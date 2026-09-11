México

La Suprema Corte tira una reforma de Tamaulipas por el inicio del proceso electoral 2027

El Pleno anuló la norma del Congreso local al considerar que modificó reglas de naturaleza comicial fuera de plazo

El pleno del máximo tribunal federal estableció lineamientos más precisos para la transmisión de permisos
La invalidez del decreto surtirá efectos generales cuando la Suprema Corte notifique los puntos resolutivos al Congreso de Tamaulipas. Crédito: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO
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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó este 10 de septiembre la totalidad del Decreto 66-1146 del Congreso de Tamaulipas, al concluir que modificó disposiciones electorales cuando faltaban únicamente 74 días para el inicio del próximo periodo electoral, un plazo menor al previsto por la Constitución.

El decreto de la SCJN reformaba y adicionaba artículos del Código Municipal de Tamaulipas sobre los requisitos para integrar ayuntamientos, así como las causas para suspender o revocar el cargo de quienes los conforman. La invalidez surtirá efectos generales cuando se notifiquen los puntos resolutivos al Congreso local.

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Reforma imponía restricciones a personas vinculadas a proceso

Un hombre caucásico de barba corta, vistiendo un mono naranja, sentado en un catre dentro de una celda de prisión con barrotes en primer plano y una ventana.
El decreto de Tamaulipas permitía suspender o revocar el cargo a integrantes de órganos de gobierno municipales en funciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La norma, publicada el 1 de julio de 2026, impedía integrar un ayuntamiento a las personas sujetas a proceso penal por un delito doloso, con auto de vinculación a proceso o bajo la medida cautelar de prisión preventiva.

Esos mismos supuestos podían derivar en la suspensión o revocación del cargo para integrantes de los órganos de gobierno municipales que ya estuvieran en funciones.

El Pleno de la SCJN determinó que las disposiciones tenían naturaleza electoral porque fijaban condiciones de elegibilidad para acceder y permanecer en cargos de elección popular.

La Corte precisó que una norma puede ser electoral aunque no forme parte de una ley con esa denominación. Su carácter depende de su contenido y de su posible incidencia directa o indirecta en los procesos electorales o en el ejercicio de los derechos político-electorales.

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Constitución exige publicar leyes electorales con 90 días de anticipación

El pleno del máximo tribunal federal estableció lineamientos más precisos para la transmisión de permisos
La Corte precisó que una norma puede ser electoral aunque no pertenezca a una ley con esa denominación, si incide en procesos electorales o en derechos político-electorales. Crédito: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO

El tribunal concluyó que el Congreso tamaulipeco promulgó y publicó el decreto en contravención del artículo 105, fracción II, penúltimo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Dicha disposición obliga a que las leyes electorales se promulguen y publiquen al menos 90 días antes del comienzo del proceso en el que se aplicarán. Durante ese lapso tampoco pueden realizarse modificaciones legales fundamentales.

La restricción busca preservar la certeza sobre las reglas que rigen una elección y evitar cambios legislativos cercanos al inicio de los comicios. Entre la publicación del Decreto 66-1146 y el arranque del siguiente periodo electoral mediaron 74 días.

El fallo corresponde a las acciones de inconstitucionalidad 93 y sus acumuladas 95, 100 y 101, todas de 2026, resueltas por el Pleno este 10 de septiembre de 2026.

INE inicia el proceso electoral federal 2026-2027

Guadalupe Taddei sostuvo que el INE invitó a los tres poderes de la Unión al arranque del proceso electoral federal y rechazó que haya algo extraño en la presencia de la titular de la Segob. X (twitter)
Guadalupe Taddei sostuvo que el INE invitó a los tres poderes de la Unión al arranque del proceso electoral federal y rechazó que haya algo extraño en la presencia de la titular de la Segob. X (twitter)

El INE inició este jueves 10 de septiembre el Proceso Electoral Federal 2026-2027, encabezado por Guadalupe Taddei Zavala y con la asistencia de Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, como representante de la presidenta Claudia Sheinbaum. La ruta culminará el 6 de junio de 2027 con la elección de más de 19 mil cargos públicos, incluida la totalidad de la Cámara de Diputados.

La presencia de Rodríguez fue descrita por coberturas periodísticas como un hecho inusual en la ceremonia inaugural de un proceso electoral federal. Taddei sostuvo que la asistencia de la funcionaria responde a la práctica institucional de invitar a los tres poderes de la Unión.

Taddei explicó ante reporteros que Rodríguez acudió “en representación de la presidenta de la República. Añadió que en cada inicio de proceso se convoca a la Presidencia, al Poder Judicial y al Poder Legislativo.

Según la consejera presidenta, en la sesión estuvieron representados los tres poderes, por lo que rechazó que hubiera algo extraño en la participación de la titular de Segob. Guadalupe Taddei dijo que la secretaria de Gobernación es bienvenida “al instituto y a cualquier institución.

El proceso electoral culminará el 6 de junio de 2027

Guadalupe Taddei habla frente a un micrófono junto a hombres vestidos con traje y corbata
La ruta rumbo a la jornada del primer domingo de junio de 2027 arrancó este jueves 10 de septiembre en una sesión extraordinaria del Consejo General. (Youtube )

La ceremonia se realizó en la sede central del INE durante una sesión extraordinaria del Consejo General. Con ese acto comenzó formalmente la observación electoral y la organización institucional rumbo a la jornada del primer domingo de junio de 2027.

El calendario para el resto de 2026 establece la instalación de los 32 Consejos Locales el 30 de septiembre. Durante octubre y noviembre se recibirán las manifestaciones de intención de quienes busquen candidaturas independientes.

Posteriormente, el 30 de noviembre deberán instalarse los 300 Consejos Distritales del organismo electoral. Estas instancias formarán parte de la estructura que organizará los comicios federales.

Durante su mensaje, Taddei afirmó que el INE “no organiza elecciones para sí mismo ni para los partidos políticos, sino para la ciudadanía. También llamó a no asumir la democracia como un hecho dado ni a tratar las elecciones como un acto rutinario.

La consejera presidenta anticipó meses de debate y competencia entre los actores políticos. “Ninguna diferencia política tiene que colocarse por encima de las instituciones, remarcó.

Morena y PRI coincidieron en la sesión del Consejo General

Ariadna Montiel, de Morena, y Alejandro Moreno, del PRI, asistieron a la sesión del Consejo General, y el dirigente priista afirmó que su partido vigilará cada decisión del proceso electoral. (Archivo Infobae)
Ariadna Montiel, de Morena, y Alejandro Moreno, del PRI, asistieron a la sesión del Consejo General, y el dirigente priista afirmó que su partido vigilará cada decisión del proceso electoral. (Archivo Infobae)

La sesión también reunió a dirigentes partidistas. Publicaciones difundidas en X señalaron la asistencia de Ariadna Montiel, presidenta nacional de Morena, y de Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI, quienes fueron ubicados uno frente al otro en el pleno del Consejo General.

Moreno confirmó en su cuenta de X que acudió al evento. El líder priista afirmó que su partido defenderá “con todo la libertad de los ciudadanos para decidir el rumbo del país”.

El dirigente añadió que el PRI vigilará “cada decisión del proceso electoral para exigir el respeto a la ley. También anticipó que su fuerza política enfrentará la contienda con “organización, firmeza y carácter”.

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