De “artista de plástico” en La Academia a llenar el Estadio GNP en la CDMX: la historia de Yuridia y Lolita Cortés 21 años después

Yuridia - (X)

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Hace 21 años, Yuridia y Lolita Cortés protagonizaron una de las historias más recordadas de los realities de la televisión mexicana.

En 2005, Yuridia formaba parte de la cuarta generación de La Academia de TV Azteca, mientras Cortés ocupaba un lugar dentro del jurado. Aquella etapa estuvo marcada por las evaluaciones, los cuestionamientos y varios intercambios que quedaron en la memoria de quienes siguieron la competencia.

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Más de dos décadas después, esa parte de la historia regresó, pero dentro de un escenario completamente diferente. La sonorense incluyó a la juez en los visuales de sus dos conciertos recientes en el Estadio GNP de la Ciudad de México, como parte de “Las Cartas Sobre La Mesa”. En las imágenes, Cortés aparece leyéndole el tarot a Yuridia y haciendo una predicción sobre el futuro de la cantante, retomando directamente uno de los momentos que ambas protagonizaron durante La Academia.

La frase de Lolita Cortés que quedó ligada a la historia de Yuridia

El video inicia con escenas de un programa de talentos en vivo, mostrando a dos jueces en un panel y una pantalla con la imagen de una concursante. Una de las jueces, Lola Cortés, parece evaluar a la participante, Yuridia. Posteriormente, se observan imágenes de un ambiente con velas, objetos en una mesa, y una mujer hablando, con texto en pantalla que indica 'será una artista'. El metraje finaliza con otra mujer bajo un velo, y el texto 'una gran cantante'. - (X/@cuttfine13)

Durante La Academia, uno de los intercambios estuvo relacionado con lo que ocurriría con la concursante una vez que terminara su participación en el programa. Cortés cuestionó qué haría Yuridia cuando tuviera que enfrentarse al público fuera de la televisión y demostrar que podía construir una carrera como cantante.

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“¿Y qué vas a hacer en una, eh, plaza de toros? ¿Y qué vas a hacer en un auditorio? ¿Y qué vas a hacer cuando te vayan a ver a tu show o qué? ¿Vas a ser un artista de tele, de plástico? ¡No!”, expresó la también actriz durante aquel intercambio. La frase quedó vinculada a una de las etapas más recordadas de la participación de Yuridia en el reality.

Años después, esa conversación apareció nuevamente dentro de los visuales de “Las Cartas Sobre La Mesa”. La escena comienza con Yuridia preguntando: “¿Y qué ves que veo en mi futuro?”. Entonces, la voz de Lolita responde: “Aquí veo... De mucho éxito. Auditorios llenos, plazas de toros”. El público reacciona con ovaciones mientras continúa la lectura.

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La conversación avanza y Yuridia plantea una posibilidad: “A lo mejor ser un artista de esos de plástico, de tele”. La respuesta de Lolita es inmediata: “¡No! No. No, tú vas a ser, tú vas a ser una grande cantante”. Yuridia pregunta entonces: “¿Como Valeria Lynch o Ana Gabriel?”, pero Cortés responde nuevamente: “¡No! Tú vas a ser YURIDIA”.

Durante otro intercambio de La Academia, también respondió a las comparaciones con otras cantantes. “Yo no soy Amanda Miguel ni soy Valeria Lynch, yo soy Yuridia”, dijo. Lolita Cortés explicó que no la estaba comparando con ellas, sino que hacía referencia a su voz, aunque también señaló que “te falta toda la interpretación” y calificó su actitud durante aquella noche como soberbia.

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La incorporación de ese episodio a los visuales permitió que aquella conversación volviera a formar parte de la historia, ahora desde una perspectiva planteada como sátira. La propia cantante fue quien explicó el sentido de la escena al referirse a ella como un momento que actualmente forma parte de la “cultura pop”.

Yuridia y su nueva etapa como una de las voces destacadas del regional mexicano

Yuridia anuncia nuevo concierto en la Plaza de Toros. (Ocesa)

La carrera de la acntante también experimentó una transformación desde aquellos primeros años en televisión. Después de consolidarse con canciones vinculadas principalmente a la balada y al pop, la cantante abrió una nueva etapa musical con Pa’ Luego Es Tarde, producción con la que se acercó al regional mexicano.

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El proyecto contó con la participación de Edén Muñoz y colaboraciones con artistas como Ángela Aguilar y Banda MS. Con canciones como “Qué agonía”, “¿Y qué tal si funciona?” y “Me haces tanto bien”, con eso comenzó a explorar una identidad musical vinculada con sonidos mexicanos, sin dejar atrás la voz y el estilo interpretativo que habían caracterizado su trayectoria.

La etapa continuó con Sin Llorar, producción que profundizó su acercamiento al regional mexicano. Dentro de este proyecto apareció “Un bendito día”, colaboración realizada junto a Alejandro Fernández. De esta manera, Yuridia incorporó nuevos sonidos a un repertorio que ya había construido durante años y amplió la presencia de la música mexicana dentro de su carrera.

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El cambio de género también permitió que Yuridia se relacionara con otros artistas y públicos. Su trayectoria pasó de aquella joven que era evaluada semanalmente en un reality a una cantante que encabeza espectáculos propios y que puede llevar diferentes etapas de su repertorio a escenarios de gran capacidad.

De los auditorios y la Plaza de Toros al Estadio GNP

Concierto (Selene Miranda/Infobae México)

Las palabras que Lolita Cortés pronunció hace 21 años mencionaban escenarios como auditorios y plazas de toros. Con el paso del tiempo, Yuridia llegó precisamente a esos espacios. Su trayectoria en los escenarios incluye presentaciones en el Auditorio Nacional, el Palacio de los Deportes y la Plaza de Toros México.

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El crecimiento de sus conciertos llevó ahora a Yuridia hasta el Estadio GNP de la Ciudad de México. La cantante presentó “Las Cartas Sobre La Mesa” en dos ocasiones, ante 60,000 seguidores en am,bas fechas.

La presencia de Lolita Cortés dentro de la producción permitió conectar dos momentos separados por 21 años. En 2005, Yuridia escuchaba las evaluaciones de Cortés como participante de un reality; ahora, la misma historia apareció en las pantallas de un concierto encabezado por la cantante. El contexto había cambiado y también el escenario desde el que se contaba el episodio.

Después de los conciertos, Yuridia decidió compartir fotografías junto a Lolita Cortés y acompañarlas con mensajes que dejaron claro que la participación formó parte de una sátira. “Gracias a Peter Pan! @soylolacortes por regalarme la dicha de hacer esta sátira de un momento que ahora llaman ‘cultura pop’”, escribió la cantante.

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También recordó con humor la personalidad de Cortés: “@soylolacortes jamás olvidaré tus historias 🤣 y tu gran altura de casi 2 metros”. Las publicaciones mostraron así el reencuentro entre ambas después de aquella etapa televisiva.

Así, la historia que comenzó en un reality de televisión en 2005 encontró un nuevo capítulo en el Estadio GNP. Las críticas, las preguntas sobre el futuro y aquella advertencia sobre los escenarios regresaron en forma de sátira, mientras continúa presentándose ante públicos masivos y desarrollando su etapa dentro del regional mexicano.