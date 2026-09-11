Sheinbaum condena amenazas de senador de Morena al periodista Enrique Acevedo: “Podemos no estar de acuerdo, pero jamás debe amenazarse”

Claudia Sheinbaum condena amenazas a periodista

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La presidenta Claudia Sheinbaum condenó las amenazas del senador de Morena Luis Fernando Salazar contra el periodista Enrique Acevedo a través de redes sociales y expresó su solidaridad con el comunicador.

“Podemos no estar de acuerdo con un periodista, una periodista, pero jamás debe utilizarse una palabra como amenaza”, declaró la mandataria, minutos antes de que finalizara su conferencia de prensa matutina de este viernes 11 de septiembre.

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La mandataria recordó que, si bien mencionó el tema el día anterior, no mencionó nada sobre el lenguaje usado por el legislador de Coahuila, lo cual no debe pasarse por alto, aun cuando el senador posteriormente eliminó la publicación y ofreció una disculpa. La presidenta dijo que el caso debía servir como un llamado a las personas servidoras públicas para no recurrir a expresiones de amenaza frente a cuestionamientos o publicaciones periodísticas.

“No estoy de acuerdo en la forma en que se expresó el senador de Morena de Coahuila, al periodista Enrique Acevedo. No es correcto. Mi solidaridad”, afirmó la presidenta al referirse a la publicación del legislador.

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Sheinbaum pide no amenazar y hace llamado a todos los funcionarios

La presidenta señaló que un desacuerdo con el trabajo de un periodista no justifica expresiones que puedan interpretarse como una amenaza. Explicó que un funcionario puede diferir de una publicación, una investigación o una postura, pero debe conducirse sin descalificaciones de ese tipo.

La amenaza del senador de Morena contra Enrique Acevedo generó el rechazo de senadores. (Captura de pantalla/Senado)

“Ayer hablé del tema, de la nota, pero no mencioné ello y es muy prudente y importante hacerlo”, dijo la mandataria, quien condenó el uso de la red social para lanzar frases amenazantes contra el periodista. Añadió que el retiro de la publicación y la disculpa posterior fueron pasos que debían reconocerse, aunque insistió en que la situación no debía normalizarse.

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“Él quitó de la red social y pidió disculpas, así que bueno, porque es un llamado a todas y todos los servidores públicos de que nunca debemos utilizar esas palabras”, expresó Sheinbaum.

Luis Fernando Salazar publicó un mensaje contra Enrique Acevedo

El caso se originó el 8 de septiembre, después de que Luis Fernando Salazar publicara un mensaje en su cuenta de X en respuesta a un reportaje presentado por Enrique Acevedo.

El 7 de septiembre, Acevedo difundió una serie de reportajes sobre la senadora con licencia y aspirante a la gubernatura de Baja California, Julieta Ramírez. Tras esa cobertura, el senador escribió: “Vamos a ir tras de ti por vulgar mentiroso, eres un corriente, vergüenza te debería de dar”.

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Dos días después, el 10 de septiembre, Salazar emitió una disculpa en la misma plataforma. El legislador sostuvo que su referencia a “ir tras” el periodista aludía a una vía legal. También informó que había presentado una demanda y una denuncia penal contra otra publicación en Coahuila.

En su mensaje de disculpa, Salazar planteó que cualquier persona que considere que fue calumniada o afectada en su honor puede acudir a las instancias legales correspondientes. La presidenta no profundizó en los recursos legales mencionados por el senador, pero remarcó que las diferencias no deben expresarse mediante amenazas.

X.

Artículo 19 cuestionó los señalamientos contra el periodista

La organización Artículo 19 México y Centroamérica difundió un posicionamiento en el que reprochó las amenazas y los discursos estigmatizantes contra Acevedo. El pronunciamiento señaló que las expresiones del legislador ocurrieron después de la difusión de un reportaje sobre una persona aspirante a un cargo público.

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Artículo 19 sostuvo que los asuntos relacionados con personas servidoras públicas y quienes buscan puestos de elección forman parte de los temas de interés público. En ese sentido, recordó que el ejercicio de una función pública implica apertura al escrutinio y a la posibilidad de cuestionamientos.

La organización citó criterios de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la protección de expresiones vinculadas con asuntos públicos y sobre las obligaciones de quienes ocupan cargos. También señaló que las amenazas contra periodistas afectan la libertad de expresión y requieren medidas de prevención, investigación y sanción.

El posicionamiento agregó que durante 2025 documentó 69 casos de periodistas y espacios informativos que enfrentaron acoso judicial, una cifra equivalente a un proceso iniciado en promedio cada seis días. La organización afirmó que existen mecanismos como el derecho de réplica para solicitar correcciones cuando una persona considere que se difundió información errónea o no verificada.

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