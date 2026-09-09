México

Exclusión digital puede profundizarse en adultos mayores si la IA es la única vía de trámites, servicios o derechos: advierte la CNDH

El organismo alerta que depender solo de sistemas automatizados para trámites y atención puede dejar atrás a personas mayores, por lo que exige opciones presenciales, accesibilidad y capacitación para reducir la brecha tecnológica

Mano robótica que apunta a una pareja de adultos mayores sobre un teléfono inteligente, al lado de una carpeta roja con una cruz
Una composición digital ilustra las barreras tecnológicas que enfrentan los adultos mayores ante el avance de la inteligencia artificial. (Jovani Pérez )
Guardar

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) advierte que la exclusión digital puede profundizarse entre los adultos mayores si los sistemas de inteligencia artificial (IA) se convierten en la única vía para acceder a trámites, servicios o derechos. Según un estudio de la Universidad de la Salud de la Ciudad de México, revela que las personas adultas mayores de entre 65 y 75 años registran niveles más bajos de uso de internet, lo que contrasta drásticamente con el 97.6% de conectividad reportado en personas de 15 a 24 años. Estos datos evidencian una significativa brecha tecnológica generacional.

Ante esta inequidad, la CNDH urge a mantener alternativas no digitales, mejorar la accesibilidad y brindar formación a los grupos vulnerables, así como implementar mecanismos para cuestionar decisiones automatizadas.

PUBLICIDAD

Piden que la inteligencia artificial no reemplace el cuidado humano

El desarrollo de la inteligencia artificial pretende facilitar la vida de las personas, pero ha sido un tema de debate en distintas áreas, pues se ha señalado que su avance está desplazando la intervención humana. Con este panorama de fondo, la CNDH plantea que estas tecnologías no pueden sustituir o desplazar la escucha, el acompañamiento, los vínculos afectivos ni la atención personal.

Adulto mayor dando un abrazo a su hijo (Freepik)
Adulto mayor dando un abrazo a su hijo (Freepik)

Máquinas, robots y sistemas digitales pueden servir de apoyo para las familias y quienes realizan labores de cuidado, pero no asumir esas responsabilidades por completo.

La Comisión sostiene que las herramientas automatizadas pueden contribuir a la salud, el bienestar, la autonomía y la vida independiente de la población adulta mayor. Su uso debe partir de la dignidad, la igualdad, la no discriminación y el derecho a recibir cuidados sin violencia.

PUBLICIDAD

Las brechas de acceso a internet pueden limitar derechos y servicios

La diferencia en el uso de internet entre personas mayores y jóvenes revela brechas tecnológicas que pueden convertirse en barreras para ejercer derechos. La CNDH advierte que un trámite digital, una aplicación, un reconocimiento biométrico o un mecanismo automatizado no deben ser el único requisito para obtener atención o servicios.

Documento de identidad azul desgastado sobre una hoja de papel, junto a un teléfono móvil con una marca de verificación verde en la pantalla.
Un documento de identidad desgastado reposa junto a una solicitud oficial y un teléfono con la confirmación de un trámite en línea. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El acceso a información clara, suficiente y comprensible forma parte de la autonomía de las personas mayores. También se requieren procesos de formación y alfabetización digital para que conozcan el funcionamiento de las herramientas, sus posibles beneficios y los riesgos que implican.

La Comisión señala que las personas adultas mayores no son únicamente usuarias de tecnología. Tienen experiencia, conocimientos y capacidad para intervenir en las decisiones sobre los recursos digitales que inciden en su vida cotidiana.

El sector de salud utiliza IA para mejorar sus diagnósticos: así impacta en la vida de los adultos mayores

En los servicios de salud, la inteligencia artificial tiene aplicaciones en prevención, diagnóstico y seguimiento de pacientes. La CNDH precisa que estas funciones deben respetar la privacidad y la protección de datos personales, sin colocarse por encima de la dignidad o la igualdad de las personas.

Las decisiones médicas, de acuerdo con el planteamiento presentado, requieren supervisión de profesionales y participación de cada paciente en las determinaciones sobre su tratamiento. La valoración clínica y el vínculo entre personal de salud y usuarios no deben quedar en manos de un programa.

Un médico con bata blanca señala una radiografía de cadera en la pantalla de una computadora frente a un hombre mayor sentado a su escritorio.
Un médico señala los resultados de una radiografía de cadera en la pantalla de su computadora a un paciente adulto mayor durante una consulta médica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante la sesión también se expuso el trabajo con robots sociales y cognitivos que pueden apoyar en tareas de compañía, ciertas terapias validadas en entornos de interacción humana y ejercicios de memoria y atención. Su función debe complementar el contacto personal.

