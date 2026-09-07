El presentador Pedrito Sola es visto en un set que simula una granja. Lleva un sombrero, chaleco y camisa a cuadros, con ropa de estilo campestre. Está parado detrás de una valla de madera, con pasto verde y una estructura roja y blanca al fondo. La grabación es un segmento promocional de 'La Granja VIP'.

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Pedro Sola se integra a La Granja VIP 2 como practicante del Tío Pepe desde el estreno del reality, así se dio a conocer el pasado domingo 6 de septiembre de 2026, aunque será sin competir por el premio y con tareas de cuidado animal, limpieza y apoyo en el campo.

Su llegada ocurre meses después de sus comentarios sobre “envenenar perros” en Ventaneando, por los que enfrenta rechazo en redes sociales; miles de usuarios aseguran que el nuevo rol sería un castigo de TV Azteca y una forma de reparar la imagen del conductor, del programa y de la televisora.

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El conductor anuncia su participación mediante las redes sociales del reality y sus propias plataformas. En el video reconoce que la controversia de julio le dejó una lección y señala que llega dispuesto a aprender sobre el cuidado de animales.

La participación de Sola no lo coloca entre las celebridades que buscan mantenerse dentro de la competencia. El conductor queda fuera de las dinámicas por el premio y asume un puesto de apoyo junto al mayoral conocido como Tío Pepe.

Pedro Sola será practicante del Tío Pepe en La Granja VIP 2

Cuáles serán las funciones de Pedro Sola en La Granja VIP: ¿Es castigo de TV Azteca tras polémica de envenenar perros? (RS)

La tarea principal de Pedro Sola consiste en asistir en las labores de campo y el cuidado de los animales que habitan en la granja. También deberá colaborar con la limpieza, el mantenimiento del espacio y otras actividades que requiera el mayoral.

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El conductor se presenta como practicante, una figura distinta a la de los granjeros que participan en el formato. No tendrá una estrategia de juego ni buscará avanzar en las eliminaciones, de acuerdo con el anuncio difundido durante el estreno.

Sola explica en el video que su objetivo es involucrarse en el trabajo cotidiano del lugar. “Ahora lo único que quiero es aprender a cuidar, proteger y alimentar junto a los granjeros a los animales que vivirán en esta granja”, declara.

El integrante de Ventaneando añade que no había tenido una experiencia de este tipo. También promete ayudar en lo que pueda durante su estancia en el reality de TV Azteca.

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“Les prometo que me convertiré en el mejor practicante”, sostiene Pedro Sola en el mensaje que acompaña la presentación de su personaje dentro de La Granja VIP 2.

La producción coloca al conductor cerca de los animales después de una crisis pública que comenzó en julio de 2026. En aquel momento, sus declaraciones al aire provocaron críticas de activistas, televidentes y usuarios de TikTok, Instagram y X.

Las labores de campo excluyen a Pedro Sola de la competencia por el premio

El anuncio deja claro que Pedro Sola no entra al reality como uno de los participantes regulares. Su papel se limita a acompañar las labores de los granjeros y atender las indicaciones del Tío Pepe.

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Entre las funciones que tendrá están la asistencia en el cuidado de los animales, el apoyo en actividades generales de la granja, la limpieza de las instalaciones y el mantenimiento de las áreas que formen parte del programa.

Las labores de campo excluyen a Pedro Sola de la competencia por el premio La Granja VIP 2

La decisión marca una diferencia con los famosos que integran el elenco competitivo. Mientras ellos enfrentan pruebas y nominaciones, Sola aparece como un colaborador dentro de la dinámica rural del reality.

El formato también le permite convivir con especies que necesitan alimento, atención y limpieza diaria. Ese punto fue interpretado por parte de la audiencia como una respuesta directa a las frases que el conductor lanzó meses antes.

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Usuarios de redes sociales cuestionan que Sola tenga contacto con animales después de sus expresiones en Ventaneando. Otros consideran que el puesto de practicante puede obligarlo a conocer de cerca el trabajo de protección y resguardo animal.

Las reacciones se multiplican desde el anuncio. “El castigo por hablar de los perritos”, “Tío no necesita a Pedro Sola”, “Tengan cuidado con los animalitos” y “Aún no lo perdonamos” aparecen entre los comentarios que circulan en las publicaciones del reality.

Algunas personas incluso plantean que La Granja VIP 2 habría sido diseñada como una oportunidad para que el conductor modifique la percepción pública que dejó la controversia. La versión no ha sido confirmada por la televisora.

