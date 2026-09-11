Grecia Quiroz no responde a dos solicitudes por los teléfonos de Carlos Manzo

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Grecia Quiroz no ha entregado los celulares de Carlos Manzo pese a dos solicitudes formales de la Fiscalía General del Estado de Michoacán. A raíz de ello, la dependencia confirmó que los dispositivos siguen fuera de su poder y señaló que podría recurrir a una vía judicial para obtenerlos.

La Fiscalía presentó la primera petición en noviembre de 2025 y formuló una segunda solicitud en diciembre de ese año, sin recibir los teléfonos. El caso corresponde al asesinato del exalcalde de Uruapan, ocurrido el 1 de noviembre de 2025 en la plaza principal de la ciudad, y la investigación suma 32 detenidos por su probable participación directa o indirecta.

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El vicefiscal de Inteligencia e Investigación Criminal, Israel Vega Rodríguez, informó que la dependencia ha enviado dos oficios a Quiroz sin obtener respuesta. La segunda petición surgió tras una ampliación de declaraciones de Yesenia Méndez Rodríguez, exsecretaria particular de Manzo.

“Al día de hoy no han sido entregados, se tiene que seguir agotando lo que marca el procedimiento, irlo solicitando con apercibimiento y de esta naturaleza para poder ser aportados por la ciudadana Grecia Quiroz”, declaró Vega Rodríguez a medios locales. El funcionario reiteró que la dependencia continuará con el proceso de solicitud.

Grecia Quiroz se dirige al público desde un podio, solicitando a Claudia Sheinbaum atender las demandas ciudadanas ante la violencia en Uruapan. (@GreciaMich2027)

El vicefiscal también precisó que la Fiscalía General de la República (FGR) no ha atraído el caso hasta este momento. La investigación registra 32 personas detenidas por su probable participación directa o indirecta en el homicidio.

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La solicitud formal se hizo el 28 de agosto tras nuevas declaraciones

Según informó El Heraldo de México, la FGE presentó el oficio de solicitud el 28 de agosto, a raíz de una ampliación de declaraciones dentro de la carpeta de investigación. Los celulares serían analizados en busca de información que ayude a esclarecer el móvil del crimen.

El vicefiscal Vega Rodríguez advirtió al medio que Grecia Quiroz podría promover un amparo para evadir la entrega de los dispositivos, y reconoció que esa es una posibilidad legal. El funcionario también señaló que, hasta ahora, no existe “información suficiente” para que Quiroz sea requerida como investigada por el homicidio.

La FGE deberá esperar el curso del proceso legal antes de poder exigir la entrega de forma coercitiva. La dependencia continuará con las solicitudes formales mientras se integran más datos a la carpeta de investigación.

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Cientos de personas se manifiestan en Michoacán, vestidos de blanco en la marcha por la paz Crédito: Cuartoscuro

El fiscal Torres Piña y la posición de Grecia Quiroz sobre el dispositivo

El fiscal general Carlos Torres Piña confirmó a medios de comunicación, según documentó Infobae, que el celular del exalcalde podría contener información sobre amenazas previas al crimen, así como comunicaciones que permitan reconstruir lo ocurrido el día del asesinato. La Fiscalía tiene registrado que desde el entorno del alcalde se filtraba información a los agresores: “La referencia que nosotros tenemos es que desde adentro le informaban a los agresores el minuto a minuto de lo que pasaba ese día”, señaló el funcionario.

Torres Piña explicó ante la publicación que el teléfono no fue incorporado como dato de prueba desde el inicio de la investigación, sino que se mantuvo como pertenencia personal de la familia. Esa distinción legal ha permitido que la entrega quede a voluntad de la alcaldesa y no sea exigida de forma coercitiva.

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El fiscal no descartó recurrir a una vía judicial, aunque aclaró a Infobae que, de concretarse, la extracción de datos se haría con respaldo jurídico y en presencia de quien corresponda. “Pudiéramos requerirlo judicialmente, pero también se tienen que valorar las pertenencias personales”, dijo Torres Piña.

Sobre si la negativa de Quiroz genera algún tipo de sospecha institucional, el fiscal fue directo ante la publicación: “La verdad es que nosotros no estamos haciendo algún planteamiento en específico de esa índole”. Agregó que la Fiscalía es “respetuosa de los tiempos de la viuda”.

Grecia Quiroz y Carlos Manzo, en una fotografía compartida por la alcaldesa de Uruapan. (Crédito: X | )

La razón que Quiroz ha dado públicamente para no ceder el aparato remite a una instrucción que el propio Carlos Manzo habría dejado en vida. Según Torres Piña, la alcaldesa “fue muy enfática en decir que Carlos Manzo en vida siempre mencionó que no quería que el celular lo tuviera alguna otra persona”.

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En conferencia de prensa del 4 de mayo, Quiroz aclaró ante los medios su postura sobre el dispositivo: no se niega a que la Fiscalía acceda al contenido, pero exige que cualquier revisión se realice en su presencia. La condición, dijo, responde a la desconfianza que tiene hacia el personal de la dependencia.

“El tema del celular de Carlos no es un tema en el que yo esté negada a que tengan la información. En el momento que quieran se los presto, pero en mi presencia que revisen lo que quieran. Pero yo no se los voy a soltar nada más así, porque corro el riesgo o de que le quiten o de que le pongan algo”, declaró la alcaldesa.

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Quiroz fue explícita al señalar que su desconfianza no apunta directamente al fiscal Torres Piña, sino al estado de depuración interna de la Fiscalía. “Yo conozco cómo trabajan y no estoy hablando mal del fiscal, pero yo creo que él sabe que dentro de la fiscalía no se ha depurado al 100% y que yo no me voy a exponer, ni me voy a arriesgar a que le puedan poner algo a su teléfono”, declaró ante los medios.

Grecia Quiroz aseguró que no se arrodillará ante el crimen organizado y que su gobierno no pactará con nadie.

Juan Manzo exige la entrega del celular desde el primer día del crimen

Juan Manzo Rodríguez, hermano del exalcalde asesinado y subsecretario del Gobierno de Michoacán, reprochó que el dispositivo no haya sido presentado como parte de las investigaciones desde el inicio. “El teléfono celular de Carlos Manzo desde el primer día se le pidió. Luego se lo entregan a Grecia y Grecia no lo ha presentado como parte de las investigaciones. Ya lo pidió el fiscal, ya lo pidió la Federación”, afirmó, de acuerdo con lo documentado por Infobae.

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El hermano de la víctima también marcó diferencias en cuanto al alcance de la investigación. Mientras Quiroz, según él, buscaría que la indagatoria se concentre en el ámbito político, Juan Manzo pide que se explore también el entorno del ayuntamiento y del propio Movimiento Independiente del Sombrero.

Juan Manzo señaló además ante la publicación que el secretario particular del exalcalde, Sigfrido Mujica Espinoza, no acudió a ninguna de las tres convocatorias que la Fiscalía le hizo para rendir testimonio, dato que Torres Piña confirmó. Apuntó también que un jefe de escoltas con orden de aprehensión sigue prófugo y que voces cercanas al Movimiento del Sombrero han salido a defenderlo en lugar de exigir su captura.

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