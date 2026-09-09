Pozole verde con carne de cerdo: la receta mexicana perfecta para celebrar el mes patrio

Un plato tradicional de pozole verde con carne de cerdo y sus acompañamientos se presenta como parte de la gastronomía mexicana para las fiestas patrias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El pozole es uno de esos platillos que convierten una comida en celebración. Su combinación de maíz, carne y un caldo lleno de sabor lo ha colocado entre las preparaciones más representativas de la cocina mexicana, especialmente durante las reuniones familiares y las fiestas patrias.

Entre sus distintas versiones destaca el pozole verde, una alternativa que se distingue por su característico color y por el sabor fresco que aportan ingredientes como las pepitas, los tomates verdes y los chiles. Prepararlo en casa también permite disfrutar de una comida abundante que puede servirse al gusto de cada persona.

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Para quienes buscan una opción especial para compartir durante este mes patrio, esta preparación con carne de cerdo puede convertirse en la protagonista de la mesa. La clave está en respetar cada etapa de la receta y darle tiempo suficiente para que los ingredientes integren sus sabores.

Una tradición que llega a la mesa

Diversos ingredientes tradicionales del pozole rojo, como maíz pozolero, chiles secos y verduras, descansan sobre una mesa de madera con un mantel bordado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El pozole forma parte de una tradición gastronómica profundamente ligada a las celebraciones mexicanas. Su preparación suele asociarse con reuniones en las que la comida se convierte en un punto de encuentro entre familiares y amigos.

La versión verde ofrece una personalidad particular frente a otras variedades. El caldo adquiere su tonalidad gracias a los ingredientes que se incorporan durante la preparación, mientras que la carne de cerdo aporta una textura y un sabor que combinan con el maíz pozolero.

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Además, uno de los atractivos de este platillo está en la posibilidad de acompañarlo con distintos elementos al momento de servir. Así, cada comensal puede construir su propio plato y añadir los complementos que prefiera.

Durante septiembre, cuando las celebraciones patrias llenan las mesas de sabores mexicanos, un pozole caliente puede ser una alternativa reconfortante para disfrutar de una comida casera con un toque festivo.

Ingredientes y preparación

Un plato de barro servido con pozole verde y carne de cerdo se presenta junto a guarniciones de cebolla, lechuga y limón sobre una mesa decorada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes

1 kg de carne de cerdo

1 kg de maíz pozolero precocido

1/2 kg de tomates verdes

4 chiles poblanos

2 chiles serranos

1/2 cebolla

3 dientes de ajo

1 taza de pepitas de calabaza

1 manojo de cilantro

1 cucharadita de comino

Sal al gusto

Agua, la necesaria

Preparación

Cocina la carne de cerdo en una olla grande con suficiente agua, media cebolla, un diente de ajo y sal. Retira la espuma que se forme durante la cocción. Cuando la carne esté suave, retírala de la olla y deshébrala o córtala en trozos, según prefieras. Lava los tomates verdes y los chiles. Cuécelos en agua hasta que estén suaves. Licúa los tomates, los chiles, los dientes de ajo restantes, el cilantro, las pepitas y el comino con un poco del agua de cocción. Cuela la salsa y agrégala al caldo donde se cocinó la carne. Incorpora el maíz pozolero y deja cocinar a fuego medio hasta que el caldo tome sabor y el maíz esté completamente cocido. Añade nuevamente la carne de cerdo y rectifica la sal. Cocina durante unos minutos más para integrar todos los sabores. Sirve caliente y acompaña con los complementos de tu preferencia.

El toque final para una noche mexicana

Un plato de pozole verde preparado con carne de cerdo y maíz encuadra la gastronomía tradicional en el marco de las celebraciones patrias de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La presentación también puede convertir este platillo en una experiencia más especial. Una vez servido, el pozole puede llegar a la mesa acompañado de ingredientes frescos que permitan contrastar el sabor del caldo y aportar diferentes texturas.

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La ventaja de preparar el pozole en casa es que puede disfrutarse recién hecho y en compañía.

Con su caldo verde, el maíz pozolero y la carne de cerdo, esta versión reúne ingredientes que hacen de cada cucharada una pequeña celebración. No hace falta complicar demasiado la mesa: un buen pozole, acompañantes al gusto y personas con quienes compartirlo pueden ser suficientes para darle sabor al mes patrio.