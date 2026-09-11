“Huye del lugar”: la decisión que salvó a una mexicana de morir en el 11-S

La sobreviviente del 11S afirmó que su experiencia del terremoto de 1985 habría influido en su reacción para evacuar tras el atentado en Nueva York. (EFE)

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A 23 años del 11S, en el wow4, la académica mexicana Laura Iturbide recordó que sobrevivió al atentado en el World Trade Center de Nueva York y que esa experiencia cambió su vida al grado de convertir el 11 de septiembre en su “segundo cumpleaños”, una fecha que, dijo, divide la historia mundial en un antes y un después.

En una entrevista exclusiva con Fuerza Informativa Azteca, Iturbide relató que estaba hospedada en el hotel del complejo cuando escuchó y sintió una explosión que la lanzó hacia la cama. Después del primer impacto, decidió salir; el segundo avión golpeó cuando ella ya estaba abajo.

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La mexicana contó al medio que ya había vivido el terremoto de 1985 y que esa experiencia habría influido en su reacción frente al atentado. “Cuando cualquier persona se siente amenazada, cuando algo no está bien, huye del lugar”, afirmó.

Laura Iturbide bajó 17 pisos por las escaleras tras desobedecer la orden de quedarse

Laura Iturbide contó que, tras el primer impacto, vio caer papeles y objetos de oficina de la Torre Norte y pensó que una avioneta se había estrellado. (AFP)

Iturbide dijo que, tras el primer impacto, alcanzó a ver que de la Torre Norte caían papeles y objetos de oficina. En ese momento pensó que una avioneta se había estrellado, porque el fin de semana anterior había habido un desfile en Nueva York con aeronaves que arrojaban confeti.

Su primer impulso fue escapar. Recordó que ella y su acompañante estaban en pijama, se cambiaron y escucharon a una persona correr por el pasillo para gritar que no salieran; después, por megáfono, les indicaron quedarse en el cuarto.

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La académica relató que desobedecieron esa instrucción y optaron por irse. No usaron el elevador y bajaron 17 pisos por las escaleras.

Durante la salida, describió un ambiente de calor intenso, tos y ardor en los ojos. En ese trayecto, dijo, se despidió mentalmente de sus seres queridos porque pensó que probablemente no saldría viva.

“Yo diría que es un momento de cambio de la historia mundial, tenemos una antes y un después de esta fecha”, señaló Laura Iturbide a la publicación. También resumió su reacción de aquellos minutos con una idea: “Mi intuición me dijo que me alejara lo más pronto de la zona”.

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La sobreviviente recibió terapia durante un año y dice que el trauma no desaparece

La sobreviviente del 11S dijo que tomó terapia durante un año y que el trauma no desaparece, sino que se aprende a sobrellevar con el paso del tiempo. EFE/Pedro J. Cárdenas ARCHIVO

Iturbide explicó que ella y una amiga lograron evacuar hasta el barandal del Hudson River, a unas cuadras de las Torres Gemelas. Desde ese punto vieron el colapso de ambas torres.

Al recordar lo que oyó en la Torre Sur, la segunda en ser atacada, dijo a TV Azteca: “Escuché un estruendo tremendo, no lo puedo describir porque es la primera vez que lo viví, nunca más lo vuelto a vivir, pero fue algo que nos sacudió en la Torre Sur, la segunda en ser atacada y donde yo estaba no dejó de moverse después del impacto”.

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La sobreviviente afirmó que estas experiencias no se superan, sino que se aprenden a sobrellevar. Contó que tomó terapia durante un año y que fue calificada como sobreviviente de guerra. Añadió que, desde entonces, aprecia “todos los momentos, todos los días”.

Iturbide también contó que ahora el 11 de septiembre es su segundo cumpleaños y que las personas cercanas suelen felicitarla en esa fecha. Incluso, relató que algunos amigos la llaman “el árbol sobreviviente” por una historia que asocia con esa jornada.

