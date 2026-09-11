De Puebla, Morelos y Tlaxcala a la Zona Cero: los mexicanos que trabajaban en las Torres Gemelas y murieron el 11-S

Autoridades y familiares lograron documentar 16 casos de mexicanos relacionados con las víctimas de los atentados, pero sólo cinco pudieron ser identificados oficialmente. En los otros 11 no fue posible recuperar restos que permitieran confirmar su muerte mediante los procedimientos de identificación. (Crédito: Jovani Pérez | Infobae México)

Guardar

Martes 11 de septiembre de 2001. Cinco mexicanos se preparaban para recibir a los comensales del “restaurante más espectacular del mundo”, el Windows on the World, ubicado en los pisos 106 y 107 de la Torre Norte del World Trade Center.

A poco más de 400 metros, sobre las calles de Manhattan, Antonio Javier Álvarez, Antonio Meléndez, Leobardo López Pascual, Martín Morales Zempoaltécatl y Juan Ortega Campos iniciaban su jornada laboral cuando comenzaron los atentados. Eran las 8:46 de la mañana cuando el vuelo 11 de American Airlines se estrelló contra la Torre Norte.

PUBLICIDAD

Los cinco llegaron a Nueva York buscando oportunidades de trabajo. Tres eran originarios de Puebla, uno de Tlaxcala y otro de Morelos. Sus nombres quedaron registrados entre las víctimas mortales y actualmente aparecen en el memorial construido en el sitio donde se levantaban las Torres Gemelas.

El registro consular mexicano también reunió los nombres de otros 11 connacionales considerados posibles fallecidos. A diferencia de los cinco casos identificados, nunca fueron localizados entre los restos recuperados del World Trade Center.

Los mexicanos que trabajaban en Windows on the World

Martín Morales Zempoaltécatl tenía 22 años y era originario de Santa Catarina Ayometla, Tlaxcala. Había llegado a Nueva York en 1998 y, después de desempeñarse en distintos trabajos, fue contratado en 2000 como chef asistente en Windows on the World. Su objetivo era aprender inglés y reunir dinero para construir una casa cuando regresara a su comunidad.

PUBLICIDAD

Después de los ataques, familiares y amigos distribuyeron carteles con su fotografía en hospitales y centros de atención para intentar localizarlo entre los sobrevivientes. Uno de esos documentos fue conservado por el National September 11 Memorial & Museum y registra que trabajaba en el piso 106 de Windows on the World.

Antonio Javier Álvarez, Antonio Meléndez y Leobardo López Pascual también habían salido de Puebla para buscar oportunidades laborales en Estados Unidos. Los tres formaban parte del personal que trabajaba en el restaurante.

Álvarez tenía 23 años y se desempeñaba como parrillero. Meléndez, originario de Acatlán, tenía 29 años y trabajaba como cocinero. López Pascual tenía 41 años.

PUBLICIDAD

Juan Ortega Campos era originario de Morelos y realizaba labores de reparto dentro del World Trade Center. Su trabajo lo llevaba a desplazarse por el complejo, mientras en las torres se desarrollaban las actividades habituales de oficinas, restaurantes y servicios.

Una bandera mexicana colocada junto a una placa, durante la conmemoración por los XV años de los ataques contra las Torres Gemelas. (Foto: X/@ConsulMexNuy)

Los otros 11 mexicanos de los que nunca se localizaron restos

Después de los ataques, el Consulado de México en Nueva York comenzó a recopilar información proporcionada por familiares y miembros de la comunidad mexicana sobre personas que podrían haber estado en el World Trade Center aquella mañana.

La búsqueda no se limitó a empleados de las grandes empresas instaladas en las torres. El complejo también concentraba restaurantes, comercios y servicios en los que trabajaban personas dedicadas a labores de cocina, limpieza, mantenimiento, reparto y otras actividades.

