México

Kenia López Rabadán acusa que amenaza de senador de Morena contra Enrique Acevedo “evidencia el talante autoritario”

“Vamos a ir tras de ti”, el mensaje amenazante que envió el legislador Luis Fernando Salazar al periodista que reveló información sobre la aspirante de Baja California

Kenia López Rabadán acusa que amenaza de senador de Morena contra Enrique Acevedo "evidencia el talante autoritario". (Foros: Cámara de Diputados/Captura de pantalla/Senado de la República)
Kenia López Rabadán acusa que amenaza de senador de Morena contra Enrique Acevedo "evidencia el talante autoritario". (Foros: Cámara de Diputados/Captura de pantalla/Senado de la República)
Guardar

Kenia López Rabadán, diputada del Partido Acción Nacional (PAN), condenó la amenaza realizada por el senador de Morena, Luis Fernando Salazar, en contra del periodista Enrique Acevedo tras la revelación de información que exhibe a la aspirante a la gubernatura de Baja California, Julieta Ramírez.

A través de su cuenta de X (antes Twitter), la legisladora aseguró que la situación evidencia el “talante autoritario de muchos morenistas”, por lo que recordó que México es uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo:

PUBLICIDAD

“En México, 8 periodistas han sido asesinados en lo que va de este año. Es uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo en el mundo y, desde los espacios de poder, una amenaza no se puede anular con una disculpa, por cierto, mal hecha”.

Una disculpa que busca justificar el mensaje amenazante

Luis Fernando Salazar emitió un comunicado donde ofreció disculpas a Enrique Acevedo por la frase “vamos a ir por ti”, aunque insistió en que la expresión se refería únicamente a acciones legales. “Me equivoqué en la forma”, reconoció en el texto dirigido a la opinión pública.

Salazar explicó que la frase responden al reportaje sobre la senadora con licencia, Julieta Ramírez, con el que dice estar en desacuerdo. Sostuvo que el documento presentado como sustento periodístico contiene “inconsistencias importantes” y que los señalamientos sobre vínculos con el crimen organizado exigen “información sólida y plenamente verificada”.

PUBLICIDAD

La amenaza del senador de Morena contra Enrique Acevedo generó el rechazo de senadores. (Captura de pantalla/Senado)
La amenaza del senador de Morena contra Enrique Acevedo generó el rechazo de senadores. (Captura de pantalla/Senado)

En el comunicado, Salazar detalló que hace unas semanas presentó en Coahuila una denuncia penal y una demanda civil por daño moral contra un medio digital que lo acusó, sin pruebas según él, de tener nexos con el crimen organizado. Con ese antecedente, argumentó que su forma de actuar siempre ha sido “la vía legal”.

“Le ofrezco una disculpa pública a Enrique Acevedo. La expresión que utilicé no fue correcta”, escribe Salazar, quien admite que le faltó mesura y contexto al momento de emitir la frase.

Kenia López Rabadán repudia diculpa

La carta publicada por el senador de Morena, fue refutada por la legisladora del PAN, quien en un breve mensaje dio un ejemplo de lo que consideró debió ser el mensaje emitido:

“Periodista Enrique Acevedo, abusé de la fuerza de las palabras y quiero públicamente aceptar mi equivocación. Le ofrezco una disculpa a usted y a todos los periodistas. Desde mi escaño trabajaré para corregir mi error y hacer de la libertad de expresión y del derecho a la información una realidad en este nuestro México tan lastimado”.

La legisladora finalizó su mensaje destacando que la “soberbia, el exceso y el abuso del poder no pueden ser la constante en Morena y México debe reclamarlo”.

Tras sus palabras, también mostró su solidaridad con Enrique Acevedo, reconociendo su trabajo periodístico.

