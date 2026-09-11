Metepec separa del cargo como director de Gobierno por Resultados a Jesús N, tras denuncia por acoso y hostigamiento

Jesús Diaz Monteyano, investigado por el delito de acoso sexual, fue separado del cargo en el municipio de Metepec (Redes)

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El Ayuntamiento de Metepec separó de su cargo a Jesús Díaz Monteyano, quien se desempeñaba como director de Gobierno por Resultados, luego de que una mujer presentara una denuncia por presuntos actos de acoso y hostigamiento sexual ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

La administración municipal encabezada por el alcalde Fernando Flores Fernández informó este miércoles que tomó la decisión de retirar al funcionario de su puesto con el objetivo de permitir que las autoridades correspondientes realicen las investigaciones y determinen si existe alguna responsabilidad.

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De acuerdo con la información de la denuncia, los hechos fueron reportados ante la Fiscalía mexiquense el 1 de septiembre por una mujer cuya identidad se mantiene bajo reserva.

“El Ayuntamiento de Metepec informa que ha decidido separar de su cargo al director del área de Gobierno por Resultados, ante un señalamiento a su persona por presuntas conductas inapropiadas”, se lee en su comunicado.

Fiscalía de Edomex investiga denuncia contra funcionario de Metepec

La sede principal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, con una estatua de la Dama de la Justicia al frente, se erige bajo un cielo nublado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La denuncia quedó asentada en la carpeta de investigación TOL/FVG/VGT/107/250658/26/09, iniciada en Metepec por los presuntos delitos de hostigamiento y acoso sexual.

Hasta el momento, no se ha informado de una determinación judicial contra Díaz Monteyano, por lo que el funcionario mantiene su presunción de inocencia mientras continúan las investigaciones.

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El Ayuntamiento tampoco dio a conocer detalles sobre los hechos que originaron la denuncia, debido a que forman parte de una investigación en curso.

Tampoco se precisó si la separación del director de Gobierno por Resultados será temporal o definitiva.

Ayuntamiento de Metepec dice que respetará el proceso

Vinculan a proceso al alcalde de Metepec, Fernando Flores Fernández: afirma que continuará desempeñando el cargo

A través de su posicionamiento, el gobierno municipal señaló que actuará con apego a las leyes y manifestó su disposición para respetar las garantías y derechos de todas las personas involucradas.

La administración municipal también sostuvo que su actuación se mantendrá bajo principios relacionados con los derechos humanos y la dignidad de las personas.

Ahora corresponderá a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México integrar la carpeta de investigación y determinar si existen elementos suficientes para establecer alguna responsabilidad.

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El antecedente del alcalde Fernando Flores y el conflicto en La Asunción

Uno de los sujetos que ingresó con un arma en presencia del alcalde Fernando Flores, agredió a un hombre dentro del club. Crédito: Redes Sociales

La separación del funcionario ocurre mientras la administración municipal de Fernando Flores arrastra el antecedente de la polémica protagonizada por el propio alcalde en junio pasado, cuando ingresó al Club Deportivo La Asunción acompañado por integrantes de su equipo de seguridad, uno de ellos observado con un arma larga.

El incidente ocurrió el 4 de junio de 2026 y quedó registrado en videos que posteriormente fueron difundidos en redes sociales. Las imágenes generaron cuestionamientos por la forma en que el edil ingresó al inmueble y por la presencia de personas armadas.

Flores explicó posteriormente que acudió al lugar debido a un conflicto familiar entre integrantes de su familia, quienes tenían relación con el club, y aseguró que su intención fue intervenir ante la disputa.

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Sin embargo, el caso llegó ante las autoridades judiciales. En junio, la Fiscalía mexiquense solicitó la audiencia de formulación de imputación contra el alcalde y dos personas más por su probable responsabilidad en los delitos de abuso de autoridad y lesiones.

Posteriormente, un juez de control vinculó a proceso a Fernando Flores por el presunto delito de abuso de autoridad y estableció medidas cautelares, entre ellas la obligación de acudir periódicamente a firmar y la prohibición de acercarse al Club Deportivo La Asunción.

Dos casos distintos dentro de la administración municipal

El Ayuntamiento de Metepec está en el ojo del huracán otra vez por la denuncia contra Jesús Díaz, sin que su alcalde, Fernando Flores, haya salido del proceso que enfrenta.

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Se trata de dos asuntos diferentes: por un lado, la investigación iniciada por una denuncia por presunto acoso y hostigamiento sexual contra un funcionario municipal y, por otro, el proceso judicial derivado de los hechos ocurridos en el Club Deportivo La Asunción.

En ambos casos, las autoridades deberán determinar las responsabilidades que correspondan. Por ahora, el gobierno municipal confirmó la separación de Díaz Monteyano de su cargo y reiteró que respetará el desarrollo de la investigación de la Fiscalía del Estado de México.