La cronología del 11S detalla cuatro secuestros aéreos en menos de dos horas

El recuento minuto a minuto del Museo y Monumento Conmemorativo del 11 de septiembre ubica impactos en Nueva York, el Pentágono y Pensilvania, con casi 3 mil fallecidos. (AFP)

A 25 años del 11S, la cronología de los ataques en Estados Unidos reconstruye cómo en menos de dos horas cuatro aviones secuestrados golpearon Nueva York, el Pentágono y Pensilvania, dejaron casi 3 mil muertos y llevaron al cierre total del espacio aéreo estadounidense.

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De acuerdo con la relación minuto a minuto que recoge el Museo y Monumento Conmemorativo del 11 de septiembre y retomó EFE, el primer impacto ocurrió a las 8:46 horas. Un Boeing 767 de American Airlines con 76 pasajeros y 11 tripulantes se estrelló contra una de las Torres Gemelas del World Trade Center, complejo donde trabajaban alrededor de 50,000 personas.

La construcción, de 110 pisos, quedó perforado en los niveles superiores y se incendió. A las 9:03 horas, un segundo grupo de cinco secuestradores impactó un Boeing 757 de United Airlines que había salido de Boston rumbo a Los Ángeles con 51 pasajeros y nueve tripulantes contra la torre sur.

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El espacio aéreo de Estados Unidos cerró el mismo día tras los secuestros

El primer impacto del 11 de septiembre ocurrió a las 8:46 horas, cuando un Boeing 767 de American Airlines se estrelló contra una torre del World Trade Center. REUTERS/Sara K. Schwittek/File Photo

A las 9:05 horas, el entonces presidente George W. Bush fue informado de lo ocurrido durante una visita a una escuela de Sarasota, Florida. 25 minutos después hizo su primera declaración pública, habló de una tragedia nacional y dijo que lo ocurrido parecía “un ataque terrorista”.

La secuencia continuó a las 9:37 horas, cuando otro avión de American Airlines, que cubría la ruta Washington-Los Ángeles con 53 pasajeros y seis tripulantes, se estrelló contra el Pentágono.

Cinco minutos después, a las 9:42 horas, la aviación civil de Estados Unidos ordenó el aterrizaje de todos los vuelos comerciales y suspendió las operaciones aéreas en los aeropuertos.

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A las 9:45 horas fue evacuada la Casa Blanca y también se decidió cerrar las bolsas estadounidenses. A las 9:59 horas colapsó la torre sur del World Trade Center.

George W. Bush recibió información del ataque a las 9:05 horas en Florida y 25 minutos después declaró que parece “un ataque terrorista”. AFP

El cuarto avión cayó a las 10:03 horas en Somerset, Pensilvania. Era un vuelo de United Airlines que viajaba de Newark a San Francisco con 33 pasajeros y siete tripulantes.

Según la reconstrucción citada por EFE, las investigaciones concluyeron que el blanco de los secuestradores era el Capitolio y que probablemente los pasajeros forcejearon con los cuatro atacantes para intentar recuperar el control de la aeronave antes del impacto. A las 10:28 horas se derrumbó la torre norte y el pánico se extendió por Manhattan.

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A las 11:02 horas, el alcalde de Nueva York, Rudolph Giuliani, ordenó evacuar el sur de Manhattan. A las 12:16 horas, tras el aterrizaje del último vuelo que seguía en el aire, quedó cerrado todo el espacio aéreo estadounidense.

Bush reapareció a las 13:20 horas desde la Base de Barksdale, en Louisiana. Ahí declaró que la libertad había sido atacada “por un cobarde sin cara” y afirmó que ya se habían tomado las medidas necesarias para garantizar la seguridad.

El último mensaje presidencial de esa jornada llegó a las 20:30 horas desde la Casa Blanca. Bush dijo que Estados Unidos “no distinguirá entre los terroristas que cometieron estos actos y quienes les amparan”.