Se destapa el nombre del posible primer eliminado de La Granja VIP 2026, así van las votaciones

María Karunna, Kevyn Contreras “El Bicolor”, Mónica Escobedo y Rafa Mercadante son los primeros nominados de la segunda temporada de La Granja VIP (Redes Sociales)

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Este miércoles se llevó a cabo la primera Asamblea de nominación de la segunda temporada de La Granja VIP. El reality de TV Azteca empezó con todo desde los primeros días y tras algunas confrontaciones la noche arrojó a los primeros nominados de esta edición.

Se trata de María Karunna, Kevyn Contreras “El Bicolor”, Mónica Escobedo y Rafa Mercadante como los cuatro nominados de la primer semana hasta el momento, recordando que la placa puede moverse el día viernes.

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La página de Facebook Vaya Vaya, del periodista de espectáculos Gerardo Escareño, realizó una encuesta para conocer la opinión del público sobre su nominado favorito y a quién salvaría. Lo que definió a quién saldría el domingo 13 de septiembre.

El nombre del primer eliminado de La Granja VIP 2026

Mónica Escobedo, Kevyn Contreras, María Karunna y Rafael Mercadante integran la primera lista de nominados en la segunda temporada del programa La Granja VIP. (La Granja VIP 2)

Según la encuesta de Vaya Vaya, Kevyn Contreras “El Bicolor” lidera la encuesta no oficial entre los cuatro nominados de La Granja VIP 2026, dirigida a seguidores del programa antes de la gala de eliminación del domingo.

La consulta, que no representa un conteo oficial de TV Azteca, ubica a Rafa Mercadante en segundo lugar, seguido de Mónica Escobedo y María Karunna en el último lugar. Los cuatro quedaron en la placa tras la asamblea de nominación de esta semana.

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Si esta tendencia en la encuesta del periodista se traslada a la votación oficial, María Karunna podría ser la primer eliminada de la segunda temporada de La Granja VIP.

(Instagram VLA)

Así van los votos hasta este jueves 10 de septiembre:

Kevyn Contreras “El Bicolor”: 51% de votos

Rafa Mercadante: 24% de votos

Mónica Escobedo: 14% de votos

María Karunna: 11% de votos

María Karunna llegó a la placa desde el estreno del reality

María Karunna quedó en riesgo desde el arranque de la temporada, luego de que Ivonne Montero la eligiera como primera nominada de La Granja VIP. La integrante de Caló se mantiene, según la encuesta de Vaya Vaya, como la participante con menor respaldo entre los seguidores del programa.

Kevyn Contreras se sumó a la placa por una vía distinta. El creador de contenido perdió el Martes de Duelo frente a “Coreañera”, resultado que lo colocó entre los granjeros en riesgo de salir esta semana.

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El día martes, dos granjeros competirán por no estar nominados. (X: @lagranjavipmx)

Rafa Mercadante y Mónica Escobedo completaron la lista de nominados después de recibir la mayor cantidad de votos en la asamblea, de acuerdo con el recuento posterior a esa dinámica.

La placa puede modificarse antes de la gala del domingo

Los porcentajes de la encuesta de Vaya Vaya corresponden a la mañana de este jueves 10 de septiembre y no equivalen a un resultado definitivo. La nominación todavía puede cambiar por las dinámicas de La Salvación y La Traición, previstas antes del cierre de votos.

El público puede participar en la votación oficial desde el sitio lagranjavip.tv/vota o mediante la aplicación de TV Azteca En Vivo. Cada usuario dispone de 10 votos diarios, que puede concentrar en un solo nominado o repartir entre varios, y puede sumar 10 votos adicionales al responder una breve encuesta dentro de la plataforma.

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El granjero con la salvación tiene la facultad de mandar a otro granjero a la placa de nominados. (X: @lagranjavipmx)

Las votaciones cierran la noche del domingo 13 de septiembre, cuando Adal Ramones anunciará en vivo el nombre del primer eliminado de la temporada 2026 de La Granja VIP.

¿Cómo votar en La Granja VIP?

El proceso de votación está disponible hasta que Adal Ramones anuncie el cierre durante la Gala de Eliminación. En esta ocasión, la votación para definir al primer eliminado de la temporada cierra la noche del domingo 13 de septiembre.

Para votar hay un par de vías, por el sitio web o en la aplicación:

Sitio Web: Ingresa a la página oficial lagranjavip.tv/vota . Selecciona al participante que quieres apoyar, asigna tus votos y confirma el envío de tu elección.

App: Descarga la aplicación de TV Azteca En Vivo. Busca el banner de las votaciones de La Granja VIP, elige al granjero que deseas salvar, asigna tus votos y envíalos.

El diseño promocional de la segunda temporada del programa La Granja VIP incluye la pregunta sobre cómo votar ante un paisaje de campo al atardecer. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cada usuario cuenta con 10 votos diarios, que puede entregar a un solo nominado o repartir entre varios participantes. Es posible obtener 10 votos adicionales si se responde una breve encuesta dentro de la plataforma.

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