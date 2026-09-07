México

México suma un nuevo consulado en China: abre sede en Chongqing

La nueva oficina atenderá a connacionales, ofrecerá trámites y buscará fortalecer vínculos con autoridades, empresas y otros actores regionales

Cuatro hombres en traje cortan una cinta roja en un escenario, flanqueados por dos mujeres que la sostienen frente a un panel publicitario
Funcionarios de México y China cortan la cinta ceremonial durante la apertura del consulado mexicano en Chongqing para fortalecer la relación bilateral. (Secretaría de Relaciones Exteriores)
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La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), encabezada por Roberto Velasco Álvarez, informa sobre la apertura de un consulado en Chongqing, una ciudad del suroeste de China con más de 32 millones de habitantes y actividad industrial y tecnológica. La sede busca ampliar la atención a mexicanos, ofrecer servicios consulares y promover los intereses nacionales en esa región del país asiático.

Velasco Álvarez inauguró este lunes 7 de septiembre de 2026 el espacio, con una ceremonia híbrida desde la Embajada de México en Bejing. La oficina es la primera instalación consular mexicana que abre en China en dos décadas.

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De acuerdo con la SRE, el establecimiento refuerza la presencia institucional mexicana en territorio chino. Chongqing ya concentra once representaciones extranjeras de Japón, Reino Unido, Canadá, Camboya, Filipinas, Hungría, Italia, Uruguay, Bielorrusia, Myanmar y Vietnam.

La sede atenderá a mexicanas y mexicanos: buscará vínculos en el suroeste chino

El nuevo consulado tendrá entre sus tareas la atención de la comunidad mexicana que vive o transita en el suroeste de China. También brindará trámites y asistencia consular, además de impulsar los intereses del país en una zona con actividad económica y tecnológica.

Velascó encabezó el corte de listón acompañado por Cai Wei, ministro asistente de Relaciones Exteriores de China, y Huang Maojun, vicealcalde de Chongqing. Autoridades de la municipalidad también participaron en el acto de apertura. El canciller agradeció al Gobierno de la República Popular China y a las autoridades de Chongqing por el respaldo otorgado desde julio de 2023, cuando ambos países formalizan el acuerdo para establecer esta oficina diplomática.

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Nueve personas en traje posan alineadas frente a un cartel de inauguración junto a las banderas de México y China
Representantes diplomáticos de México y China asisten a la inauguración del Consulado de México en la ciudad de Chongqing. (SRE)

Durante la ceremonia, Velasco sostuvo que el acto representa un encuentro entre los pueblos de ambos países. El titular de la SRE afirma que la nueva representación facilitará el contacto con actores regionales y contribuirá a la relación bilateral.

“El consulado será una casa abierta, cercana y al servicio de la ciudadanía y de la relación bilateral”, señaló el secretario. También describe a Chongqing como una ciudad que refleja la capacidad de cambio, la innovación y la proyección de futuro de China.

El embajador de México en China, Jesús Seade, plantea que la oficina funcionará como un punto de encuentro entre ambos países. “No hay mejor forma de entendernos que comunicándonos de cerca”, expresó durante la inauguración.

México amplía su red diplomática con cuatro oficinas consulares en China

Con la apertura de Chongqing, México suma una nueva representación a su red en China. El país cuenta con una Embajada en Beijing y con consulados generales en Guangzhou, Shanghái y Hong Kong.

La nueva oficina queda bajo la titularidad designada del ministro Enrique Escamilla, integrante del Servicio Exterior Mexicano. Escamilla participa de manera virtual desde Chongqing durante la ceremonia encabezada desde Beijing.

Roberto Velasco y Wang Yi se dan la mano frente a las banderas de México y China en un salón oficial
Roberto Velasco Álvarez estrecha la mano del ministro de Asuntos Exteriores de China, Wang Yi, durante un encuentro de trabajo en Pekín sobre la cooperación entre ambos países. (@JesusSeade )

Efraín Guadarrama, jefe de la Unidad de Proyección para la Diplomacia, Política Exterior y Organización Interinstitucional de la SRE, también acompaña al secretario Velasco en la presentación de la sede.

La ciudad donde se instala el consulado figura entre las urbes más pobladas del mundo, con más de 32 millones de habitantes. Su perfil industrial y tecnológico coloca a la localidad como un espacio para la vinculación de México con autoridades, empresas y otros actores de la región.

Roberto Velasco también se reunió con el ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, a quien le reafirmó su interés por reforzar la relación diplomática, el funcionario chino, suibrayó que no pretenden afectar la relación con “ningún tercer país”.

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