Esposa de Carín León responde a fans molestos tras cancelación en Las Vegas: “Si se caía el avión, ¿ahí sí habrían llorado?”

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Meylin Zúñiga defendió a Carín León tras la cancelación de su concierto en Sphere de Las Vegas y difundió imágenes con horarios de dos intentos de vuelo.

La esposa del cantante sostuvo que su familia regresó a casa después de que las aeronaves no pudieron despegar con destino a Nevada.

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La influencer pidió empatía para el intérprete de regional mexicano y rechazó las versiones que circularon en redes sociales después de que el show del jueves 10 de septiembre se suspendió con asistentes ya instalados en el recinto.

Los boletos del concierto cancelado conservaron su validez para la nueva fecha del 15 de septiembre de 2027. Las personas que no pudieran acudir recibieron la opción de solicitar un reembolso en el sitio donde hicieron su compra durante los siguientes 30 días.

La presentación era la cuarta de siete que Carín León tenía programadas como parte de su residencia en Sphere. El artista informó que no llegó a Las Vegas por fallas mecánicas registradas en dos aviones distintos.

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Meylin Zúñiga publicó imágenes de los dos intentos de vuelo

Meylin Zúñiga compartió en sus historias de Instagram una secuencia de fotografías y videos para demostrar que el equipo de Carín León buscó viajar a Las Vegas antes de que se cancelara la función.

En una primera imagen, la empresaria mostró al cantante y a dos jóvenes caminando hacia una aeronave privada. La publicación incluía la leyenda “Intento 1” y una marca de tiempo de las 2:37 de la tarde.

Después difundió una selfie desde el interior de un avión. Sobre la fotografía escribió: “Arriba del avión para llegar 4:30 pm??”, junto con la referencia de las 15:06 horas.

La tercera prueba que compartió correspondió a un video de Zúñiga sentada en otra aeronave. “Segundo intento. Ya corriendo para llegar directo 6:40 pm”, escribió en la historia, marcada a las 17:15 horas.

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Con esas publicaciones, la esposa del artista respondió a los cuestionamientos de usuarios que acusaron al cantante de no prever el traslado desde Hermosillo, Sonora, hasta Las Vegas, donde miles de personas ya esperaban su actuación.

“Carín es una persona muy entregada a su trabajo y hoy tuvimos 2 intentos de vuelos”, escribió Zúñiga en una historia posterior, en la que explicó los desperfectos reportados en ambas aeronaves.

La influencer detalló que el primer vuelo estaba planeado para las 2:00 de la tarde, pero tuvo una falla en los frenos. También señaló que el segundo avión llegó después de las 17:00 horas y presentó un problema que no especificó.

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“Después de estar haciendo mil intentos de solucionar, NO nos permitieron volar”, afirmó. La creadora de contenido añadió que la familia vio un avión lleno de personas con sombreros que viajaban a Las Vegas para asistir al espectáculo.

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Meylin Zúñiga rechazó versiones sobre una fiesta o una pelea

La esposa de Carín León reconoció el enojo de los asistentes que compraron boletos y realizaron gastos para viajar al concierto. Además, planteó una situación hipotética:

“A lo que voy: ¿Qué es lo peor de esto? ¿Haberlos dejado plantados con la posibilidad de primero Dios volver a cantar todos juntos? ¿O la noticia de que se cayó el avión y el artista no está? Ahí sí hubieran llorado y no coreado ‘grosería y media’?“.

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También sostuvo que la decisión de suspender el traslado no dependió del artista ni de su equipo.

“Entiendo la frustración del esfuerzo que hacemos todos para ir a ver a nuestro artista favorito, pero ojalá también entendieran la impotencia del artista de no haber podido llegar con ustedes”, escribió.

Zúñiga lamentó que los fanáticos se quedaran sin escuchar al sonorense en uno de los conciertos de su residencia.

En otra publicación, pidió no difundir versiones sobre los motivos de la ausencia de Carín León. “No inventen que si andaba de fiesta y por eso no llegó, que si se peleó conmigo”, expresó.

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Zúñiga explicó que el cantante dejó Las Vegas 10 horas antes porque regresó con ella y sus hijos. “También tenemos familia con la que queremos compartir cosas como lo hacen ustedes”, escribió en respuesta a los señalamientos.

La influencer cuestionó que algunos usuarios dudaran de la falla de dos aeronaves el mismo día para un trayecto que describió como de una hora. “Y si pecamos de confiados, pues perdón”, agregó en su mensaje.

Zúñiga contó que volvieron porque llevaron a sus hijos pequeños y tenían previsto reunir a la familia. “Somos una familia normal como todos”, expresó sobre la decisión de no permanecer en Las Vegas.

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La esposa del cantante señaló que el hijo mayor de la pareja cumpliría años y le tocaba pasar la fecha con su mamá. Por ello, la familia regresó tras el primer fin de semana de conciertos de Carín León en Sphere.

“Esperamos verlos el 15 de sept 2027. Todos con mucha salud y ganas de brindar por lo realmente importante”, escribió Zúñiga al cerrar sus historias. También ofreció disculpas a nombre del equipo del cantante.

Carín León explicó que pilotos y autoridades impidieron el vuelo

Carín León publicó un video para explicar que el primer avión presentó una falla de frenos antes de despegar. El cantante indicó que su equipo consiguió una segunda aeronave, pero ésta tuvo una falla en la dirección.

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Carín León cancela de último momento show en Las Vegas. (Instagram)

“Los pilotos no nos dejaron volar, las autoridades correspondientes no nos dejaron volar”, dijo el intérprete. El músico aseguró que anexaría bitácoras y testimonios del personal que estuvo presente en el aeropuerto.

El artista se disculpó con quienes viajaron para verlo. “No les devuelvo su tiempo perdido, no les devuelvo tanta ilusión”, expresó antes de confirmar que la función se reprogramó para el 15 de septiembre de 2027.