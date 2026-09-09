México

Trabajador arriesga la vida para salvar a una niña de ser atropellada en Puebla y se convierte en héroe viral

La menor corrió desde el estacionamiento hacia una avenida transitada, pero el empleado logró alcanzarla antes de que ocurriera una tragedia

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Un trabajador de una conocida zapatería en Puebla protagonizó un momento que rápidamente llamó la atención en redes sociales, después de arriesgar su propia integridad para evitar que una pequeña fuera atropellada en una avenida con intenso movimiento vehicular.

El hecho quedó registrado en video y posteriormente comenzó a circular en distintas plataformas digitales. Las imágenes provocaron una ola de reacciones entre los usuarios, quienes destacaron la rapidez con la que el empleado reaccionó ante una situación que pudo haber terminado en tragedia.

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Sin embargo, la grabación también abrió un debate sobre la responsabilidad de los adultos que acompañaban a la menor y sobre las circunstancias que permitieron que la niña llegara hasta una zona de peligro.

La niña corrió hacia la avenida

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

De acuerdo con las imágenes difundidas, una madre comenzó a perseguir a su pequeña hija luego de que la menor salió corriendo por el estacionamiento de la tienda.

La niña avanzó rápidamente hacia una avenida donde circulaban varios vehículos. La situación se volvió todavía más peligrosa porque, en cuestión de segundos, la pequeña llegó hasta la zona de tránsito mientras su madre intentaba alcanzarla.

En ese momento, uno de los trabajadores del establecimiento se encontraba realizando sus actividades y acomodando varias cajas. Al percatarse de lo que ocurría, dejó lo que estaba haciendo y salió corriendo detrás de la menor.

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El empleado consiguió llegar hasta ella y, en un acto impulsivo para protegerla, se arrojó hacia la avenida y utilizó su propio cuerpo para cubrirla.

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

La maniobra ocurrió justo cuando los automovilistas se aproximaban. El trabajador también realizó señales para advertirles sobre la presencia de la niña y consiguió que los conductores frenaran antes de que ocurriera un accidente.

El momento quedó grabado por una persona que se encontraba en el lugar y posteriormente fue compartido en redes sociales, donde los usuarios comenzaron a debatir sobre lo ocurrido.

¿La niña resultó herida?

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

Después de conseguir poner a salvo a la pequeña, el trabajador logró incorporarse y la cargó para llevarla nuevamente hacia la banqueta.

Una vez fuera de la zona de peligro, la niña quedó junto a sus padres, quienes finalmente se hicieron cargo de ella. Según lo observado en el video, la menor no habría sufrido lesiones aparentes tras el incidente.

La situación, sin embargo, habría tenido consecuencias físicas para el empleado.

En la grabación se observa cómo el trabajador regresa hacia el establecimiento después de poner a salvo a la niña. Su manera de caminar llamó particularmente la atención, pues lo hace con dificultad, lo que llevó a algunos usuarios a especular que pudo haberse lastimado durante el rescate.

No obstante, el video por sí solo no permite confirmar si sufrió alguna lesión ni cuál habría sido su gravedad.

Redes sociales reconocen al trabajador

La reacción de los internautas estuvo dividida. Por un lado, numerosas personas reconocieron la decisión del empleado de intervenir inmediatamente y lo calificaron como un “héroe sin capa”, debido a que puso en riesgo su propia seguridad para proteger a una menor.

Por otro lado, surgieron críticas hacia los padres de la niña. Algunos usuarios consideraron que debieron tener mayor cuidado para evitar que la pequeña llegara hasta una avenida con tráfico.

También hubo comentarios relacionados con la reacción posterior de los adultos, particularmente porque, según lo que se aprecia en el video, el trabajador regresó a sus labores con dificultad después de rescatar a la menor.

El caso volvió a demostrar la velocidad con la que una situación cotidiana puede convertirse en contenido viral cuando queda registrada por una cámara de celular.

Mientras el debate continúa en redes sociales, el trabajador de Puebla recibió el reconocimiento de cientos de usuarios por una decisión tomada en cuestión de segundos que evitó que la carrera de una niña terminara en una tragedia.

La grabación deja una pregunta entre quienes han visto las imágenes: ¿habrías reaccionado de la misma manera ante una situación así?

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