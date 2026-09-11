El PRI insiste pero el PAN pone suspenso a posible alianza electoral en CDMX para 2027

La líder local del PAN, Luisa Gutiérrez Ureña, y la coordinadora del PRI en el Congreso capitalino, Tania Larios, no logran confirmar la alianza opositora en la CDMX. Crédito: X / @luisag_urena / @TaniaLariosMX

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No termina de concretarse la alianza opositora entre el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Ciudad de México, pese a que el tricolor insiste en ello.

Tania Larios, coordinadora del PRI en el Congreso de la Ciudad de México, llamó a competir en coalición; sin embargo, este jueves, la presidenta local del PAN, Luisa Gutiérrez Ureña, aseguró que su partido no necesita al tricolor para ganar en el 2027, aunque en ningún momento descartó el acuerdo.

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PAN revela que no hay conversaciones con el PRI para una posible alianza

En ese sentido, Gutiérrez Ureña reveló que aún no existen diálogos sobre una posible alianza y aplazó cualquier definición hasta reunirse con el presidente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera.

“No tenemos todavía una decisión en tanto no nos sentemos con el jefe nacional y en tanto no llevemos todas nuestras inquietudes, nuestros posicionamientos, lo que dice la militancia; de verdad que todo eso lo vamos a poner en la mesa, por eso soy muy responsable y esperaré a poder platicar con el jefe nacional”, dijo la líder del PAN capitalino ante medios de comunicación.

Alito Moreno insiste en que el PRI haga alianzas en el 2027. (Foto: Cuartoscuro)

Arranca el proceso electoral en la Ciudad de México

La dirigente panista recordó que el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) declaró formalmente iniciado el proceso electoral local 2026-2027 el pasado 7 de septiembre, apenas tres días antes, por lo que las posibles alianzas se definirán conforme avance el proceso.

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“Lo cierto es que Acción Nacional en la Ciudad de México es la oposición.

“Estamos en pláticas, pero lo cierto es que tenemos que hacerlo con mucha mesura, de entrada por los tiempos, porque también para nosotros, como se planteó por el jefe nacional, lo más importante son las y los capitalinos”, agregó.

Priistas insisten en ir en coalición para 2027

Cabe señalar que la respuesta llegó dos días después de que Tania Larios presentó al PRI como una pieza necesaria para que el PAN pueda ganar alcaldías y hacerle frente al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en las elecciones del año entrante.

Fue el ocho de septiembre pasado, cuando la coordinadora del tricolor llamó al blanquiazul a integrar una coalición y aplaudió que Romero Herrera haya abierto la posibilidad de que las dirigencias locales negocien acuerdos electorales.

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El líder nacional del PAN Jorge Romero no descartó alianzas en estados o municipios. (@JorgeRoHe)

“Nos dio gusto en el PRI, lo dijo así nuestro presidente Alejandro Moreno.

“La vez pasada yo fui muy clara y les mencioné que sin el PRI no se ganaba ni una alcaldía en la Ciudad de México. Hoy les digo: el PRI es indispensable para el triunfo, el PRI es indispensable para ganarle a Morena en el 27”, expresó Larios.

Buscan evitar que Morena siga con mayoría en los congresos

La legisladora local del PRI también consideró que una eventual alianza capitalina funcione como estrategia para reducir las mayorías legislativas de Morena tanto en el ámbito federal como en los congresos locales.

“Si no hay un bloque opositor real, si Morena no pierde la mayoría calificada en la Cámara de Diputados y en los congresos locales, van a seguir aprovechándose de la gente y pasando leyes que son en perjuicio”, contó Larios.

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Diputados locales panistas tampoco confirman una posible alianza

El mismo día ocho de septiembre, el coordinador del PAN en el Congreso de la Ciudad de México, Andrés Atayde, tampoco confirmó si su partido volverá a competir en alianza con el PRI y dejó la decisión en manos de las dirigencias nacional y capitalina.

En la Ciudad de México, Movimiento Ciudadano rechazó una eventual alianza con el PRI. Crédito: X / @Reforma

“Creo que las alianzas en la Ciudad de México se experimentaron en el 2021 y 2024, con los resultados que todos conocemos; como cualquier decisión tiene sus positivos, tiene también sus bemoles (…) Confío en que la dirigencia nacional y la dirigencia en la Ciudad de México tomará la mejor decisión”, explicó.

Después de que Movimiento Ciudadano bateó al tricolor, el PAN no termina de confirmar la alianza opositora con el PRI en la Ciudad de México, aunque ninguna dirigencia local la descartó.

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