Cómo cultivar romero en casa en pocas semanas tan solo con una pequeña ramita

Una mujer sonriente, con las manos sucias de tierra, trasplanta romero en una maceta junto a la ventana de su cocina, mostrando su pasión por la jardinería doméstica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El romero es una planta aromática que puede crecer en macetas, patios y balcones con cuidados básicos.

Sus hojas sirven para cocinar y preparar infusiones, mientras su aroma y follaje lo convierten en una opción frecuente para tener un huerto en casa.

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Con una rama sana, tierra con buen drenaje y luz suficiente, es posible cultivarlo desde cero.

Un arbusto de romero, con hojas verdes y densas, se encuentra en una maceta de terracota sobre una mesa de baldosas a cuadros. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo cultivar romero en casa a partir de una rama

Puedes reproducir romero a partir de un esqueje —una rama sana— con bastante facilidad.

Lo que necesitas

Una rama de romero de 10 a 15 cm

Tijeras limpias

Una maceta con agujeros de drenaje

Tierra suelta: sustrato para macetas mezclado con perlita o arena

Agua

Paso a paso

Corta una rama sana. Elige un tallo joven, verde y sin flores. Haz un corte limpio justo debajo de un nudo, donde nacen las hojas. Retira las hojas de la parte inferior. Deja libres unos 4 o 5 cm del tallo. No entierres hojas porque se pudren. Deja cicatrizar el corte. Coloca la rama en sombra durante unas horas. Este paso ayuda, aunque no es indispensable. Siembra el esqueje. Humedece ligeramente el sustrato e introduce la parte sin hojas unos 3 a 5 cm. Presiona la tierra alrededor para que la rama quede firme. Ponlo en un sitio iluminado. Debe recibir mucha luz indirecta. Durante las primeras semanas evita el sol fuerte de mediodía, que puede deshidratarlo antes de que forme raíces. Riega poco. Mantén el sustrato apenas húmedo, nunca encharcado. El romero tolera mejor la falta de agua que el exceso.

Cuándo echa raíces

El esqueje suele formar raíces entre 3 y 8 semanas. Sabrás que prendió si aparecen brotes nuevos o si al jalarlo con mucha suavidad notas resistencia.

Cuando ya tenga raíces, pásalo gradualmente a un lugar donde reciba de 4 a 6 horas de sol directo al día.

Errores comunes

Usar una rama vieja, leñosa o con flores.

Regar todos los días y provocar pudrición.

Sembrarlo en una maceta sin drenaje.

Dejarlo desde el inicio bajo sol intenso.

Usar tierra pesada y compacta.

También puedes poner la rama primero en un vaso con agua hasta que saque raíces, pero el romero suele adaptarse mejor si enraíza directamente en sustrato ligero.

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Una infografía de Infobae detalla los pasos y cuidados para cultivar romero a partir de un esqueje en un periodo de tres a ocho semanas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son los beneficios de cultivar romero en el hogar

Cultivar romero en casa tiene ventajas prácticas y decorativas:

Aroma natural: sus hojas desprenden un olor intenso que ayuda a perfumar cocina, patio, balcón o ventana.

Uso culinario inmediato: puedes cortar unas ramas frescas para sazonar papas, carnes, pollo, verduras, panes, aceites y adobos.

Planta resistente: cuando ya se establece, requiere poco riego y tolera bien el calor y los periodos cortos de sequía.

Atrae polinizadores: si florece, puede atraer abejas y otros insectos polinizadores al jardín o balcón.

Aprovecha poco espacio: crece bien en maceta, siempre que tenga buen drenaje y varias horas de luz solar.

Puede ayudar a alejar algunos insectos: su aroma suele resultar poco atractivo para ciertos insectos, aunque no sustituye medidas de control de plagas si hay una infestación.

Permite tener una planta perenne: con poda ligera y cuidados básicos, puede vivir varios años y seguir produciendo ramas.

Valor ornamental: tiene follaje verde permanente y, según la variedad, flores azules, lilas, blancas o rosadas.

Para que conserve sus beneficios, colócalo en una maceta con drenaje, usa tierra suelta y dale sol directo varias horas al día.