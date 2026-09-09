México

Hombre murió dentro de su celda de la Policía de Investigación en Culiacán, Sinaloa

Jesús Guillermo, de 28 años, era originario de Sonora y fue arrestado por presunto robo de vehículo. Se abrió una carpeta de investigación para esclarecer el hecho

Un hombre de 28 años muriò la noche del 8 de septiembre en su celda dentro de las instalaciones de la policìa de investigación en Culiacán, Sinaloa Foto: Maps
Un hombre de 28 años muriò la noche del 8 de septiembre en su celda dentro de las instalaciones de la policìa de investigación en Culiacán, Sinaloa Foto: Maps
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La FGE de Sinaloa investigó la muerte de Jesús Guillermo dentro de los separos de la Policía de Investigación en Culiacán y abrió una carpeta para deslindar posibles omisiones de custodia, luego de que la propia autoridad indicara que el detenido se habría quitado la vida con su pantalón mientras era procesado por robo de vehículo.

El caso ocurrió la noche del martes 8 de septiembre en las celdas ubicadas en la colonia El Vallado. El reporte se registró alrededor de las 21:15 horas, cuando se alertó sobre una persona desvanecida dentro de las instalaciones de la corporación.

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Minutos después acudieron elementos de los tres órdenes de gobierno y confirmaron el fallecimiento. La víctima fue identificada como Jesús Guillermo N, de 28 años, originario de Ciudad Obregón, Sonora.

La fiscal general Claudia Zulema Sánchez Kondo informó que las indagatorias ya incluían al personal de guardia que se encontraba en el edificio. También precisó que se revisaban los videos de vigilancia para establecer qué ocurrió durante el tiempo en que el hombre permaneció bajo custodia.

Vista trasera de una persona con camiseta oscura y vaqueros, con las manos esposadas a la espalda, frente a un coche de policía.
Un individuo, con las manos esposadas a la espalda, es visto frente a un vehículo de la policía, sugiriendo un arresto o detención. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Fiscalía revisó videos y al personal de guardia

Sánchez Kondo dijo que sí había custodios en el lugar al momento de los hechos y que su actuación quedó bajo investigación. La carpeta se abrió para determinar si existieron omisiones en la vigilancia dentro del área de celdas.

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La funcionaria sostuvo que el hombre estaba siendo procesado por el delito de robo vehicular. Explicó que fue detenido en flagrancia por elementos de seguridad cuando transitaba en una motocicleta con reporte de robo.

La versión preliminar difundida por la autoridad estatal indicó que el detenido habría atentado contra su propia vida mientras permanecía en las instalaciones de la Policía de Investigación. Esa línea fue la que dio origen tanto a las diligencias sobre la muerte como a la revisión interna sobre la custodia.

La Fiscalía estatal no había informado previamente sobre la detención del fallecido. Esa ausencia de información provocó cuestionamientos sobre las circunstancias en que ocurrió el deceso mientras el hombre seguía bajo resguardo oficial.

Primer plano de las manos de una mujer esposadas, vestida con una camiseta blanca de manga corta, mostrando las esposas metálicas.
Las manos de una mujer están esposadas, mostrando la situación de detención o arresto por parte de las autoridades. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El fallecimiento ocurrió mientras el detenido seguía bajo custodia

La respuesta central del caso fue esta: un hombre arrestado por presunto robo de vehículo apareció sin vida dentro de una celda de la Policía de Investigación, y la autoridad abrió una investigación para establecer cómo murió y si el personal responsable de vigilarlo incurrió en fallas.

Tras el hallazgo, personal de Servicios Periciales y de la Policía de Investigación acudió al sitio para realizar las diligencias correspondientes. Su intervención buscó recabar elementos que permitieran esclarecer lo sucedido al interior de las instalaciones.

La fiscal general también señaló que se reforzaría la seguridad tanto en las celdas como en las oficinas de la corporación para evitar que un hecho de este tipo volviera a ocurrir. Ese ajuste se planteó mientras seguían abiertas las indagatorias sobre la actuación de los custodios.

Los datos difundidos por la autoridad mantuvieron como punto central que la muerte sucedió dentro de un espacio de resguardo oficial. Por eso, además de la causa del fallecimiento, la investigación quedó enfocada en reconstruir qué ocurrió en el lapso en que Jesús Guillermo N estuvo detenido.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

La indagatoria buscó aclarar las circunstancias de la muerte

La autoridad estatal señaló que las investigaciones continuarían hasta establecer con precisión las circunstancias del hecho. El objetivo fue determinar qué pasó dentro de las celdas y qué ocurrió con el detenido durante su permanencia en el inmueble.

El caso concentró dos líneas de revisión: la muerte del hombre y la vigilancia a cargo del personal presente en el edificio. La primera se apoyó en los datos preliminares sobre un probable suicidio; la segunda, en la necesidad de deslindar responsabilidades por tratarse de una persona bajo custodia.

El fallecimiento quedó registrado durante la noche del martes 8 de septiembre en las instalaciones de la Policía de Investigación en Culiacán. Desde ese momento, la FGE mantuvo abierta la carpeta para esclarecer los hechos.

  • La FGE investigó la muerte de Jesús Guillermo N, de 28 años, dentro de las celdas de la Policía de Investigación en Culiacán.
  • La autoridad indicó que el detenido, arrestado por presunto robo de vehículo, se habría quitado la vida con su pantalón.
  • La fiscal general Claudia Zulema Sánchez Kondo ordenó revisar videos, investigar a custodios y reforzar la seguridad en celdas y oficinas.

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