México

Alerta por posible desvío de medicamento a EEUU lleva a la clausura de un hospital en Acapulco por fármaco contaminado y sin registro

Tanto la Marina como la Cofepris detectaron irregularidades en el centro médico tanto en el manejo como en el control de los medicamentos

Hospital en Acapulco suspendido
Foto: Marina
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Autoridades federales procedieron con la clausura total de un hospital localizado en Acapulco, Guerrero, luego de que recibieron un alertamiento relacionado con el posible desvío de medicamento controlado hacia Estados Unidos. Al realizar las investigaciones, detectaron irregularidades en el control y manejo de los fármacos.

Fue así que la Secretaría de Marina (Semar), en coordinación con la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), procedieron con la verificación de las instalaciones del Hospital Aqua, lo que derivó en su suspensión total y el aseguramiento de medicamentos.

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Durante la diligencia, las autoridades identificaron irregularidades relacionadas con el manejo, control y documentación de medicamentos, así como la existencia de fármacos sin registro sanitario en México, de procedencia extranjera, algunos presuntamente contaminados y caducos, de uso exclusivo del sector salud y a granel.

¿Cuáles fueron las irregularidades identificadas?

Cierre hospital en Acapulco
Foto: Marina

En la inspección, los agentes identificaron diversas irregularidades, entre ellas que:

  • Hospital no contaba con controles suficientes que permitieran garantizar el correcto manejo y custodia de los medicamentos.
  • Falta de documentación legal que acreditara su tenencia legítima de los fármacos.
  • Ausencia de recetas especiales para la prescripción de estupefacientes.
  • Medicamentos sin registro sanitario en México, de procedencia extranjera.
  • Medicamentos de uso exclusivo del sector salud.
  • Medicamentos a granel.
Cierre de hospital en Acapulco
Foto: Marina

Infobae México pudo conocer que entre los medicamentos asegurados se encuentran productos con sustancias controladas como:

  • Tramadol, nalbufina, midazolam, diazepam, ketorolaco y haloperidol, y otros medicamentos de uso hospitalario.

Ante las irregularidades detectadas. las autoridades sanitarias determinaron la suspensión total del establecimiento como medida de protección a la salud, así como el aseguramiento de diversos medicamentos controlados y no controlados, equipo y aditamentos hospitalarios.

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“Con esta intervención, la Secretaría de Marina y Cofepris fortalecen las acciones de vigilancia y control sanitario encaminadas a prevenir el desvío, manejo y uso indebido de medicamentos, particularmente aquellos sujetos a control especial”, detallaron en un comunicado.

Esta acción representó una afectación económica aproximada de 100 millones de pesos en contra del centro hospitalario, en la que se consideró tanto el inmueble, equipo, aditamentos hospitalarios como los medicamentos asegurados.

Hospital brindaba atención integral para el cuidado de la salud

Clausura hospital de Acapulco
Foto: Facebook

El Hospital Aqua brindaba atención las 24 horas del día en Acapulco, brindando consultas con médicos especialistas, urgencias médicas, pruebas de laboratorio y quirófanos.

De acuerdo con su página web, su misión es “proporcionar atención médica especializada de la mayor calidad cuidando la salud y seguridad de nuestros pacientes”.

Las instalaciones contaban con una unidad de cuidados intensivos para adultos y de pacientes neonatales, además de un área de cuneros con incubadora y una cuna radiante con fototerapia.

El hospital también ofrecía terapia física y rehabilitación personalizada para los pacientes, así como servicios de observación para pacientes con estancias cortas y una sala de choque.

Los pacientes podían recibir atención de especializada en casos de enfermedades de los vasos sanguíneos, cardiología, cirugía plástica, pediátrica, gastroenterología, ginecología y obstetricia, hematología, neumología, neurocirugía, oftalmología, otorrinolaringología, radiología intervencionista, traumatología y urología.

Cierre hospital en Acapulco
Foto: Facebook

Un caso reciente que provocó alerta por tratamientos de salud se registró en el mes de abril, cuando la Secretaría de Salud del Estado de Sonora reportó las muertes de 8 personas por sueros vitaminados en Hermosillo.

El establecimiento se ubicaba en la colonia Jesús García y se promocionaba como un espacio de medicina regenerativa y biológica, en el que se realizaban tratamientos con sueros vitaminados, cirugías estéticas menores, terapias alternativas y procedimientos de bienestar.

Sin embargo, diversos pacientes presentaron malestares y ocho de ellos murieron por la combinación de diversas sustancias que les fueron proporcionadas a través de los sueros vitaminados, por lo que las autoridades mantienen acciones para localizar al médico que los suministraba, identificado como Jesús Maximiano “N”, por quien ofrecen 500 mil pesos de recompensa a quien brinde información que permita su detención.

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