Temas Relacionados

Kenia López RabadánEnrique AcevedoLuis Fernando SalazarJulieta RamírezMorenaPANPolítica Mexicanamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

El bochornoso momento en que Brian Gutiérrez chocó su camioneta valuada en un más de un millón de pesos

El jugador de Chivas fue captado por sus fans que esperaban a su salida para tener un autógrafo

El bochornoso momento en que Brian Gutiérrez chocó su camioneta valuada en un más de un millón de pesos

El truco de la cremosidad: el ingrediente secreto para que el arroz con leche no quede seco ni apelmazado

Este consejo te ayudará a hacer el arroz con leche favorito para tus amigos y familiares

El truco de la cremosidad: el ingrediente secreto para que el arroz con leche no quede seco ni apelmazado

Por esto la gente está frotando papel aluminio en las llaves del baño y la cocina

El truco con papel aluminio promete recuperar el brillo de la grifería sin productos químicos

Por esto la gente está frotando papel aluminio en las llaves del baño y la cocina

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 10 de septiembre: ataques con coches bomba “son terroristas”, explica Víctor Sánchez, esto cambiaría si el gobierno de México clasificara así estas acciones del narco

El investigador y especialista en seguridad consideró que el objetivo de estos atentados es generar miedo y un impacto social más allá del número de víctimas; advirtió que reconocerlos bajo ese tipo penal podría tener consecuencias en las sentencias y en la cooperación internacional

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 10 de septiembre: ataques con coches bomba “son terroristas”, explica Víctor Sánchez, esto cambiaría si el gobierno de México clasificara así estas acciones del narco

Capturan a exfuncionario de Chiapas por un presunto desvío de más de 20 millones de pesos

La captura surge por una denuncia de la Auditoría estatal, que detectó una contratación directa sin licitación

Capturan a exfuncionario de Chiapas por un presunto desvío de más de 20 millones de pesos
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 10 de septiembre: ataques con coches bomba “son terroristas”, explica Víctor Sánchez, esto cambiaría si el gobierno de México clasificara así estas acciones del narco

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 10 de septiembre: ataques con coches bomba “son terroristas”, explica Víctor Sánchez, esto cambiaría si el gobierno de México clasificara así estas acciones del narco

Mexicano que vendía cocaína y fentanilo a personas sin hogar es sentenciado a ocho años de prisión en EEUU

Embajador ofrece detalles de La Operación Águila Alta entre México y EEUU: “Estamos un paso adelante de los carteles”

Matan a balazos al creador de contenido “El Piturris” en una taquería de Cajeme: la Fiscalía de Sonora ya investiga

Extorsión a aguacateros en Michoacán: detienen a “El Kamikaze”, líder de una célula en Salvador Escalante

ENTRETENIMIENTO

Maestro Shifu, hermano de Samadhi Zendejas, da su “bendición” a la relación con Gabito Ballesteros

Maestro Shifu, hermano de Samadhi Zendejas, da su “bendición” a la relación con Gabito Ballesteros

Tristán, hijo de Yahir, se identifica con Gala Montes y recuerda cómo superó esos problemas

Yahir confiesa que tuvo que robar comida para alimentar a su hijo Tristán y a su ex

Qué le pasó a Alan Ibarra, el integrante de Magneto es hospitalizado de emergencia y lo reportan delicado

La Granja VIP 2026: Cuándo y cómo votar paso a paso para salvar a los nominados

DEPORTES

Por qué Chino Huerta no debutará en el Pumas vs León en el Olímpico Universitario

Por qué Chino Huerta no debutará en el Pumas vs León en el Olímpico Universitario

Con angustia y dolor, Julio César Chávez recuerda la detención de su hijo por presunto tráfico de armas

El bochornoso momento en que Brian Gutiérrez chocó su camioneta valuada en un más de un millón de pesos

Ricardo “Tuca” Ferreti crítica duramente a Carlo Ancelotti, actual técnico de Brasil: “Es un muerto”

Checo Pérez bromea sobre su preparación para el nuevo GP de España: “Mucho Play Station”