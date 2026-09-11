Paquete Económico 2027: CCE lanza advertencia al Gobierno, exige frenar deuda y garantizar inversiones

El CCE analizó el Paquete Económico 2027 y pidió frenar deuda y garantizar inversiones (Crédito: X/ @cceoficialmx)

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El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) llamó al Gobierno Federal y al Congreso de la Unión a mantener como prioridad la estabilidad de las finanzas públicas ante la presentación del Paquete Económico 2027, al considerar que México debe conservar el grado de inversión, disminuir gradualmente el déficit público y desacelerar el crecimiento de la deuda.

El organismo empresarial señaló que el objetivo debe ser construir condiciones que permitan a la economía mexicana crecer a un ritmo mayor, al tiempo que se mantiene la estabilidad económica y se generan mejores condiciones para la inversión y la creación de empleos formales.

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De acuerdo con el CCE, la propuesta presentada por el Ejecutivo Federal representa un avance hacia unas finanzas públicas sostenibles, aunque consideró necesario mantener una revisión técnica de las medidas planteadas y de sus posibles efectos sobre empresas, trabajadores y consumidores.

CCE pide eficiencia en el gasto público

Dinero mexicano billetes economía paquete económico 2027 (Foto: Jorge Contreras/Infobae México)

Entre sus principales planteamientos, el sector empresarial solicitó un ejercicio eficiente del gasto público y la búsqueda de soluciones estructurales para las empresas del Estado.

El CCE sostuvo que la disciplina en el uso de los recursos públicos resulta fundamental para fortalecer la posición financiera del país y generar confianza entre los inversionistas nacionales y extranjeros.

También pidió avanzar en una estrategia que permita ampliar la base de contribuyentes, fortalecer la formalidad y combatir la evasión fiscal, además de enfrentar las redes relacionadas con la facturación falsa.

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En este sentido, el organismo consideró que la prioridad debe ser que quienes actualmente no cumplen con sus obligaciones fiscales paguen los impuestos que les corresponden, en lugar de concentrar mayores cargas sobre los contribuyentes que ya se encuentran dentro de la formalidad.

Empresarios piden reglas claras para invertir

En materia de ingresos, el CCE consideró positivo mantener el diálogo técnico con las autoridades para evaluar el impacto de las medidas propuestas y, en su caso, realizar los ajustes necesarios para procurar que sus efectos sean equitativos.

Al mismo tiempo, el sector privado planteó que para impulsar la inversión y el crecimiento económico se requieren reglas claras, seguridad y certidumbre fiscal.

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El acceso suficiente a energía y agua también fue señalado como una condición indispensable para atraer nuevas inversiones y permitir la expansión de empresas ya establecidas en México.

El organismo empresarial destacó que estas condiciones son especialmente relevantes para mantener la llegada de capital nacional y extranjero en un entorno económico internacional complejo.

PyMEs, una pieza clave para el empleo

EL CCE reconoció el papel de las PyMEs en el país y pidió que cualquier política económica debe considerar mecanismos que favorezcan su crecimiento, formalización y permanencia (Crédito: Cuartoscuro)

El CCE también reconoció los incentivos contemplados para las pequeñas y medianas empresas (PyMEs), al considerar que representan un componente fundamental de la actividad económica del país.

El sector empresarial destacó que las PyMEs generan alrededor del 70% del empleo en México, por lo que cualquier política económica debe considerar mecanismos que favorezcan su crecimiento, formalización y permanencia.

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Asimismo, el CCE valoró el acuerdo para mantener un diálogo permanente con el Gobierno Federal y evaluar los posibles efectos del Paquete Económico 2027.

Para ello, propuso utilizar un mecanismo formal de seguimiento que permita analizar los resultados de las medidas y plantear modificaciones cuando sean necesarias.

CCE busca acuerdo con Gobierno Federal

El CCE busca aumentar el crecimiento económico y proteger el bienestar de los mexicanos (Infobae-Itzallana)

El Consejo Coordinador Empresarial sostuvo que existe un objetivo compartido entre el Gobierno y el sector privado: aumentar el crecimiento económico y proteger el bienestar de los mexicanos.

Para lograrlo, consideró necesario mantener como prioridades el gasto social en áreas como salud y educación, además de fortalecer la inversión en infraestructura.

Finalmente, el organismo empresarial señaló que la construcción de acuerdos entre el Gobierno y el sector privado envía una señal positiva tanto dentro como fuera de México.

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A su juicio, mantener este entendimiento demuestra que el país puede generar consensos y actuar con responsabilidad frente a un escenario económico complejo, al mismo tiempo que busca preservar la estabilidad, atraer inversión y crear más empleos formales.