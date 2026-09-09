Simulacro Nacional septiembre 2026: qué dirá el mensaje sobre un sismo hipotético del SSN y a qué hora llegará

Un teléfono inteligente muestra la notificación del Simulacro Nacional en México con los datos de un sismo hipotético de magnitud 7,5 con epicentro en Guerrero. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Servicio Sismológico Nacional emitirá un mensaje sobre un sismo hipotético de magnitud 7.1 este sábado 19 de septiembre de 2026, a las 12:00 horas, tiempo del centro de México, como parte del Segundo Simulacro Nacional.

El aviso se publicará en sus canales oficiales para informar sobre el escenario planteado por Protección Civil y no representa una alerta sísmica ni la detección de un movimiento real.

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El ejercicio activará altavoces en las entidades que cuentan con sistemas de alertamiento y enviará una notificación masiva a celulares en las 32 entidades del país. La medida busca evaluar la respuesta de la población, los protocolos de evacuación y la operación de los sistemas de comunicación ante una emergencia.

El mensaje del SSN se difundirá al mismo tiempo que inicia el simulacro. La institución precisa que su participación consiste en comunicar los datos de una hipótesis sísmica definida para el ejercicio nacional.

El SSN reportará un sismo hipotético de magnitud 7.1 en Baja California

El escenario que difundirá el SSN plantea un sismo hipotético de magnitud 7.1 en la Zona Noroeste del país. El supuesto epicentro se ubicará a 26 kilómetros al sureste de Mexicali, Baja California.

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La dependencia informó en su cuenta de X que el mensaje llevará la leyenda “#2doSimulacroNacional2026”. La publicación aparecerá a las 12:00 horas, hora del centro de México, este 19 de septiembre.

El organismo señala que el texto forma parte del ejercicio organizado por las autoridades de Protección Civil. El reporte no debe interpretarse como un aviso previo de terremoto ni como un registro de actividad sísmica.

La publicación prevista por el Servicio Sismológico Nacional dirá que se trata de un “sismo hipotético en la Zona Noroeste de magnitud 7.1 con epicentro de 26 km al SE de Mexicali, Baja California”. El mensaje identificará de forma directa que corresponde al Segundo Simulacro Nacional 2026.

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La institución suele difundir información técnica sobre los sismos registrados en el territorio nacional. Para este ejercicio, la comunicación se limita a la hipótesis definida por las autoridades encargadas de la organización.

El SSN aclara que no opera la alerta sísmica

El Servicio Sismológico Nacional también puntualiza que no tiene a su cargo ningún tipo de alerta sísmica. Su función durante el simulacro será emitir el mensaje relacionado con el escenario hipotético.

La alerta sísmica que podrá escucharse en altavoces no será enviada por el SSN. El organismo encargado del Sistema de Alerta Sísmica Mexicano, conocido como SASMEX, es el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico, A.C.

Esta distinción permite separar el reporte técnico que difundirá el SSN de los mecanismos de alertamiento que operan en algunas entidades. El mensaje de la institución académica no activará bocinas, altavoces ni avisos telefónicos.

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Protección Civil determina la fecha, la hora y los escenarios que se utilizarán durante el Segundo Simulacro Nacional. También coordina la convocatoria para que autoridades, empresas, escuelas, hospitales y familias practiquen sus protocolos internos.

El 19 de septiembre, la alerta del simulacro sonará a las 12:00 horas del centro de México en los sistemas instalados en Ciudad de México y otras entidades que cuentan con ese mecanismo. La difusión será simultánea con el inicio formal del ejercicio.

Los celulares recibirán una alerta masiva en las 32 entidades

Además de los altavoces, el Segundo Simulacro Nacional contempla el envío de una alerta masiva a teléfonos celulares mediante el sistema Cell Broadcast. El aviso llegará de forma simultánea a las 32 entidades del país.

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La notificación no requiere saldo telefónico, datos móviles ni la descarga de una aplicación. Los celulares compatibles podrán emitir un sonido aun cuando se encuentren en modo silencioso.

El ejercicio busca probar el alcance de este mecanismo de comunicación ante emergencias. La alerta que aparezca en la pantalla del celular estará vinculada al simulacro y no a una emergencia real.

Las autoridades recomiendan leer el mensaje completo, mantener la calma y seguir las indicaciones correspondientes en cada inmueble. El aviso no implica que las personas deban llamar a servicios de emergencia ni abandonar el lugar sin atender el protocolo establecido.

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En Ciudad de México, así como en oficinas, escuelas, viviendas y centros de trabajo, cada inmueble puede contar con rutas de evacuación, brigadistas y puntos de reunión propios. La participación debe ajustarse a esas medidas.

El simulacro iniciará a las 12:00 horas del centro de México

La convocatoria nacional fija el inicio del ejercicio para las 12:00 horas del sábado 19 de septiembre. Por los distintos husos horarios del país, la hora local puede variar en algunas zonas.

En municipios fronterizos que aplican horario estacional, el reloj podría marcar las 13:00 horas locales cuando se active el aviso nacional. La emisión será simultánea pese a esa diferencia.

Durante el simulacro, la recomendación es conservar la calma y ubicar las rutas señaladas. Si el protocolo del inmueble marca evacuación, las personas deben salir de forma ordenada y dirigirse al punto de reunión asignado.

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Las autoridades piden no usar elevadores durante el ejercicio. También sugieren identificar a niñas, niños, adultos mayores, personas con discapacidad y visitantes que puedan requerir apoyo para llegar a una zona segura.

El Segundo Simulacro Nacional contempla cinco hipótesis sísmicas según la región del país. Para la Zona Noroeste, el mensaje del SSN utilizará el escenario de un movimiento de magnitud 7.1 con epicentro cercano a Mexicali.