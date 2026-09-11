Coles rellenas: incautan metanfetamina en cargamento de verduras enviadas desde México a Texas

Este video documenta una operación de incautación realizada por la oficina de la DEA en McAllen, Texas. Se observan manos con guantes azules abriendo repollos, dentro de los cuales se descubren objetos verdes con forma de óvalo. Imágenes muestran múltiples repollos en cajas y numerosos objetos verdes distribuidos en carretillas y apilados en cajas cerca de un remolque de camión. La operación resultó en la confiscación de más de 900 kilogramos de metanfetamina, presuntamente oculta dentro de estos vegetales.

Guardar

La DEA decomisó 907 kilogramos de metanfetamina ocultos en un cargamento comercial de col que cruzó desde México hacia el Valle del Río Grande, en McAllen, Texas, como parte de una investigación conjunta de autoridades federales y estatales de Estados Unidos contra el tráfico de drogas.

La cantidad asegurada equivalió a más de 2 mil libras de la sustancia. Los agentes localizaron los paquetes entre productos agrícolas que aparentaban ser piezas de col destinadas a ingresar al mercado estadounidense.

PUBLICIDAD

La Administración para el Control de Drogas informó que el cargamento fue revisado después de entrar a territorio estadounidense desde México. La dependencia difundió imágenes del procedimiento, en las que se observó a los agentes retirar capas exteriores de una col hasta descubrir un paquete envuelto en plástico.

Las fotografías también mostraron cajas con verduras que ocultaban la droga. El método buscaba evitar que la metanfetamina fuera detectada durante el traslado mediante una carga comercial de productos agrícolas.

Las autoridades incvautaron m`pas de 900 kg de metanfetamina escondidas en coles (repollos) en Texas Foto: DEA

Seis agencias de Estados Unidos participaron en la investigación

El decomiso formó parte de una indagatoria de la Fuerza de Tarea de Seguridad Nacional, un grupo que reunió a corporaciones encargadas de investigar asuntos de seguridad nacional y narcotráfico. La DEA indicó que la investigación permaneció abierta.

PUBLICIDAD

En el operativo participaron la DEA, Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), el Buró Federal de Investigaciones, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos y el Departamento de Seguridad Pública de Texas.

Cada una de esas dependencias tuvo funciones vinculadas con el combate al narcotráfico, la investigación de delitos federales y la supervisión del ingreso de personas y mercancías a Estados Unidos. La DEA destacó la coordinación entre las agencias, aunque no identificó a una organización criminal relacionada con el envío.

Las autoridades tampoco revelaron el punto exacto del Valle del Río Grande donde ocurrió la revisión. La única ubicación proporcionada fue el área de McAllen, una zona del sur de Texas próxima a la frontera con México.

PUBLICIDAD

No se informó sobre detenidos, empresa responsable ni valor de la droga

Hasta el momento, las autoridades estadounidenses no dieron a conocer el nombre de la empresa responsable del cargamento ni la identidad de las personas que transportaban la mercancía. Tampoco precisaron si hubo detenidos durante el aseguramiento.

La DEA no informó qué cargos podrían enfrentar las personas involucradas en caso de que fueran identificadas. La dependencia tampoco reveló el destino final que habría tenido la metanfetamina, debido a que la investigación seguía en curso.

El valor estimado de la droga tampoco fue dado a conocer. Las autoridades se limitaron a confirmar que los paquetes fueron encontrados dentro de un envío que aparentaba contener únicamente col.

PUBLICIDAD

La agencia no informó si autoridades mexicanas participaron en las pesquisas ni si existían investigaciones abiertas en México por el traslado de la carga. El caso permaneció bajo indagatoria en Estados Unidos, sin que se anunciaran arrestos derivados del decomiso.