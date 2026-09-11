El bochornoso momento en que Brian Gutiérrez chocó su camioneta valuada en un más de un millón de pesos

Brian Gutiérrez protagonizó un bochornoso momento al chocar su lujosa camioneta frente a las instalaciones de Verde Valle, el momento fue captado por decenas de fans que esperaban al jugador de Chivas para una foto o autógrafo (X/ @Gaspar_Sparco)

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En redes sociales circula el momento en que Brian Gutiérrez tuvo un incidente al salir de las instalaciones del club Guadalajara, el video generó un gran revuelo y provocó una serie de reacciones entre los internautas, pues el jugador de Chivas chocó su lujosa camioneta frente a los aficionados que esperaban un autógrafo del futbolista.

El accidente quedó grabado por una aficionada que esperaba a los jugadores, pero lo que causó gracia entre quienes atestiguaron el incidente fue que buscaron que el mediocampista saliera de su vehículo y así las fans pudieran fotografiarlo, también para darle los regalos que llevaban.

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Y es que, en las imágenes se aprecia que en su mayoría eran mujeres jóvenes quienes esperaban a que Brian Gutiérrez saliera de las instalaciones del club. Pero este incidente causó que se viralizara en redes sociales.

Así fue el choque de Brian Gutiérrez al salir de Chivas

Brian Gutiérrez protagonizó un leve percance vehicular al salir de los entrenamientos de Chivas en Verde Valle. La camioneta Ford Bronco que conducía sufrió un raspón superficial durante la salida del complejo, en medio de la aglomeración de aficionados.

Brian Gutiérrez choca su camioneta al salir de Verde Valle (Captura redes sociales)

Cuando el vehículo se disponía a dar la vuelta para incorporarse a la salida, pasó muy de cerca a las vallas que separaban a la gente del paso vehicular, por lo que terminó estrellándose. Al momento del impacto, las aficionadas se alarmaron y empezaron a aconsejarle cómo salir del problema, le pidieron que se hiciera de reversa.

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Fue ahí cuando las aficionadas le pidieron que saliera de la camioneta para saludarlo, tras unos minutos detenido por el impacto, el jugador le dio la cara a sus fans y las saludó. El futbolista resultó ileso y, después del incidente, continuó atendiendo a los seguidores que buscaban fotografías y autógrafos.

El daño en la carrocería no habría sido grave, ya que únicamente se reportó como un raspón contra las protecciones de las instalaciones.

La Ford Bronco de sexta generación puede alcanzar un valor de hasta 1.15 millones de pesos en el mercado mexicano. Pese al precio de la camioneta y a los componentes integrados en la carrocería, el percance no dejó lesiones para el mediocampista ni provocó daños mayores, según lo reportado.

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Aug 12, 2026; Seattle, WA, USA; Seattle Sounders defender Mark O'Neill (40) tackles Guadalajara defender Brian Gutierrez (11) in the first half during the Leagues Cup Phase One match at Lumen Field. Mandatory Credit: Stephen Brashear-Imagn Images

Brian Gutiérrez perdió protagonismo deportivo. El mediocampista de Chivas no terminó el Mundial 2026 con el nivel que se esperaba de él. Inició la competencia con una expectativa elevada e incluso fue titular ante Sudáfrica en el partido inaugural, pero su participación perdió peso conforme avanzó el torneo.

Gutiérrez acumuló apenas 200 minutos en cuatro partidos, con actuaciones caracterizadas por poca influencia ofensiva, imprecisión y una evidente pérdida de confianza. El problema no quedó limitado a la Selección Mexicana, ya que regresó a Chivas con la necesidad de recuperar su mejor versión y tampoco tiene garantizado un puesto fijo en el esquema del entrenador Gabriel Milito.

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¿Brian Gutiérrez pidió salir de Chivas?

Brian Gutiérrez habría pedido salir de Chivas durante este mercado de fichajes por una mala relación con el técnico Gabriel Milito, de acuerdo con reportes difundidos en las últimas horas. El mediocampista de 23 años no se consolida como titular desde la llegada del estratega argentino, situación que le habría generado molestia.

El interés del extranjero también aparece en el radar: según información de David Medrano, un representante del grupo Red Bull habría viajado a Guadalajara para reunirse con la directiva rojiblanca y conocer las condiciones de una posible operación. Hasta ahora no se confirma una propuesta formal ni qué club del conglomerado estaría detrás del movimiento.

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La versión sobre la decisión del futbolista la da a conocer Raoul Ortiz, quien sostiene que el jugador ya habría optado por buscar su salida y que podría llegar una oferta desde Europa. La posible partida se suma a los movimientos del club en el cierre del mercado, en el que también se menciona la inminente salida de Armando “Hormiga” González rumbo al futbol griego.