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Los comentarios sobre “carne envenenada” generaron rechazo en julio de 2026

La controversia se originó durante una emisión de Ventaneando en julio de 2026. Pedro Sola expresó su molestia por la presencia de perros en establecimientos como restaurantes, supermercados y tiendas.

El conductor dijo que no le agradaba compartir esos espacios con mascotas. La conversación escaló cuando afirmó que le daban ganas de “aventarles un trozo de carne envenenada” a los perros que encontraba en esos lugares.

Sola también habló de los dueños que pasean a sus animales en carriolas. “Dan ganas de darles un balazo... a los dueños”, expresó durante la transmisión.

La conductora Mónica Castañeda rechaza la declaración en el mismo foro. “Eso sí no. Entiendo que no te gusten, pero envenenarlos, jamás”, le responde al presentador.

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El video se viraliza en pocas horas y genera una ola de cuestionamientos contra Sola. La reacción también alcanza a Pati Chapoy, quien fue criticada por reír durante parte de la conversación.

Los comentarios sobre “carne envenenada” generaron rechazo en julio de 2026 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Organizaciones protectoras de animales y usuarios de redes sociales señalan que las expresiones normalizan la violencia contra mascotas. Peludos Desamparados, Cuenta Conmigo y Fundación Huellitas Alemán aparecen entre los colectivos que condenan los dichos del conductor, según la información difundida tras la emisión.

También surgen críticas de figuras del espectáculo y comunicadores. Arturo Islas, Carlos Bonavides y Aracely Arámbula figuran entre las personas que cuestionan públicamente las palabras de Pedro Sola.

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La PAOT reporta 3,868 denuncias por maltrato animal en 2025

La PAOT emite un posicionamiento tras la difusión del video y considera inaceptables las expresiones que puedan incitar al maltrato animal. La dependencia vincula el debate con el aumento de denuncias en la Ciudad de México.

De acuerdo con las cifras retomadas durante la discusión, las denuncias por maltrato animal en la capital pasaron de 1,868 en 2019 a 3,868 en 2025. El dato coloca la reacción pública contra Sola dentro de un escenario de mayor atención a la protección de animales.

Ricardo Salinas Pliego también fija postura sobre el caso. El empresario señala que las declaraciones de Pedro Sola no representan sus valores ni los de la empresa.

La presión en redes lleva al conductor a ofrecer una disculpa pública dos días después de la emisión. Sola lee un mensaje al aire en el que admite que sus palabras partieron de una falta de empatía.

“No había sido consciente de ello y lo siento de verdad, fue una falta de empatía de mi parte”, declara el conductor durante su disculpa en Ventaneando.

Pedro Sola sostiene que no sería capaz de lastimar a un animal y dice sentir vergüenza por lo ocurrido. También apela a la diferencia generacional para explicar por qué no entendía el vínculo que muchas familias mantienen con sus mascotas.

“Mi mentalidad, también es la edad, es la época en que yo viví y en la época que estamos viviendo ahora”, expresa entonces. Sus palabras no detienen los reclamos de usuarios que exigen consecuencias por sus comentarios.

Usuarios ven una posible “lavada de imagen” para TV Azteca y Ventaneando

Usuarios ven una posible “lavada de imagen” para TV Azteca y Ventaneando (Ventaneando)

La incorporación de Sola a La Granja VIP 2 revive los señalamientos contra el conductor. En redes sociales, miles de internautas aseguran que el puesto de practicante tendría una intención de reparación pública después de la crisis.

Los mensajes apuntan a que TV Azteca buscaría limpiar la imagen de Pedro Sola, de Ventaneando y de la propia empresa mediante un rol relacionado con el cuidado de animales. Esa lectura proviene de usuarios y no ha sido explicada de manera oficial por la televisora.

Otros espectadores consideran que la decisión tiene un componente promocional. Sostienen que el reality aprovecha la controversia para generar conversación, mientras el conductor obtiene una nueva oportunidad frente a la audiencia.

También hay quienes respaldan que Sola tenga una experiencia directa en un espacio donde deberá alimentar, proteger y atender animales. Para ese sector, el practicante del Tío Pepe deberá demostrar con acciones que entendió el rechazo que causaron sus palabras.

Antes de su entrada al reality, el conductor visita un albergue de perros rescatados como parte de las acciones posteriores a la controversia. Durante el recorrido convive con los animales y escucha historias de maltrato que, según expresa, lo conmueven.

La participación en La Granja VIP 2 representa el primer acercamiento público de Pedro Sola al cuidado animal desde los comentarios que lanzó en julio de 2026.