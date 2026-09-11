Kenia López Rabadán acusa que amenaza de senador de Morena contra Enrique Acevedo "evidencia el talante autoritario". (Foros: Cámara de Diputados/Captura de pantalla/Senado de la República)

Guardar

Kenia López Rabadán, diputada del Partido Acción Nacional (PAN), condenó la amenaza realizada por el senador de Morena, Luis Fernando Salazar, en contra del periodista Enrique Acevedo tras la revelación de información que exhibe a la aspirante a la gubernatura de Baja California, Julieta Ramírez.

A través de su cuenta de X (antes Twitter), la legisladora aseguró que la situación evidencia el “talante autoritario de muchos morenistas”, por lo que recordó que México es uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo:

PUBLICIDAD

“En México, 8 periodistas han sido asesinados en lo que va de este año. Es uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo en el mundo y, desde los espacios de poder, una amenaza no se puede anular con una disculpa, por cierto, mal hecha”.

Una disculpa que busca justificar el mensaje amenazante

Luis Fernando Salazar emitió un comunicado donde ofreció disculpas a Enrique Acevedo por la frase “vamos a ir por ti”, aunque insistió en que la expresión se refería únicamente a acciones legales. “Me equivoqué en la forma”, reconoció en el texto dirigido a la opinión pública.

Salazar explicó que la frase responden al reportaje sobre la senadora con licencia, Julieta Ramírez, con el que dice estar en desacuerdo. Sostuvo que el documento presentado como sustento periodístico contiene “inconsistencias importantes” y que los señalamientos sobre vínculos con el crimen organizado exigen “información sólida y plenamente verificada”.

PUBLICIDAD

La amenaza del senador de Morena contra Enrique Acevedo generó el rechazo de senadores. (Captura de pantalla/Senado)

En el comunicado, Salazar detalló que hace unas semanas presentó en Coahuila una denuncia penal y una demanda civil por daño moral contra un medio digital que lo acusó, sin pruebas según él, de tener nexos con el crimen organizado. Con ese antecedente, argumentó que su forma de actuar siempre ha sido “la vía legal”.

“Le ofrezco una disculpa pública a Enrique Acevedo. La expresión que utilicé no fue correcta”, escribe Salazar, quien admite que le faltó mesura y contexto al momento de emitir la frase.

Kenia López Rabadán repudia diculpa

La carta publicada por el senador de Morena, fue refutada por la legisladora del PAN, quien en un breve mensaje dio un ejemplo de lo que consideró debió ser el mensaje emitido:

PUBLICIDAD

“Periodista Enrique Acevedo, abusé de la fuerza de las palabras y quiero públicamente aceptar mi equivocación. Le ofrezco una disculpa a usted y a todos los periodistas. Desde mi escaño trabajaré para corregir mi error y hacer de la libertad de expresión y del derecho a la información una realidad en este nuestro México tan lastimado”.

La legisladora finalizó su mensaje destacando que la “soberbia, el exceso y el abuso del poder no pueden ser la constante en Morena y México debe reclamarlo”.

Tras sus palabras, también mostró su solidaridad con Enrique Acevedo, reconociendo su trabajo periodístico.