El pleno aniversario de la tragedia en el Puente de la Concordia, otra pipa vuelca y se incendia en la autopista Guadalajara-Colima

El conductor murió tras perder el control de la unidad, que transportaba dos autotanques con diésel; una de las pipas se incendió y provocó el cierre total de la vía. Crédito: Redes Sociales

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Una persona murió este jueves 10 de septiembre tras la volcadura e incendio de un tractocamión que transportaba dos pipas cargadas con diésel, en la autopista Guadalajara-Colima, a la altura del municipio de Sayula, Jalisco.

El accidente ocurrió poco después de las 16:00 horas en el kilómetro 68+000, en dirección a Colima. Tras el percance, una de las unidades comenzó a incendiarse, por lo que elementos de emergencia se movilizaron para controlar las llamas y reducir los riesgos derivados del combustible.

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El siniestro provocó el cierre total de la autopista y también de la carretera libre Guadalajara-Colima, mientras se desarrollaban las labores de atención.

¿Qué pasó con la pipa en la autopista Guadalajara-Colima?

De acuerdo con los primeros reportes, el tractocamión circulaba procedente de Colima con dirección a Guadalajara cuando perdió el control al tomar una curva y terminó impactándose contra el muro de contención.

El siniestro ocurrió en Sayula, Jalisco, donde cuerpos de emergencia trabajaron para controlar el incendio y reducir los riesgos por el combustible derramado.

La unidad remolcaba dos autotanques con diésel. Después del impacto, una de las pipas comenzó a incendiarse y parte del combustible alcanzó la zona de la carretera, lo que incrementó el riesgo para los automovilistas que transitaban por el lugar.

Algunos reportes señalaron que la unidad habría circulado a exceso de velocidad antes del accidente; sin embargo, las autoridades no habían informado oficialmente las causas del percance.

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La fuerza del impacto también provocó que fragmentos de concreto del muro salieran proyectados. Uno de ellos habría golpeado una camioneta en la que viajaba una familia, cuyos integrantes resultaron ilesos, de acuerdo con los reportes preliminares.

Una persona murió tras la volcadura del tractocamión

La Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco confirmó posteriormente que una persona perdió la vida como consecuencia del accidente.

La víctima fue identificada como el conductor del vehículo pesado.

El conductor del tractocamión murió tras la volcadura e incendio de la unidad, que transportaba dos pipas cargadas con diésel. Crédito: Redes Sociales

En el sitio trabajaron elementos de Protección Civil y Bomberos de Tuxpan, Sayula y del estado de Jalisco, quienes realizaron labores para sofocar el incendio, enfriar la unidad y controlar los riesgos relacionados con el combustible.

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También se llevó a cabo una revisión de las condiciones estructurales del puente ubicado en el punto del accidente, debido a los daños ocasionados durante la volcadura.

Entre los principales datos reportados se encuentran:

El accidente ocurrió el 10 de septiembre de 2026 .

El siniestro se registró alrededor de las 16:00 horas .

El punto afectado se ubica en el kilómetro 68+000 , en Sayula, Jalisco .

El tractocamión transportaba dos pipas cargadas con diésel .

Una de las pipas se incendió después de la volcadura .

Se reportó una persona fallecida, identificada como el conductor .

La autopista Guadalajara-Colima y la carretera libre permanecieron cerradas .

Cuerpos de emergencia revisaron también la estructura del puente.

Una pipa con diésel se incendió tras volcar en la Guadalajara-Colima; el accidente dejó un muerto y provocó el cierre total de la vía.

Cierre total en la autopista y operativo de emergencia

El accidente generó afectaciones a la circulación en uno de los principales corredores carreteros entre Jalisco y Colima. CAPUFE reportó el cierre de la autopista, mientras las corporaciones de emergencia trabajaban en el lugar.

El primer corte a la circulación fue reportado alrededor de las 16:17 horas. Posteriormente, las autoridades confirmaron la volcadura y el incendio de la unidad pesada en la zona de La Cuesta.

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La circulación también fue restringida en la carretera libre Guadalajara-Colima debido a la presencia del combustible y a las labores para controlar la emergencia.

Las autoridades recomendaron a los automovilistas evitar el tramo afectado, extremar precauciones, disminuir la velocidad y atender las indicaciones de los elementos que permanecían en la zona.

Bomberos y elementos de Protección Civil desplegaron un operativo para sofocar las llamas y controlar los riesgos en la zona.

El accidente ocurre a un año de la tragedia de La Concordia

El accidente en Sayula ocurrió exactamente un año después de la explosión de una pipa de gas LP en el Puente de la Concordia, en Iztapalapa, Ciudad de México, tragedia que dejó 32 personas fallecidas.

El 10 de septiembre de 2025, una pipa que transportaba cerca de 49,500 litros de gas LP volcó en una curva del distribuidor vial La Concordia. Tras registrarse una fuga de combustible, se formó una nube inflamable que posteriormente provocó una explosión.

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En el primer aniversario de aquella tragedia, familiares y amigos de las víctimas realizaron una misa y colocaron flores, fotografías y veladoras en memoria de las 32 personas que murieron.

El nuevo siniestro en Jalisco se registró en la misma fecha en que se cumple un año de la tragedia del Puente de La Concordia. Crédito: Cuartoscuro

La investigación de la Fiscalía capitalina atribuyó entonces la volcadura a la pérdida de control de la unidad por exceso de velocidad y señaló como causa inmediata la falta de pericia del conductor.

También descartó que baches, daños en el pavimento o fallas mecánicas hubieran provocado el accidente.

El percance registrado este jueves en la autopista Guadalajara-Colima corresponde a un hecho distinto. Hasta los últimos reportes, las autoridades continuaban con las labores de atención, evaluación de la infraestructura y control de la zona afectada.

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