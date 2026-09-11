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Rafa Márquez menciona al Piojo Herrera en entrevista con Martinoli y así fue la reacción del narrador

El ahora DT de México habló sobre la presión que representa dirigir al Tricolor y una frase relacionada con Miguel Herrera terminó provocando una peculiar respuesta del narrador de TV Azteca

¡Rafa Márquez se acordó del Piojo! Lo mencionó frente a Martinoli y desató las risas.
¡Rafa Márquez se acordó del Piojo! Lo mencionó frente a Martinoli y desató las risas.
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La nueva etapa de Rafael Márquez al frente de la Selección Mexicana comenzó con una peculiar anécdota que rápidamente llamó la atención durante sus primeras entrevistas como entrenador del Tricolor. Apenas después de ser presentado oficialmente, el exdefensor tuvo un intercambio divertido con Christian Martinoli, quien no desaprovechó la oportunidad de recordar uno de los episodios más comentados de su carrera como narrador.

Márquez ofreció entrevistas exclusivas a diferentes medios que cuentan con los derechos de transmisión de la Selección Mexicana. Una de ellas fue para TV Azteca, donde conversó con Martinoli y David Medrano sobre los retos que tendrá durante su nueva responsabilidad.

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En un momento de la charla, el llamado Káiser fue cuestionado sobre la presión que implica asumir el cargo de entrenador del combinado nacional, particularmente por las expectativas que existen alrededor del proyecto rumbo al próximo ciclo mundialista.

(Especial)
(Especial)

El exjugador respondió que la clave para alcanzar buenos resultados está relacionada directamente con el trabajo y recordó la influencia que ha tenido Javier Aguirre en su carrera como futbolista y ahora como integrante del cuerpo técnico de México.

“Sé lo que es y he tenido creo que al mejor entrenador de México y maestro como Javier (Aguirre). Así que sé lo que viene y obviamente lo que cuentan son los resultados, pero ¿qué es lo que da los buenos resultados? El trabajo, trabajo, trabajo, ahora sí que como dice el Piojo”, dijo Rafael entre risas.

La mención a Miguel Herrera generó inmediatamente una reacción de Martinoli. El narrador tomó con humor las palabras de Márquez y aprovechó la referencia para hacer alusión al conocido enfrentamiento que tuvo con el entonces entrenador de la Selección Mexicana.

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La vez que el Piojo Herrera agredió a Martinoli en un aeropuerto de EEUU

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El Piojo Herrera encara a Martinoli al encontrárselo en un aeropuerto de EEUU.

El episodio ocurrió en 2015, cuando ambos protagonizaron un altercado en el aeropuerto de Filadelfia después de la participación del Tricolor en la Copa Oro. Desde entonces, aquel incidente se convirtió en uno de los capítulos más recordados de la trayectoria de Martinoli y Herrera.

Por ello, la respuesta del narrador no tardó en llegar, también entre risas.

“¡Ah, caray! ¿Mi amigo?... Somos hermanos... tienes razón, hay que seguir trabajando”, dijo Martinoli.

La conversación continuó en tono relajado y el comentarista volvió a jugar con la situación, haciendo referencia al presente de Herrera como entrenador del Atlante.

Miguel “Piojo” Herrera aseguró que el Atlante venció al mejor equipo del país, luego de la victoria sobre Cruz Azul en el Estadio Banorte en la jornada 3 del Apertura 2026 (REUTERS)
Miguel “Piojo” Herrera aseguró que el Atlante venció al mejor equipo del país, luego de la victoria sobre Cruz Azul en el Estadio Banorte en la jornada 3 del Apertura 2026 (REUTERS)
“Y además pasamos al Atlante, ya somos como hermanos. Cuando quieras lo traemos y si quieres que platique contigo. Menos en los aeropuertos porque se pone un poco denso”, agregó el narrador estelar de Azteca Deportes.

El intercambio dejó uno de los primeros momentos curiosos de Márquez en su nueva función. Mientras el exfutbolista comienza a construir su proyecto al frente de México, su primera aparición ante los medios también estuvo acompañada por una referencia a una de las rivalidades más conocidas dentro del futbol mexicano.

Ahora, el reto para Márquez será mucho más serio: responder a las expectativas con resultados y demostrar que la experiencia adquirida junto a Aguirre puede ayudarlo a conducir al Tricolor durante esta nueva etapa.

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