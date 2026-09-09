Toros de Tijuana vs Olmecas de Tabasco: a qué hora y dónde ver EN VIVO hoy el Juego 2 de la Serie del Rey en la LMB

El Juego 2 de la Serie del Rey presentará un encuentro lleno de emociones con unos Toros necesitados de una victoria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Serie del Rey de la Liga Mexicana de Béisbol (LMB) disputa el segundo capítulo de una batalla por la Copa Zaachila que promete emociones al límite de principio a fin. Toros de Tijuana y Olmecas de Tabasco se vuelven a ver las caras sobre la grama sintética del majestuoso Toros Mobil Park en la frontera bajacaliforniana, en un duelo que puede marcar de manera definitiva el rumbo de esta inédita Serie Final entre los campeones de la Zona Norte y la Zona Sur.

Los aficionados al “rey de los deportes” se preparan para presenciar un choque de estrategias donde los astados fronterizos están obligados a responder con contundencia para defender su terreno, mientras que la tribu choca busca asestar un golpe demoledor que los ponga a la mitad del camino hacia el título antes de que el compromiso se traslade al caluroso e imponente Estadio Centenario del 27 de Febrero en Villahermosa.

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El equipo tabasqueño tomó el liderato en el primer encuentro. (Olmecas de Tabasco)

Así se vivió el Juego 1 de la Serie del Rey

El primer enfrentamiento de la Serie del Rey 2026 dejó un mensaje claro por parte de los Olmecas de Tabasco: vienen decididos a terminar con una larga sequía de campeonatos.

El conjunto verde silenció por completo los maderos y el ánimo del graderío en Tijuana tras imponerse con un categórico marcador de 7-1 en el duelo inaugural, tomando una ventaja de 1-0 que quebró la racha invicta que arrastraban los locales en casa durante esta postemporada.

El compromiso se inclinó de forma temprana en favor de la novena tabasqueña gracias a un ataque oportuno que capitalizó las imprecisiones del pitcheo abridor de Tijuana. El abridor astado, Daniel Martínez, no logró asentarse en el montículo y apenas pudo mantenerse durante dos entradas y dos tercios, espacio en el cual permitió cuatro imparables y cuatro carreras limpias que desequilibraron la balanza.

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La ofensiva de Olmecas no bajó los brazos y encontró en el receptor venezolano José Godoy a su gran héroe con el bate, al conectar un cuadrangular vital con hombre en base que amplió la brecha en la pizarra.

Por su parte, el cuerpo de lanzadores de los Olmecas lució intratable. La serpentina de la escuadra visitante contuvo sin mayores contratiempos a la artillería fronteriza, limitándola a una sola anotación en todo el juego.

(Olmecas de Tabasco)

El relevo choco, encabezado por brazos de jerarquía como Nolan Blackwood y Clayton Andrews, dejó la mesa servida para que el experimentado cerrador Fernando Salas saliera a retirar a los tres últimos bateadores en fila, amarrando el primer triunfo de la serie y enviando un aviso contundente sobre la solidez defensiva que poseen.

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Con este resultado, Tijuana quedó contra la pared en su propia casa y afronta este segundo compromiso con la urgente necesidad de nivelar el enfrentamiento para no viajar al sureste mexicano con una desventaja de 0-2 que resultaría sumamente difícil de remontar.

(Toros de Tijuana)

Jugadores a seguir: las piezas clave de cada novena para el Juego 2

En un partido de alta presión como el que se anticipa para esta noche, el rendimiento de las figuras individuales será determinante para definir la balanza. Ambos managers enviarán a la loma a sus mejores cartas de pitcheo y confiarán en el talento de sus bateadores estelares.

Por los Toros de Tijuana:

El Abridor para el Juego 2: La responsabilidad en la loma para el cuadro fronterizo recae en su serpentinero estelar, quien tiene la misión encomendada de dominar la zona de strike desde la primera entrada, evitar transferencias gratuitas y caminar hondo en el partido para no sobrecargar de trabajo a un bullpen que sufrió castigo en el duelo inaugural.

