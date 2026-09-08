México

Banda El Recodo reacciona a dichos de Emma Coronel tras revelar que habrían cantado en el bautizo de sus hijas con “El Chapo” Guzmán

La agrupación asegura que no indaga sobre la identidad de quienes los contratan

Ricky Yocupicio y Geovanni Mondragón responden a la polémica generada por las declaraciones de Emma Coronel sobre el bautizo de sus hijas gemelas. (Cuartoscuro/Redes sociales)
Ricky Yocupicio y Geovanni Mondragón responden a la polémica generada por las declaraciones de Emma Coronel sobre el bautizo de sus hijas gemelas. (Cuartoscuro/Redes sociales)
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Banda El Recodo respondió a las declaraciones de Emma Coronel, esposa de Joaquín “El Chapo” Guzmán, quien reveló que la agrupación habría amenizado el bautizo de sus hijas gemelas junto con Los Tucanes de Tijuana hace más de una década.

En entrevista con el programa De Primera Mano, Ricky Yocupicio y Geovanni Mondragón, vocalistas de la agrupación sinaloense, fueron cuestionados directamente sobre si es verdad que tocaron en el evento, ocurrido en 2011, año en que nacieron las gemelas Emali Guadalupe y María Joaquina.

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Yocupicio remitió la responsabilidad de aclarar el episodio a los integrantes que formaban parte de la banda en ese momento. “Quienes te tendrían que decir son las personas que estaban en aquel momento, no sabemos si ellos trabajaron o no trabajaron, porque al final de cuentas nosotros vamos a lugares donde no sabemos ni quién nos paga, la verdad”, declaró al citado programa.

El vocalista insistió en que la agrupación no indaga sobre la identidad de quien la contrata, siempre que exista capacidad de pago. “Si tú tienes la manera de pagar a la Banda El Recodo, siempre lo hemos dicho, un taxista, un albañil, un mesero”, apuntó, y agregó que no hay que menospreciar a quien reúne el dinero para costear una presentación.

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“Nosotros llegamos, trabajamos y nos vamos”

emma coronel -México- 25 agosto
(Instagram/Kick/Instagram)

Yocupicio profundizó en la dinámica de trabajo de la banda y reconoció que en múltiples ocasiones ni siquiera tienen oportunidad de conocer a quien cubre el pago del evento.

“No sabemos si les tocó a los anteriores o nos tocó a nosotros, porque no andamos preguntando, mujer, la verdad. Nosotros llegamos, trabajamos [...] muchas veces ni tenemos la oportunidad de conocer a la persona que está pagando, porque tenemos otro evento al otro día”, explicó.

Geovanni Mondragón complementó la postura y detalló que en ocasiones se presentan sin escenario, a solicitud expresa del cliente. “Fuimos sin escenario a una fiesta y, así, a pie de calle prácticamente, porque era lo que pedía el cliente. Y el cliente pide lo que pida. Entonces, no nos preocupamos por eso”, sostuvo el intérprete, quien bromeó que ese tipo de contrataciones “pagan las vacaciones” de la agrupación.

Ambos vocalistas coincidieron en que la banda no siente temor de que el episodio resurja en la conversación pública. “No nos da miedo porque no debemos nada, pues. Y no sabemos a quién le tocaba, porque al final de cuentas, si le tocamos a alguien y es algún personaje de esos, no va a llegar a saludarnos”, apuntó Yocupicio.

Lo que dijo Emma Coronel

(Kick.com/coronel_emma)

La polémica surgió durante una transmisión en la plataforma Kick, donde Emma Coronel compartió detalles inéditos de su vida privada. La conversación comenzó cuando Lonche de Huevito, quien participaba en la charla, mencionó al grupo Edición Especial, agrupación que según Coronel habría tocado en el cumpleaños de un pariente cercano de la familia.

En ese contexto, la modelo reveló: “Los Tucanes fueron al bautizo de mis criaturas, en el de mis bebés”. Antes, Coronel había señalado a Los Tucanes de Tijuana como su banda favorita: “Yo me siento como que triste o algo, pongo la música y me levanta el ánimo”, explicó durante la transmisión.

Cuando sus interlocutores manifestaron incredulidad y preguntaron si Banda El Recodo también estuvo presente en el evento, Coronel reafirmó sin titubeos: “Tirando primicia, sí”. La declaración se viralizó de inmediato en redes sociales.

De la fiesta de Barbie en Culiacán a los XV años con Rafael Amaya

(Capturas de pantalla)
(Capturas de pantalla)

Las gemelas Emali Guadalupe y María Joaquina nacieron el 15 de agosto de 2011 en el Antelope Valley Hospital de Lancaster, California, mientras su padre permanecía prófugo. Por instrucción del propio Guzmán, no fueron registradas con su apellido al nacer, aunque en junio de 2024 Coronel compartió en Instagram unas calificaciones escolares donde el nombre de una de ellas aparecía como “Guzmán Coronel María Joaquina”, lo que generó especulación sobre un posible ajuste legal sin confirmación oficial.

En septiembre de 2018, Emma Coronel organizó una fiesta con temática de Barbie en una mansión de Culiacán, Sinaloa, para celebrar los siete años de sus hijas. Una organizadora de eventos consultada por Milenio estimó entonces que una celebración de esas dimensiones puede superar los 500,000 pesos.

Este año, las jóvenes celebraron sus quince años en un evento de alto perfil organizado en hermetismo por la empresa @fiestasxtreme, con vestidos de la diseñadora April Black Diamond y la asistencia del actor Rafael Amaya. El intérprete fue elegido por Coronel para protagonizar una narcoserie sobre la vida de “El Chapo”, según reportó el medio estadounidense Deadline en febrero de 2026.

Joaquín Guzmán Loera fue sentenciado a cadena perpetua en 2019 y cumple su condena en la prisión ADX Florence, en Colorado, bajo un régimen de aislamiento estricto. Según la abogada Mariel Colón, la última vez que el capo vio a sus hijas fue en diciembre de 2019.

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