PUBLICIDAD

Con la información reunida por autoridades y familiares se llegó a establecer un registro de 16 mexicanos relacionados con las víctimas de los atentados. Cinco pudieron ser identificados oficialmente. En los otros 11 casos no fue posible recuperar restos que permitieran confirmar su muerte mediante los procedimientos de identificación.

La lista de posibles fallecidos incluyó a Arturo Alba Moreno, de Ciudad de México; José Manuel Contreras, de Jalisco; Germán Castillo García, del Estado de México; José Guevara González y José Antonio Santos Anaya, de Aguascalientes; Fernando Jiménez Molina, de Oaxaca; Alicia Acevedo Carranza, Víctor Antonio Martínez Pastrana y Juan Romero Orozco, de Puebla; además de Margarito Casillas y Norberto Hernández, cuya entidad de origen no quedó establecida en los registros citados.

PUBLICIDAD

La diferencia entre ambos grupos es importante: los cinco primeros fueron reconocidos entre las víctimas mortales de los atentados, mientras que los otros 11 permanecieron en los registros como posibles fallecidos y nunca fueron localizados entre los restos del World Trade Center.

Los trabajos forenses en Nueva York permitieron identificar a miles de víctimas, aunque no todas pudieron ser reconocidas. En el caso de los mexicanos, la documentación reunida después de los ataques dejó constancia tanto de las cinco identificaciones confirmadas como de los otros 11 nombres cuya presencia en el complejo fue reportada por sus familias o por las autoridades consulares, pero cuyos restos nunca fueron encontrados.

PUBLICIDAD

La bandera de México rescatada entre los escombros de las Torres Gemelas fue reinstalada en Nueva York 15 años después del 11-S

Quince años después de los atentados contra las Torres Gemelas, una bandera de México recuperada entre los escombros de la Zona Cero volvió a ocupar un lugar simbólico en Manhattan. El 11 de septiembre de 2016 fue reinstalada en el primer piso del Consulado General de México en Nueva York, acompañada de una placa alusiva a las víctimas del 9/11.

Una bandera mexicana entre los escombros: el símbolo que sobrevivió al derrumbe de las Torres Gemelas hace 25 años. (Foto: X/@ConsulMexNuy-SETH MCALLISTER / AFP)

La ceremonia coincidió con la conmemoración del XV aniversario de los ataques. Diego Gómez Pickering, entonces cónsul general de México en Nueva York, se reunió con familiares de los mexicanos que murieron durante los atentados contra el World Trade Center.

PUBLICIDAD

De acuerdo con el consulado, la bandera fue encontrada en la zona de impacto de las Torres Gemelas y quedó expuesta de manera permanente en la sede diplomática como parte de la memoria de los mexicanos afectados por los ataques.

En un comunicado, la representación mexicana reiteró su solidaridad con Estados Unidos y su compromiso de colaborar con la comunidad internacional para combatir el terrorismo.

25 años después, mil 99 víctimas del World Trade Center siguen sin ser identificadas

La cifra oficial de víctimas de los ataques en Nueva York es de 2 mil 753 personas, de acuerdo con el National September 11 Memorial & Museum. De ellas, 2 mil 606 murieron en el World Trade Center.

PUBLICIDAD

La identificación de las víctimas continúa 25 años después de los atentados. El 24 de agosto de 2026, la Oficina del Médico Forense de Nueva York (OCME) anunció la identificación de una nueva víctima mediante genealogía genética forense, con lo que el número de personas identificadas llegó a mil 654.

Con esa identificación, mil 099 víctimas —el 40% de quienes murieron en el World Trade Center— permanecen sin identificar, según el gobierno de Nueva York. La OCME continúa analizando restos recuperados después de los ataques y aplicando nuevas técnicas de ADN para establecer identidades pendientes.

El trabajo forense se mantiene activo desde 2001 y las autoridades neoyorquinas han recurrido a nuevos métodos científicos conforme han avanzado las técnicas de identificación genética.