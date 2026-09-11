México

Maestro Shifu, hermano de Samadhi Zendejas, da su “bendición” a la relación con Gabito Ballesteros

Adriano Zendejas, conocido como el “Maestro Shifu”, respaldó la relación de su hermana Samadhi con Gabito Ballesteros

Adriano Zendejas externó su apoyo al noviazgo entre su hermana Samadhi y el cantante de corridos tumbados Gabito Ballesteros. (RS)
Adriano Zendejas externó su apoyo al noviazgo entre su hermana Samadhi y el cantante de corridos tumbados Gabito Ballesteros. (RS)
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El creado de contenido, Adriano Zendejas, conocido públicamente como “Maestro Shifu”, otorgó su respaldo a la relación sentimental entre su hermana Samadhi Zendejas y el cantante Gabito Ballesteros.

El streamer ofreció declaraciones ante medios de comunicación para abordar la convivencia familiar y la aceptación del noviazgo que la actriz sostiene con el exponente de corridos tumbados.

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Durante el encuentro con la prensa, el hermano de la protagonista de telenovelas destacó la calidad humana del músico sonorense y la afinidad que mantienen desde tiempo atrás.

“Veníamos cantando Gabito ahorita. A puro dolor veníamos cantando ahorita. Este, super bien, nos llevamos muy bien y nada, ¿qué te puedo decir?”, declaró el actor sobre la cercanía que mantiene con el intérprete.

El creador de contenido de 29 años externó su opinión sobre la decisión de su hermana de iniciar un compromiso de pareja con el artista sonorense.

“Eh, sí, yo creo que es un gran candidato. Si mi hermana le dio la oportunidad y se dieron la oportunidad, es por algo, porque yo creo que vale mucho la pena”, afirmó el influencer respecto al vínculo afectivo.

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El hermano de la actriz destacó la calidad humana del músico sonorense. (Instagram)
El hermano de la actriz destacó la calidad humana del músico sonorense. (Instagram)

La relación familiar de los hermanos Zendejas y la convivencia con el cantante

El actor enfatizó que el trato mutuo dentro de la relación sentimental resulta prioritario para mantener el bienestar de ambos jóvenes en su etapa de noviazgo.

“Y nada, que trate bonito a mi hermana y mi hermana que lo trate bonito y que, que sean felices”, añadió sobre los deseos que mantiene para la pareja.

Al ser cuestionado sobre la comunicación cotidiana con la actriz Samadhi Zendejas, el artista explicó que el vínculo familiar avanza de forma constante.

Pues ahí vamos, ahí vamos. A ver qué tal, si que cuide a mi hermana”, concluyó el joven actor al referirse al cuidado de la intérprete.

Las declaraciones coinciden con pronunciamientos previos realizados por el cantante de 27 años, quien reconoció encontrarse en una etapa de enamoramiento pleno.

En encuentros previos con reporteros, el músico Gabito Ballesteros confirmó que la amistad con el hermano de la actriz antecede al noviazgo oficial.

Es mi amigo de antes también, lo conozco y agradezco que siempre está a la orden el viejo”, comentó el solista en el mes de septiembre sobre la relación con su cuñado.

La relación entre el musico y la familia de la actriz es solida. (Instagram)
La relación entre el musico y la familia de la actriz es solida. (Instagram)

Las declaraciones de Gabito Ballesteros sobre los celos

El intérprete de música regional abordó en semanas recientes la dinámica de pareja que mantiene con la actriz mexicana ante las exigencias de la industria del entretenimiento.

El músico admitió abiertamente que experimenta sentimientos de celos al observar las escenas de romance que su pareja graba para producciones dramáticas de televisión.

Ante el inicio de nuevos proyectos televisivos de la actriz, el solista señaló que prefiere abstenerse de ver secuencias íntimas o de besos en la pantalla chica.

El cantante sonorense detalló que apoya el desarrollo profesional de la actriz, aunque elige mantenerse al margen de los llamados de grabación y proyectos profesionales.

La pareja confirmó de forma pública su noviazgo durante el presente año tras meses de especulaciones en plataformas digitales y apariciones conjuntas en eventos públicos.

Los rumores de una relación entre Gabito Ballestero y Samadhi Zendejas tomaron fuerza tras un video en el que se les ve besándose
El intérprete de música regional confirmó encontrarse enamorado de la actriz mexicana durante recientes encuentros con la prensa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por su parte, Adriano Zendejas mantiene presencia activa en redes sociales bajo el seudónimo “Maestro Shifu”, con el que interactúa de forma cotidiana con sus seguidores.

Las expresiones de respaldo familiar consolidan la integración del intérprete de corridos en el entorno cercano de la actriz de 29 años.

Los proyectos profesionales individuales de la pareja continúan en desarrollo, con la grabación de producciones dramáticas y presentaciones musicales en recintos de México.

El cantante alista nuevos lanzamientos dentro de la música regional, mientras la actriz prepara su participación estelar en próximos títulos melodramáticos para cadenas de televisión.

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