México

El PRI insiste pero el PAN pone suspenso a posible alianza electoral en CDMX para 2027

Los liderazgos panistas y priistas no logran concretar la coalición opositora en la capital país

La líder local del PAN, Luisa Gutiérrez Ureña, y la coordinadora del PRI en el Congreso capitalino, Tania Larios, no logran confirmar la alianza opositora en la CDMX. Crédito: X / @luisag_urena / @TaniaLariosMX
La líder local del PAN, Luisa Gutiérrez Ureña, y la coordinadora del PRI en el Congreso capitalino, Tania Larios, no logran confirmar la alianza opositora en la CDMX. Crédito: X / @luisag_urena / @TaniaLariosMX
Guardar

No termina de concretarse la alianza opositora entre el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Ciudad de México, pese a que el tricolor insiste en ello.

Tania Larios, coordinadora del PRI en el Congreso de la Ciudad de México, llamó a competir en coalición; sin embargo, este jueves, la presidenta local del PAN, Luisa Gutiérrez Ureña, aseguró que su partido no necesita al tricolor para ganar en el 2027, aunque en ningún momento descartó el acuerdo.

PUBLICIDAD

PAN revela que no hay conversaciones con el PRI para una posible alianza

En ese sentido, Gutiérrez Ureña reveló que aún no existen diálogos sobre una posible alianza y aplazó cualquier definición hasta reunirse con el presidente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera.

“No tenemos todavía una decisión en tanto no nos sentemos con el jefe nacional y en tanto no llevemos todas nuestras inquietudes, nuestros posicionamientos, lo que dice la militancia; de verdad que todo eso lo vamos a poner en la mesa, por eso soy muy responsable y esperaré a poder platicar con el jefe nacional”, dijo la líder del PAN capitalino ante medios de comunicación.

Alito Moreno insiste en que el PRI haga alianzas en el 2027. (Foto: Cuartoscuro)
Alito Moreno insiste en que el PRI haga alianzas en el 2027. (Foto: Cuartoscuro)

Arranca el proceso electoral en la Ciudad de México

La dirigente panista recordó que el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) declaró formalmente iniciado el proceso electoral local 2026-2027 el pasado 7 de septiembre, apenas tres días antes, por lo que las posibles alianzas se definirán conforme avance el proceso.

PUBLICIDAD

“Lo cierto es que Acción Nacional en la Ciudad de México es la oposición.

“Estamos en pláticas, pero lo cierto es que tenemos que hacerlo con mucha mesura, de entrada por los tiempos, porque también para nosotros, como se planteó por el jefe nacional, lo más importante son las y los capitalinos”, agregó.

Priistas insisten en ir en coalición para 2027

Cabe señalar que la respuesta llegó dos días después de que Tania Larios presentó al PRI como una pieza necesaria para que el PAN pueda ganar alcaldías y hacerle frente al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en las elecciones del año entrante.

Fue el ocho de septiembre pasado, cuando la coordinadora del tricolor llamó al blanquiazul a integrar una coalición y aplaudió que Romero Herrera haya abierto la posibilidad de que las dirigencias locales negocien acuerdos electorales.

El líder nacional del PAN Jorge Romero no descartó alianzas en estados o municipios. (@JorgeRoHe)
El líder nacional del PAN Jorge Romero no descartó alianzas en estados o municipios. (@JorgeRoHe)

“Nos dio gusto en el PRI, lo dijo así nuestro presidente Alejandro Moreno.

“La vez pasada yo fui muy clara y les mencioné que sin el PRI no se ganaba ni una alcaldía en la Ciudad de México. Hoy les digo: el PRI es indispensable para el triunfo, el PRI es indispensable para ganarle a Morena en el 27”, expresó Larios.

Buscan evitar que Morena siga con mayoría en los congresos

La legisladora local del PRI también consideró que una eventual alianza capitalina funcione como estrategia para reducir las mayorías legislativas de Morena tanto en el ámbito federal como en los congresos locales.

“Si no hay un bloque opositor real, si Morena no pierde la mayoría calificada en la Cámara de Diputados y en los congresos locales, van a seguir aprovechándose de la gente y pasando leyes que son en perjuicio”, contó Larios.

Diputados locales panistas tampoco confirman una posible alianza

El mismo día ocho de septiembre, el coordinador del PAN en el Congreso de la Ciudad de México, Andrés Atayde, tampoco confirmó si su partido volverá a competir en alianza con el PRI y dejó la decisión en manos de las dirigencias nacional y capitalina.

