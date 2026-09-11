México

Semarnat participa en negociaciones del conflicto entre comuneros por territorios en Chiapas y Oaxaca, destaca Sheinbaum

Esta área natural protegida ha registrado diversos episodios de violencia desde la implementación de las acciones establecidas en la Reforma Agraria de 1968

(Foto: especial)
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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum aseguró que el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, la Secretaría de Gobernación y la Semarnat se encuentran en negociaciones con las comunidades de Chimalapas para disminuir las tensiones por territorio entre Chiapas y Oaxaca.

Esta área natural protegida ha registrado diversos episodios de violencia desde la implementación de las acciones establecidas en la Reforma Agraria de 1968, que según el mandatario estatal Ramírez Aguilar, “este ha sido un tema que lo han traído todas las administraciones hasta la fecha.

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Dentro de las estrategias principales se destacó que es necesario un trabajo conjunto con el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz para ejecutar una solución jurídica para el problema de esta zona.

Las comunidades de Chiapas, particularmente el Ejido Díaz Ordaz, han avanzado en la posibilidad de permanecer en territorio oaxaqueño y aceptado que esta zona forme parte de Oaxaca, siempre y cuando se mantenga bajo el régimen ejidal.

Por ello, la discusión actual ya no se centra en determinar si la comunidad ubicada en Chiapas permanecerá dentro de Oaxaca, sino en definir el régimen de propiedad que tendrá. Mientras los habitantes plantean conservar la condición de ejido, Oaxaca propone que ingresen bajo el esquema de bienes comunales, una diferencia que mantiene detenida la negociación.

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“Yo espero que, pues en los próximos meses tengamos, la sensibilidad de quienes están llevando la negociación comunitaria para que se pueda hacer posible esa negociación”, señaló el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar durante la mañanera del pueblo de este 11 de septiembre en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

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