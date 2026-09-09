México

Tenía 13 años, una navaja y un plan: herir a su padrastro para no entrar al anexo

La victima fue trasladada a un hospital con una posible perforación de pulmón. Pese a la gravedad de las lesiones, decidió no presentar denuncia y el menor quedó en libertad

Un joven con capucha de espaldas frente a una cinta policial, patrullas con luces encendidas y un letrero de centro de rehabilitación.
Autoridades policiales acordonan la calle frente a un centro de rehabilitación durante un operativo nocturno en Guadalajara, México. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Un adolescente de 13 años sacó una navaja tipo muelle y atacó por la espalda a su padrastro, de 31 años, en el cruce de la avenida Juan de Dios Robledo y la calle Francisco de Ayza, en Guadalajara, Jalisco. El menor reaccionó en ese momento porque descubrió que su madre y su padrastro lo habían llevado hasta ese punto para internarlo en un centro de rehabilitación ubicado en el mismo cruce.

El hombre recibió una herida en la espalda que los paramédicos evaluaron como potencialmente grave. Los servicios de emergencia lo trasladaron a un centro médico ante la posibilidad de que la lesión hubiera alcanzado uno de sus pulmones.

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El adolescente atacó sin remordimiento

De acuerdo con los primeros reportes, la familia llegó al cruce de Juan de Dios Robledo y Francisco de Ayza con el propósito de ingresar al menor al establecimiento de rehabilitación. Fue en ese lugar, según los reportes de la Comisaría de Seguridad Ciudadana de Guadalajara recogidos por medios locales, donde el adolescente tomó conciencia del plan.

El padrastro le informó a los policías municipales que su hijastro lo atacó momentos antes con la navaja. La agresión se produjo de forma repentina, según la versión recabada en el sitio por los uniformados.

Un joven de espaldas con sudadera frente a una cinta amarilla de acordonamiento policial y patrullas con luces encendidas.
Un adolescente permanece frente a una zona acordonada por patrullas de la policía durante la noche en Guadalajara. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La madre del adolescente solicitó ayuda tras el ataque. La llamada de auxilio activó la movilización de policías municipales y servicios médicos hacia el lugar.

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Los paramédicos revisaron al hombre en el sitio y determinaron que la herida requería atención hospitalaria. Su estado fue reportado inicialmente como regular por las autoridades municipales, aunque Nmas y Azteca Noticias lo describieron como grave.

La navaja fue asegurada y el Ministerio Público tomó el caso

Los agentes de la Comisaría de Seguridad Ciudadana de Guadalajara retuvieron al adolescente en el lugar. La corporación también aseguró la navaja tipo muelle utilizada durante la agresión.

La Comisaría solicitó la conducción y mando del Ministerio Público para determinar el procedimiento aplicable al menor. La intervención de esa instancia especializada se debió a que el adolescente tiene 13 años, lo que activa un régimen diferenciado dentro del sistema de justicia penal para adolescentes.

Cinta amarilla con la inscripción ESCENA DEL CRIMEN - PROHIBIDO PASAR en primer plano frente a viviendas y patrullas con luces encendidas.
Una cinta de resguardo policial acordona el paso en una calle residencial durante una intervención nocturna. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes establece un procedimiento especializado para personas de entre 12 y menos de 18 años señaladas por una conducta tipificada como delito. Para el grupo de 12 a menos de 14 años, la ley limita las medidas que pueden imponerse, según precisó Proceso.

El padrastro decidió no presentar denuncia y el menor quedó libre

Pese a la gravedad de las lesiones, el padrastro decidió desistirse de presentar una denuncia formal contra el adolescente. Esa decisión impidió que se iniciara un procedimiento legal derivado de la agresión, por lo que el menor quedó en libertad, de acuerdo con Nmas y Azteca Noticias.

Las autoridades municipales no informaron sobre las condiciones en las que se encontraba el adolescente antes de la agresión. Tampoco precisaron los motivos concretos que llevaron a la familia a tomar la decisión de internarlo en el centro de rehabilitación, según consignó El Informador.

La referencia al establecimiento como “anexo” no permite determinar si operaba con registro legal ni cuál era el tratamiento previsto para el menor. Tampoco se informó si el adolescente contaba con un diagnóstico médico relacionado con consumo de sustancias, apuntó Proceso.

Una cinta plástica amarilla desplegada en el suelo de asfalto con la frase NO PASE impresa en letras negras.
Una cinta plástica amarilla con la inscripción "NO PASE" permanece tendida sobre el pavimento cerca de una acera por donde transitan peatones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El caso ocurrió tres semanas después de un hecho similar en la misma ciudad. El 21 de agosto, un adolescente de 17 años apuñaló a su padre con un cuchillo de cocina en la colonia La Olímpica de Guadalajara, tras una discusión; el hombre murió a causa de las heridas y el menor fue vinculado a proceso por parricidio.

La Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones mantiene disponible la Línea de la Vida para orientación sobre consumo de drogas, salud mental y crisis familiares. El número de atención gratuita y confidencial es 800 911 2000.

19 personas procesadas por delitos contra menores

La Fiscalía de Jalisco procesó a 19 personas por presuntos delitos contra menores de edad durante la segunda quincena de julio de 2026. Según informó Infobae, la mayoría de los imputados tenía una relación de parentesco, custodia o cercanía con las víctimas.

El registro no se refiere a ataques cometidos por menores contra sus familias, sino a agresiones contra niñas, niños y adolescentes atribuidas, en gran parte, a padres, padrastros, tíos y tutores. Los expedientes incluyen denuncias por abuso sexual infantil, maltrato, abandono, ultrajes y parricidio.

Habitación con paredes azuladas, cama de metal con cobija de rayas, mochila azul y zapatos de niño en el suelo junto a una ventana abierta.
Una habitación infantil en una vivienda de México permanece vacía con una cama metálica, una mochila azul y un par de zapatos en el suelo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los casos se investigaron en Guadalajara, San Pedro Tlaquepaque, Tlajomulco de Zúñiga, Tonalá y Zapopan, aunque los hechos bajo análisis abarcan desde 2017 hasta 2026. Doce acusados fueron detenidos por mandato judicial, seis acudieron tras una citación y uno fue arrestado en flagrancia.

La publicación detalló que nueve de los vinculados a proceso quedaron bajo prisión preventiva, mientras que otros recibieron medidas cautelares o una suspensión condicional del procedimiento, sujeta a la reparación del daño. El contexto expone una problemática persistente: Jalisco registró 5.323 carpetas por abuso sexual infantil en 2024, de acuerdo con datos citados por el medio.

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