En la Ciudad de México, Movimiento Ciudadano rechazó una eventual alianza con el PRI. Crédito: X / @Reforma
En la Ciudad de México, Movimiento Ciudadano rechazó una eventual alianza con el PRI. Crédito: X / @Reforma

“Creo que las alianzas en la Ciudad de México se experimentaron en el 2021 y 2024, con los resultados que todos conocemos; como cualquier decisión tiene sus positivos, tiene también sus bemoles (…) Confío en que la dirigencia nacional y la dirigencia en la Ciudad de México tomará la mejor decisión”, explicó.

Después de que Movimiento Ciudadano bateó al tricolor, el PAN no termina de confirmar la alianza opositora con el PRI en la Ciudad de México, aunque ninguna dirigencia local la descartó.

Temas Relacionados

PANPRIMorenaElecciones 2027Ciudad de MéxicoPolítica Mexicanamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

El bochornoso momento en que Brian Gutiérrez chocó su camioneta valuada en un más de un millón de pesos

El jugador de Chivas fue captado por sus fans que esperaban a su salida para tener un autógrafo

El bochornoso momento en que Brian Gutiérrez chocó su camioneta valuada en un más de un millón de pesos

El truco de la cremosidad: el ingrediente secreto para que el arroz con leche no quede seco ni apelmazado

Este consejo te ayudará a hacer el arroz con leche favorito para tus amigos y familiares

El truco de la cremosidad: el ingrediente secreto para que el arroz con leche no quede seco ni apelmazado

Por esto la gente está frotando papel aluminio en las llaves del baño y la cocina

El truco con papel aluminio promete recuperar el brillo de la grifería sin productos químicos

Por esto la gente está frotando papel aluminio en las llaves del baño y la cocina

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 10 de septiembre: ataques con coches bomba “son terroristas”, explica Víctor Sánchez, esto cambiaría si el gobierno de México clasificara así estas acciones del narco

El investigador y especialista en seguridad consideró que el objetivo de estos atentados es generar miedo y un impacto social más allá del número de víctimas; advirtió que reconocerlos bajo ese tipo penal podría tener consecuencias en las sentencias y en la cooperación internacional

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 10 de septiembre: ataques con coches bomba “son terroristas”, explica Víctor Sánchez, esto cambiaría si el gobierno de México clasificara así estas acciones del narco

Capturan a exfuncionario de Chiapas por un presunto desvío de más de 20 millones de pesos

La captura surge por una denuncia de la Auditoría estatal, que detectó una contratación directa sin licitación

Capturan a exfuncionario de Chiapas por un presunto desvío de más de 20 millones de pesos
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 10 de septiembre: ataques con coches bomba “son terroristas”, explica Víctor Sánchez, esto cambiaría si el gobierno de México clasificara así estas acciones del narco

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 10 de septiembre: ataques con coches bomba “son terroristas”, explica Víctor Sánchez, esto cambiaría si el gobierno de México clasificara así estas acciones del narco

Mexicano que vendía cocaína y fentanilo a personas sin hogar es sentenciado a ocho años de prisión en EEUU

Embajador ofrece detalles de La Operación Águila Alta entre México y EEUU: “Estamos un paso adelante de los carteles”

Matan a balazos al creador de contenido “El Piturris” en una taquería de Cajeme: la Fiscalía de Sonora ya investiga

Extorsión a aguacateros en Michoacán: detienen a “El Kamikaze”, líder de una célula en Salvador Escalante

ENTRETENIMIENTO

Maestro Shifu, hermano de Samadhi Zendejas, da su “bendición” a la relación con Gabito Ballesteros

Maestro Shifu, hermano de Samadhi Zendejas, da su “bendición” a la relación con Gabito Ballesteros

Tristán, hijo de Yahir, se identifica con Gala Montes y recuerda cómo superó esos problemas

Yahir confiesa que tuvo que robar comida para alimentar a su hijo Tristán y a su ex

Qué le pasó a Alan Ibarra, el integrante de Magneto es hospitalizado de emergencia y lo reportan delicado

La Granja VIP 2026: Cuándo y cómo votar paso a paso para salvar a los nominados

DEPORTES

Por qué Chino Huerta no debutará en el Pumas vs León en el Olímpico Universitario

Por qué Chino Huerta no debutará en el Pumas vs León en el Olímpico Universitario

Con angustia y dolor, Julio César Chávez recuerda la detención de su hijo por presunto tráfico de armas

El bochornoso momento en que Brian Gutiérrez chocó su camioneta valuada en un más de un millón de pesos

Ricardo “Tuca” Ferreti crítica duramente a Carlo Ancelotti, actual técnico de Brasil: “Es un muerto”

Checo Pérez bromea sobre su preparación para el nuevo GP de España: “Mucho Play Station”