Harold Castro: El versátil pelotero venezolano es la bujía del orden al bate de los astados. Con su capacidad para poner la pelota en juego, conectar de línea hacia cualquier sector del campo y provocar desajustes en la defensiva rival con su agresividad en los senderos, Castro está llamado a ser el catalizador del despertar ofensivo de Tijuana.

Junior Lake: Un bateador de amplia experiencia en escenarios de alta tensión en la pelota caribeña y veraniega. Lake necesita hacer valer su poder ocasional y su criterio al seleccionar pitcheos para remolcar las carreras en los momentos apremiantes donde Tijuana dejó corredores varados durante el primer compromiso.

Por los Olmecas de Tabasco:

El Abridor para el Juego 2: La novena verde enviará al montículo a una de sus cartas más sólidas de la rotación, un abridor caracterizado por el control de sus lanzamientos secundarios y la habilidad para generar roletazos de doble matanza, aspecto clave para maniatar a la explosiva alineación de los Toros.

José Godoy: Tras consolidarse como la gran figura a la ofensiva en el Juego 1 gracias a su cuadrangular y efectividad en la conducción de los pitcheos, el mascara venezolano se mantiene como el hombre más peligroso de la tribu. Su liderazgo detrás del plato y su paciencia al bate lo convierten en un peligro constante para cualquier lanzador rival.

Roel Santos: El experimentado jardinero cubano es el motor del cuadro tabasqueño en la parte alta del orden al bate. Su habilidad para embasarse, provocar errores defensivos con su velocidad de piernas y anotar carreras resulta fundamental para la estrategia de juego pequeño que maneja el alto mando de Olmecas.

Fernando Salas: En el bullpen, la presencia del histórico lanzador mexicano infunde un sello de seguridad inquebrantable en las entradas finales. Si Tabasco llega con ventaja al último tercio del juego, el brazo de Salas es la garantía para bajar la cortina.

(Toros de Tijuana)

¿A qué hora y dónde ver EN VIVO el Juego 2 de la Serie del Rey?

El segundo episodio de esta contienda por el campeonato de la Liga Mexicana de Béisbol promete llenar a tope las tribunas del Toros Mobil Park. Para que no te pierdas ni un solo lanzamiento, aquí te presentamos todos los detalles de horario y las alternativas de transmisión en televisión y streaming disponibles para todo el país.

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Horarios por zona geográfica en México:

Tiempo del Noroeste (Tijuana, Baja California): 18:35 horas.

Tiempo del Pacífico (Sinaloa, Sonora): 19:35 horas.

Tiempo del Centro (CDMX, Tabasco, Guadalajara, Monterrey): 20:35 horas.

Dónde ver la transmisión EN VIVO:

El compromiso contará con una cobertura mediática multiplataforma sin precedentes para llevar cada jugada a los hogares de los fanáticos a lo largo de la República Mexicana y el extranjero.

Televisión Abierta y Nacional: Cobertura especial a través de la señal de TV Azteca (Azteca Deportes) .

Televisión de Paga: Transmisión en vivo por las pantallas de ESPN , Claro Sports , Fox Sports y TVC Deportes .

Streaming y Plataformas Digitales: Disney+ Premium: Transmisión simultánea con la señal de ESPN. ViX: Disponible para todos los usuarios con suscripción a la plataforma. Claro Sports (YouTube / App): Cobertura digital sin costo adicional. LMB.TV: La plataforma oficial de la Liga Mexicana de Béisbol para seguir la señal en alta definición desde cualquier dispositivo móvil, consola o televisión inteligente.



El terreno está listo para un choque vibrante. ¿Lograrán los Toros de Tijuana emparejar la cartelera con el respaldo de su afición, o los Olmecas de Tabasco darán un golpe de autoridad histórico para regresar a casa con la ventaja absoluta en la Serie del Rey 2026? Las emociones están garantizadas sobre el diamante.