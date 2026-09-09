Rinden homenaje a Zenyazen Escobar en la Cámara de Diputados tras cinco días de su muerte en Veracruz

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Durante la Sesión Ordinaria de la Cámara de Diputados de este miércoles 9 de septiembre, se realizó un homenaje a Zenyazen Escobar, hallado sin vida en la comunidad de Puente Grande, en Veracruz.

El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Raúl Bolaños-Cacho Cué, dio inicio a la sesión en la que las y los diputados dedicaron palabras de aliento hacia la familia del diputado morenista, quienes se encontraban en el recinto para presenciar el homenaje, en donde se proyectó un video sobre la vida política del diputado veracruzano.

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“Se encuentran presentes en el Salón de Sesiones su esposa, la licenciada Liliana López Coronado, magistrada en materia familiar de la Sala Octava del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, sus hijas Darian Escobar y Victoria Escobar, su nieto, Paolo Escobar, su mamá, la maestra María Alicia García Luna, su hermana Juménez Escobar y demás familiares y amigos”, presentó Raúl Bolaños-Cacho Cué.

Luego de que se reprodujera un video dedicado a Zenyazen Escobar, en donde se recopilaron varios de los momentos de la carrera política del diputado, las y los diputados de diferentes partidos y bancadas dirigieron palabras en memoria del morenista, destacando su labor como luchador social.

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Muere diputado Zenyazen Escobar

Zenyazen Roberto Escobar García fue localizado durante la mañana del viernes 4 de septiembre en La Gloria, una comunidad de Puente Nacional, cerca de Xalapa. El diputado federal se encontraba al interior de un automóvil, donde las autoridades identificaron una lesión por arma de fuego en la cabeza.

El secretario de Gobierno de Veracruz, Ricardo Ahued Bardahuil, señaló que el vehículo estaba detenido a un lado de la carretera. En sus primeras observaciones, las autoridades no detectaron daños que apuntaran a un ataque contra el automóvil.

Ahued explicó que el hecho había ocurrido dentro de la unidad. El funcionario evitó dar detalles sobre el sitio exacto del disparo, la posible presencia de otras personas o las condiciones en que fue encontrado el legislador, debido a que las diligencias continuaban en curso.

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La información disponible tampoco permitió establecer si Escobar viajaba solo o si hubo algún intercambio previo a la detonación. Esa parte de la investigación quedó a cargo de los peritajes, las entrevistas y el análisis que realizaron las fiscalías estatal y federal.

El secretario de Gobierno pidió no adelantar conclusiones. Señaló que las autoridades debían revisar todas las posibilidades antes de emitir una versión oficial sobre las causas de la muerte del diputado de Morena por el distrito 16 de Córdoba.