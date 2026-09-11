La fiebre de las abejas no termina, CDMX tendrá mega convivencia temática de “Enjambre”: cuándo y dónde será

Cientos de asistentes caracterizados como abejas conviven e intercambian estampas en la explanada del Monumento a la Revolución de la Ciudad de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La comunidad de fans de Enjambre prepara una nueva convivencia temática para celebrar el fenómeno que la banda desató tras su debut en el Estadio GNP Seguros. La cita, organizada por los propios seguidores, incluirá un intercambio de obsequios conocido como “freebie exchange” y contempla el uso de atuendos alusivos a las abejas, el sello distintivo del fandom.

La propuesta surgió después de una votación entre los seguidores, quienes decidieron la fecha y el horario del encuentro. La organización se coordina a través de redes sociales, donde ya se anticipó la creación de un grupo de WhatsApp para los asistentes.

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Enjambre/Instagram

Fecha, lugar y horario de la convivencia

La reunión de Enjambre Escuchas, como se autodenominan los fans de la banda, se realizará el sábado 3 de octubre en el Monumento a la Revolución, en Ciudad de México. El horario establecido es de 3:00 pm a 6:00 pm.

La convivencia de Enjambre consiste en un encuentro de fans organizado de manera independiente, sin vínculo oficial con la banda, que reúne actividades de intercambio de obsequios y el uso de disfraces de abeja como elemento identitario del fandom. La fecha se eligió después de la quincena para dar tiempo a los asistentes de preparar más regalos para el intercambio.

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Según explicó la organizadora en su publicación, el horario también buscó equilibrio entre quienes trabajan los sábados y quienes prefieren un turno más temprano. El cartel de la convocatoria fue elaborado con inteligencia artificial, aunque se dejó abierta la posibilidad de sustituirlo por un diseño alternativo si algún seguidor presenta una propuesta.

Un cartel ilustrado anuncia la reunión de seguidores de la banda Enjambre el tres de octubre en el Monumento a la Revolución de Ciudad de México. (Facebook/Enjambre escuchas)

Dos décadas de trayectoria musical

Enjambre es una banda de rock e indie rock originaria de Fresnillo, Zacatecas, que inició actividades en 2005. A lo largo de dos décadas ha grabado nueve álbumes de estudio, entre ellos Consuelo en domingo, Daltónico, Los huéspedes del orbe y su trabajo más reciente, Daños Luz, lanzado de manera independiente en marzo de 2026.

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El disco Daños Luz incluye once temas, entre ellos “Desfases”, “Angustias”, “Vida en el Espectro” y “Vínculo”, canciones que se perfilan como nuevos clásicos entre los seguidores.

Con el lanzamiento del álbum llegó el Daños Luz Tour, la gira que recorre más de 15 ciudades de México entre agosto y noviembre de 2026, además de presentaciones en Estados Unidos y España. Antes de su paso por el Estadio GNP Seguros, la banda ya había agotado localidades en dos fechas del Palacio de los Deportes.

La segunda fecha convocó a 65 mil asistentes, quienes acompañaron a la agrupación durante todo el repertorio. La gira contó con la participación de Arroba Nat como artista invitada para abrir los conciertos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un debut histórico en el Estadio GNP Seguros

Enjambre se presentó por primera vez en solitario en el Estadio GNP Seguros de Ciudad de México los días 29 y 30 de agosto de 2026, con ambas fechas totalmente vendidas. Se informó que la primera noche reunió a 120 mil personas que corearon “Enjambre, Enjambre” antes de que la banda abriera el show con “Desfases”, a las 9:20 pm.

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La segunda fecha convocó a 65 mil asistentes, quienes acompañaron a la agrupación durante todo el repertorio. La gira contó con la participación de Arroba Nat como artista invitada para abrir los conciertos.

Durante las dos noches, la banda interpretó canciones de su álbum más reciente como “Angustias”, “Vida en el Espectro”, “Juguete” y “Vínculo”, con la que cerró el show. También revivió éxitos de su trayectoria como “Nueve”, “Por esta razón”, “Manía Cardiaca”, “Cámara de Faltas” y “Somos Ajenos”.

“La Ciudad de México también es nuestra casa”, expresó la banda durante el concierto. Las presentaciones formaron parte de una segunda vuelta de la gira Daños Luz Tour, luego de que la banda agotara localidades en el Palacio de los Deportes el año anterior.

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El fenómeno de los “Enjambre Escuchas”

“La Ciudad de México también es nuestra casa”, expresó la banda durante el concierto. Las presentaciones formaron parte de una segunda vuelta de la gira Daños Luz Tour (AP Photo/Berenice Bautista)

El atuendo de abeja se convirtió en el sello distintivo de los seguidores de la banda, un juego con el apellido de la familia que integra la agrupación. Desde los alrededores del Estadio GNP Seguros, miles de fans llegaron con antenitas, medias rayadas y trajes completos de abeja.

Las antenas con luces de color naranja y amarillo iluminaron todo el recinto durante ambas noches. Testimonios recogidos entre los asistentes explicaron el vínculo entre el disfraz y la identidad del fandom.

Dánae, una asistente que acudió desde Teotihuacán, relató que “nos gustan mucho los mensajes que da Enjambre sobre el amor y el desamor. Yo me siento parte de una colmena y bendito Dios que Enjambre se llama así y tiene ideas para outfits”.

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Otro asistente añadió: “Venir disfrazados es parte de la identidad, como una comunidad, siento que es algo que hace falta en muchos aspectos de la sociedad. Yo vengo aquí y veo a todos de abejas o con antenas y me siento parte de algo”.

La tradición de intercambiar freebies, como stickers, dulces, muñecos con fotografías de los integrantes y hasta patitos pintados como abejas, también se replicó durante los conciertos en el Estadio GNP Seguros. Esa misma dinámica es la que ahora los fans buscan reproducir en la convivencia del 3 de octubre en el Monumento a la Revolución.

Festival Revueltas y las próximas fechas

Un cartel promocional anuncia la presentación del grupo Enjambre el jueves 15 de octubre en la Plaza IV Centenario de Durango, en el marco del Festival Revueltas. (Festival Revueltas: redes sociales)

Tras su paso por el Estadio GNP Seguros, Enjambre confirmó su participación en el Festival Revueltas 2026, en Durango, donde se presentará el jueves 15 de octubre en la Plaza IV Centenario, a las 8:00 pm. El festival, denominado “Arte y cultura en cada latido”, reunirá más de 100 actividades gratuitas entre el 10 y el 18 de octubre.

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El cartel del Festival Revueltas también incluye a Kalimba el 10 de octubre, Nicho Hinojosa el 12 de octubre y el proyecto “Despechadas”, con Rocío Banquells, Prisma, Denisse de Kalafe, Manoella Torres y Lila Deneken, el 17 de octubre.

La gira Daños Luz Tour continuará además con fechas en el Auditorio Banamex de Monterrey, los días 16 y 17 de octubre, y en el Auditorio Telmex de Guadalajara, el 20 de noviembre y el 19 de diciembre.