La CNDH programó el tercer y último conversatorio para el lunes 14 de septiembre, bajo el tema “Inteligencia artificial y sociedad. Derechos, poder y decisiones para el futuro de México”.

Temas Relacionados

CNDHadultos mayoresInteligencia ArtificialPolítica MexicanaSistema de cuidadosmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Rinden homenaje a Zenyazen Escobar en la Cámara de Diputados tras cinco días de su muerte en Veracruz

El diputado morenista fue hallado sin vida el pasado 4 de septiembre

Rinden homenaje a Zenyazen Escobar en la Cámara de Diputados tras cinco días de su muerte en Veracruz

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 9 de septiembre: se cumplen 2 años del inicio de la guerra del Cártel de Sinaloa

Sigue con Infobae México las noticias más importantes sobre los acontecimientos violentos en el país

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 9 de septiembre: se cumplen 2 años del inicio de la guerra del Cártel de Sinaloa

Movimiento Ciudadano irá solo para elecciones de 2027: buscará disputar la CDMX en 2030

El funcionario afirmó que la capital del país se mantiene en un estado de “desprecio total” debido a los malos gobernantes

Movimiento Ciudadano irá solo para elecciones de 2027: buscará disputar la CDMX en 2030

Gala Montes arremete contra “Malinche El Musical” tras suspensión: los llama irrespetuosos y denuncia falta de pago justo

La actriz publicó un comunicado en Instagram luego de que la producción del espectáculo de Nacho Cano informara que su intervención se pospone sin fecha; asegura que trabajó sin recibir una remuneración que considera justa en medio de una salida abruta de La Casa de los Famosos México

Gala Montes arremete contra “Malinche El Musical” tras suspensión: los llama irrespetuosos y denuncia falta de pago justo

Suspenden actividades en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí tras muerte de estudiante dentro de Facultad de Ingeniería

Un estudiante fue localizado sin vida dentro de las instalaciones de la Facultad de Ingeniería de la UASLP; la Fiscalía General del Estado inició las investigaciones para determinar las circunstancias del fallecimiento

Suspenden actividades en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí tras muerte de estudiante dentro de Facultad de Ingeniería
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 9 de septiembre: se cumplen 2 años del inicio de la guerra del Cártel de Sinaloa

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 9 de septiembre: se cumplen 2 años del inicio de la guerra del Cártel de Sinaloa

El último adiós a El R5 y su joven escolta: familiares y amigos se despiden del ex líder del Cártel de Los Reyes

Tenía 13 años, una navaja y un plan: herir a su padrastro para no entrar al anexo

Capturan a “El Chabelo”, operador financiero de la Alianza de Sindicatos de Oaxaca, tras desmantelar 7 casas de seguridad

Cobraban una deuda ya pagada con amenazas e intereses inflados: así operaba la pareja detenida en Azcapotzalco

ENTRETENIMIENTO

Gala Montes arremete contra “Malinche El Musical” tras suspensión: los llama irrespetuosos y denuncia falta de pago justo

Gala Montes arremete contra “Malinche El Musical” tras suspensión: los llama irrespetuosos y denuncia falta de pago justo

Moenia va por el Palacio de los Deportes: prepara una noche con estos invitados y repertorio especial

Qué es la hepatoesplenomegalia, el padecimiento que sacó a Aldo Rendón de La Casa de los Famosos México

El papá de Gala Montes habla sobre la actriz en medio de la polémica por su salida de La Casa de los Famosos México

Oficial y confirmado|Gobierno de México organiza mega batalla de “farmear aura” en Chapultepec: fecha, premios y cómo participar

DEPORTES

Toros de Tijuana vs Olmecas de Tabasco: a qué hora y dónde ver EN VIVO hoy el Juego 2 de la Serie del Rey en la LMB

Toros de Tijuana vs Olmecas de Tabasco: a qué hora y dónde ver EN VIVO hoy el Juego 2 de la Serie del Rey en la LMB

Canelo Álvarez ya está en Europa de cara a su pelea contra Mbilli: “Gracias por venir”

Bayern vs Bodo-Glimt: cuándo y dónde ver EN VIVO el encuentro de la UEFA Champions League desde México

WWE presenta nuevo podcast en español y lo hace con AAA como parte de su nueva oferta de contenido

Alek Thomas permanecerá en Dodgers y será enviado a Ligas Menores