportaciones no impidieron que regresara al país.

Según su acuerdo de culpabilidad, entre julio de 2023 y marzo de 2025, “El Gato” conspiró con otras personas para distribuir fentanilo después de obtener cantidades destinadas a la comercialización y venderlas a posibles compradores.

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La investigación documentó al menos dos operaciones en las que el mexicano vendió miles de pastillas del poderoso opioide sintético y, además, incluyó armas y municiones en las transacciones.

Infografía sobre fondo oscuro con la ilustración de un hombre esposado, pastillas, armas de fuego, un mallete y texto explicativo.
La sentencia a 135 meses de prisión en Estados Unidos de Antonio Espinoza Zárate detalla sus operaciones de tráfico de fentanilo y armas en Los Ángeles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El primer episodio ocurrió en julio de 2023, cuando Espinoza Zárate obtuvo 4 mil 592 pastillas de fentanilo, con un peso total de aproximadamente 527 gramos.

De acuerdo con las autoridades estadounidenses, posteriormente vendió esa cantidad a un comprador en Los Ángeles por 4 mil 500 dólares.

Pero la operación no se limitó a la droga.

Miles de pastillas, armas y municiones en las transacciones

Durante la misma transacción, “El Gato” vendió al comprador armas de fuego y municiones por mil 700 dólares.

Entre el armamento involucrado se encontraba una pistola Glock, además de 131 cartuchos, según los documentos judiciales dados a conocer por la Fiscalía Federal del Distrito Central de California.

En dos operaciones documentadas, “El Gato” vendió más de 14 mil pastillas de fentanilo, además de armas y municiones. Crédito: FGR
En dos operaciones documentadas, “El Gato” vendió más de 14 mil pastillas de fentanilo, además de armas y municiones. Crédito: FGR

Un mes después, en agosto de 2023, las autoridades documentaron una segunda operación.

En esta ocasión, Espinoza Zárate se reunió con otro comprador en Los Ángeles y le vendió 9 mil 826 pastillas que contenían poco más de un kilogramo de fentanilo.

La transacción por la droga alcanzó los 8 mil dólares.

Nuevamente, la venta de narcóticos estuvo acompañada por armamento.

Según el Departamento de Justicia, el mexicano también vendió al comprador un rifle por 2 mil dólares.

Las dos operaciones documentadas representan más de 14 mil pastillas de fentanilo involucradas en las transacciones atribuidas a “El Gato”, además de armas de fuego y municiones.

El caso fue investigado por la fuerza de tarea El Camino Real Financial Crimes Task Force, encabezada por Homeland Security Investigations (HSI) y conformada por investigadores federales y estatales.

Ilustración en acuarela de unas manos masculinas sujetas con esposas metálicas sobre un fondo con luces rojas, azules y siluetas de montañas.
El mexicano permanecía bajo custodia federal desde marzo de 2025 y se declaró culpable en mayo de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En las investigaciones también participaron agentes de la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Central de California, la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) y el Departamento de Policía de Los Ángeles.

La condena llega tras casi un año y medio bajo custodia

La sentencia de 135 meses pone fin a una parte del proceso judicial contra el mexicano, quien llevaba bajo custodia federal desde marzo de 2025.

Su declaración de culpabilidad, presentada en mayo de este año, reconoció su participación en la conspiración para distribuir y poseer fentanilo con fines de venta.

El caso se suma a los esfuerzos de las autoridades estadounidenses contra las redes dedicadas a la distribución del opioide sintético, una de las principales prioridades de seguridad y salud pública para Washington.

En el expediente de “El Gato”, además, las autoridades destacaron la combinación entre el tráfico de fentanilo y la venta de armas, dos actividades que incrementaban los riesgos para la comunidad, de acuerdo con la investigación federal.

Tras cuatro deportaciones y su regreso a Estados Unidos, Antonio Espinoza Zárate terminó condenado a más de 11 años de prisión por las operaciones de narcotráfico que las autoridades lograron documentar entre 2023 y 2025.

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