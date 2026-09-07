Poncho de Nigris lanza duro mensaje por el regreso de Gala Montes a La Casa de los Famosos: “Está a nada de un brote psicótico”

Poncho de Nigris aseguró que es él quien vetó a la producción. (YT: @PonchoDeNigrisOficial)

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La entrada de Gala Montes a La Casa de los Famosos México provocó una reacción inmediata de Poncho de Nigris, quien cuestionó públicamente la decisión de incorporar a la actriz cuando la competencia ya está avanzada. El conductor y exparticipante de la primera temporada utilizó sus redes sociales para expresar preocupación por la situación emocional de Gala.

Poncho no se limitó a cuestionar el momento de su ingreso, sino que lanzó una advertencia mucho más fuerte. “Gala no anda pasando por un buen momento emocionalmente hablando, es peligroso que la expongan así si saben que no anda bien”, escribió. Después pidió mayor empatía y aseguró que la joven viene de una etapa de excesos.

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Sus comentarios rápidamente colocaron el regreso de Gala en el centro de la conversación. “Ayúdenla!”, escribió Poncho, antes de insistir: “Anda mal Gala. No debería estar encerrada en ese estado”. Finalmente lanzó su señalamiento más polémico: “Está a nada de un brote psicótico. Eso no se hace, todo por el rating”.

Gala Montes vuelve a la competencia en una etapa avanzada

Esta es la gabardina que usó Gala y que generó controversia (Ig/galamontes)

Gala Montes regresó a la casa cuando la temporada ya se encuentra avanzada, convirtiéndose en una de las grandes sorpresas de la sexta gala de eliminación. Su incorporación ocurrió después de la salida de Flor Vigna y significó un nuevo movimiento dentro de una competencia que ya tiene relaciones, alianzas y conflictos establecidos.

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El regreso resulta especialmente llamativo porque Gala no llega sin experiencia en este formato. La actriz ya había formado parte de la segunda temporada de La Casa de los Famosos México, por lo que conoce de primera mano el aislamiento, la convivencia permanente y la presión que implica permanecer frente a las cámaras.

Sin embargo, Poncho considera que precisamente por el momento que, desde su perspectiva, atraviesa Gala, su incorporación puede ser complicada. “La casa no es para entrar a limpiarte”, escribió en sus redes, dejando claro que considera que una competencia de este tipo no debería utilizarse como un espacio para recuperarse de una etapa personal complicada.

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Poncho de Nigris expresa preocupación por Gala

Poncho de Nigris - (X)

En sus publicaciones, Poncho habló de la situación de Gala desde una posición de preocupación, aunque sus afirmaciones corresponden a su propia percepción y no constituyen un diagnóstico. “Gala no anda pasando por un buen momento emocionalmente hablando”, señaló al cuestionar que fuera expuesta nuevamente a la presión del reality.

El conductor también escribió: “Hay que ser más empáticos, viene de excesos y la casa no es para entrar a limpiarte”. Con esa frase, Poncho puso el foco en lo que considera una responsabilidad de la producción y pidió que la actriz reciba apoyo en lugar de ser expuesta únicamente como parte del espectáculo.

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Pero el mensaje subió de tono cuando afirmó: “Está a nada de un brote psicótico”. Esa expresión fue la parte más polémica de sus publicaciones, ya que presentó como una posibilidad algo que no está comprobado en la información proporcionada. Su conclusión fue todavía más crítica: “Eso no se hace, todo por el rating. En la guerra y en el amor todo se vale?”.

La historia de Gala en la segunda temporada vuelve a cobrar relevancia

Adrián Marcelo y Gala Montes juntos de nuevo: reportan que Televisa los podría meter a LCDLF hoy tras bajo rating (ViX)

La primera experiencia de Gala dentro del formato ocurrió en la segunda temporada, cuando la actriz formó parte de la convivencia que convirtió a los habitantes en protagonistas de una competencia marcada por las cámaras las 24 horas. Aquella participación hizo que el público conociera una faceta distinta de la intérprete y la colocó nuevamente dentro del universo de los realities.

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Ahora su regreso ocurre bajo circunstancias diferentes. Ya no entra a una temporada que apenas comienza, sino a una casa donde los participantes llevan semanas conviviendo y desarrollando sus propias dinámicas. Eso significa que tendrá que adaptarse rápidamente a un grupo que ya tiene historia compartida.

La incorporación también reabre la conversación sobre lo que significa regresar a un reality después de haber vivido previamente la experiencia. Para Poncho de Nigris, el momento elegido resulta cuestionable por la situación que él percibe en Gala. “Ayúdenla!”, pidió públicamente, convirtiendo su preocupación en una crítica directa a la decisión de encerrarla nuevamente.

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El regreso de Gala, por lo tanto, no solo modifica la competencia: también abrió un debate sobre los límites del entretenimiento y la responsabilidad de quienes participan en él. Mientras la producción apuesta por una incorporación que puede generar interés, Poncho considera que primero debería tomarse en cuenta el bienestar de la actriz.