Rector de la UNAM pide a los estudiantes usar el pensamiento crítico ante la tecnología digital

El rector de la UNAM Leonardo Lomelí consideró que la nueva generación de estudiantes debe mantener un pensamiento crítico. Crédito: X/ @UNAM_MX

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Este viernes, el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Leonardo Lomelí Vanegas, pidió a las nueva generación de estudiantes que ejerzan un pensamiento crítico y mantengan el rigor académico durante su formación profesional ante las nuevas tecnologías.

En la ceremonia de apertura del ciclo escolar 2026-2027, Lomelí indicó que la educación universitaria implica cuestionar de manera permanente las explicaciones que se dan por válidas, revisar las fuentes de información y contrastar los conocimientos antes de asumirlos como ciertos.

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“Por eso el rigor académico es esencial. Leer con detenimiento y asimilar los conceptos de cada disciplina nos permite formar un criterio propio. Admitir la posibilidad de equivocarnos y revisar nuestras conclusiones cuando existan motivos para hacerlo es fundamental para el progreso del conocimiento”, dijo el rector.

Equivocarse es fundamental para el conocimiento: rector de la UNAM

Durante su discurso, Lomelí Vanegas consideró que parte fundamental de la formación universitaria consiste en reconocer la posibilidad de equivocarse, así como revisar las conclusiones cuando existan razones para hacerlo, ya que esto, dijo, resulta fundamental para el progreso del conocimiento.

“Reconocer las ideas de los demás. Comunicar con fidelidad los resultados de una investigación y responder por nuestras afirmaciones son deberes de toda la comunidad universitaria. Lo anterior adquiere especial relevancia en el universo digital que ofrece múltiples y novedosas formas de estudiar, crear y compartir saberes”, agregó.

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El rector Leonardo Lomelí dio la bienvenida a 86 mil estudiantes. Crédito: UNAM

Lomelí no descarta que haya revisión y modificación del proceso de ingreso

Por otro lado, el rector de la UNAM recordó que la Máxima Casa de Estudios reconoció las fallas y errores que pudieron presentarse, al tiempo que agradeció el trabajo de la comisión técnica de personas expertas que revisó el examen de ingreso.

“A partir de sus hallazgos nos hemos comprometido a revisar y modificar la estructura y los procedimientos de ingreso, particularmente en las áreas de administración escolar y evaluación educativa.

“Los próximos exámenes serán presenciales con dispositivos electrónicos precargados y se realizarán en múltiples sedes para facilitar la asistencia de las y los aspirantes”, expresó Lomelí.

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Sobre la más reciente polémica de la Universiada Nacional, el rector reveló que la institución continuará con las investigaciones para deslindar responsabilidades y que las medidas buscan brindar mayor certeza, fortalecer la coordinación, así como mejorar la seguridad y la calidad de los procedimientos de selección.

UNAM debe profundizar sobre los efectos de las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial

Leonardo Lomelí también dedicó parte de su mensaje al impacto de las nuevas tecnologías en la educación, particularmente ante el crecimiento de las herramientas digitales y la inteligencia artificial.

El rector de la UNAM no reconoció los errores de la institución durante la aplicación del examen de admisión digital. Crédito: X / @UNAM_MX

Señaló que la información pertinente y confiable es apenas el inicio del proceso de aprendizaje. Su aprovechamiento requiere rastrear las fuentes, analizar sus fundamentos, contrastarla y contextualizarla.

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Ante este escenario, sostuvo que la actividad en línea exige que los estudiantes decidan qué información compartir y a qué fuentes otorgar credibilidad.

Pide analizar las consecuencias socioemocionales y educativas de la tecnología

Por último, consideró necesario que la UNAM profundice en los efectos socioemocionales y educativos del uso de las tecnologías antes descritas, tomando en cuenta las desigualdades que existen en su acceso y aprovechamiento.

Asimismo, Leonardo Lomelí llamó a los estudiantes a aprovechar la libertad de cátedra y de investigación, así como las diversas actividades de perspectivas que encontrarán en su paso por la Máxima Casa de Estudios.

Tras todo lo ocurrido con el examen de admisión digital a nivel licenciatura y la aplicación del Examen de Control –como medida extraordinaria–; el rector de la UNAM pidió a la nueva generación de estudiantes que mantengan el pensamiento crítico y rigor académico ante los avances de la tecnología digital.

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