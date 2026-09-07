Julio Camejo le lanza comentarios candentes a Manelyk González y la respuesta de la ex ‘Acapulco Shore’ sorprende (Foto: Marco Ruíz/ Infobae México)

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Julio Camejo hizo comentarios sobre el cuerpo de Manelyk González durante las primeras horas del 24/7 de La Granja VIP 2, luego de que ambos ingresaron al reality de TV Azteca el pasado domingo 6 de septiembre de 2026, generando tendencia en redes sociales.

El actor cubano reaccionó al vestido de la exintegrante de Acapulco Shore y ella respondió que eligió ese atuendo para generar contenido frente a las cámaras.

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La conversación ocurre mientras los 20 habitantes comienzan su convivencia en el programa, que ofrece un premio de 2,000,000 de pesos para quien permanezca hasta el final. La transmisión está disponible las 24 horas por Disney+, mientras Azteca Uno concentra las galas y emisiones diarias.

Camejo y González comparten espacio con Niurka Marcos, Carlos Trejo, Daniela Alexis “La Bebeshita”, Azalia Ojeda, María Karunna, Ivonne Montero y otros participantes. La presencia de la actriz cubana forma parte de la conversación entre el actor y la llamada “Reina de los Reality Shows”.

Julio Camejo comenta el vestido de Manelyk González en La Granja VIP 2

Julio Camejo comenta el vestido de Manelyk González en La Granja VIP 2 (RS)

La charla comienza cuando Julio Camejo plantea la necesidad de cuidar los alimentos dentro de la granja. El actor propone a sus compañeros no consumir de más durante las primeras horas, ante la posibilidad de que las provisiones sean limitadas.

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“Hay que ahorrar comida para administrarla bien”, dice Camejo.

Manelyk González rechaza la idea de inmediato. La influencer considera que aún no existe motivo para preocuparse por la comida, pues los habitantes apenas habían ingresado al reality de TV Azteca.

“No mam*s, wey, tranquilo. Acabamos de llegar”, responde González.

Después de ese intercambio, Camejo dirige la conversación al vestido que Manelyk utiliza dentro de la granja. El actor señala que la prenda deja ver parte de su cuerpo y le hace un comentario sobre sus glúteos.

“Oye, se te ve todo con ese vestido. Tienes rico booty”, le dice Camejo.

La expresión “booty”, usada en inglés, se refiere a los glúteos. La reacción de Manelyk no es de molestia. La participante explica que eligió el vestido con la intención de ser observada por las cámaras y por los espectadores de la transmisión.

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“Tú verme, para eso me lo puse. Esto es contenido”, contesta González.

Camejo responde con una frase dirigida a Manelyk y menciona a Niurka Marcos. El actor sugiere que debe evitar problemas con la cantante y actriz cubana, quien también forma parte de la nueva temporada del reality.

“¡Uy, mami! Es premio entonces. Nomás debo cuidarme de Niurka, es media celosa”, expresa.

Manelyk cierra el intercambio con una respuesta directa sobre la posibilidad de competir o confrontarse con Niurka dentro de la granja.

“Niurka me la pela”, dice la influencer.

La conversación coloca a Camejo, González y Marcos dentro de una de las primeras dinámicas que podrían marcar la convivencia. Los reality shows de encierro suelen convertir los vínculos personales, las alianzas y las diferencias entre participantes en parte central de su contenido diario.

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La Granja VIP 2

Julio Camejo suma telenovelas, música y realities a su carrera

Julio Camejo es un actor y cantante cubano que ha desarrollado buena parte de su carrera en la televisión mexicana. Su nombre se asocia con producciones de Televisa y con participaciones en programas de entretenimiento.

El actor ha aparecido en telenovelas como Clase 406, producción juvenil que reunió a varios intérpretes que después consolidaron carreras dentro de la televisión. También forma parte del elenco de Destilando amor, una de las producciones más conocidas de su trayectoria.

Camejo ha combinado su trabajo como actor con proyectos musicales. Su carrera ha incluido apariciones en programas de espectáculos, emisiones de competencia y contenidos relacionados con la farándula mexicana.

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Su llegada a La Granja VIP 2 ocurre como uno de los seis ingresos que la producción mantuvo en reserva antes de la gala de estreno. Camejo entra junto con Azalia Ojeda, conocida como “La Negra” y “Lady Polanco”.

La participación del actor lo coloca frente a figuras con experiencia en reality shows, como Niurka Marcos, Ivonne Montero, Mario “Mono” Osuna, Pascal Nadaud y Manelyk González. El formato exige convivencia permanente, pruebas y nominaciones que definen la permanencia de cada habitante.

El comentario hacia Manelyk abre una primera interacción entre dos participantes que podrían sostener una alianza, una rivalidad o un vínculo dentro de las transmisiones de los próximos días. La referencia a Niurka también anticipa posibles roces entre los habitantes.

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Julio Camejo suma telenovelas, música y realities a su carrera (Foto: Instagram/@soyjuliocamejo)

Manelyk González llega a La Granja VIP 2 después de Acapulco Shore y otros realities

Manelyk González es una personalidad de televisión e influencer que ganó popularidad por su participación en Acapulco Shore. El programa de MTV la convirtió en uno de los rostros más reconocibles de los realities mexicanos.

La participante fue identificada por sus discusiones, estrategias y relaciones con otros integrantes del elenco. Su presencia frente a las cámaras le permitió mantenerse como una figura recurrente de programas de convivencia y competencias.

Manelyk participó en otras producciones de realidad fuera de México. Entre ellas se encuentra La casa de los famosos, formato en el que convivió con celebridades y enfrentó votaciones del público. También ha formado parte de programas en los que los vínculos personales tienen peso dentro de la competencia.

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La exintegrante de Acapulco Shore suele ser presentada como la “Reina de los Reality Shows” por su trayectoria en este tipo de formatos. En La Granja VIP 2, su respuesta a Camejo muestra que busca mantener una presencia activa desde las primeras horas de transmisión.

El vestido que utiliza y su frase sobre hacer “contenido” colocan a la influencer ante una audiencia que puede seguir sus movimientos por Disney+. El 24/7 permite observar conversaciones que no siempre llegan a las galas de televisión abierta.

González también entra a una edición con participantes de perfiles distintos. Hay actores, conductores, deportistas, exfutbolistas, luchadores, cantantes, exparticipantes de reality shows y figuras conocidas por controversias públicas.

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Manelyk González llega a La Granja VIP 2 después de Acapulco Shore y otros realities Foto: Instagram/manelyk_oficial

La Granja VIP 2 reúne a 20 celebridades y mantiene un lugar sin revelar

La Granja VIP 2 comenzó este domingo 6 de septiembre con 19 celebridades presentadas oficialmente y un lugar que la producción mantiene como sorpresa. La segunda temporada aumenta el número de habitantes respecto a la primera edición.

El espacio sin revelar fue representado durante la gala con un monigote colocado sobre una cama de la granja. La producción anunció que el participante sorpresa será dado a conocer este lunes 7 de septiembre de 2026.

De forma extraoficial, ha circulado la versión de que el vigésimo integrante podría ser Pablo Montero. Hasta ahora, la producción no ha confirmado su nombre como parte del elenco.

Los participantes revelados en la gala incluyen a Carlos Trejo, Daniela Alexis “La Bebeshita”, Niurka Marcos, María Karunna, Ivonne Montero, Kenny Avilés, Natalia Alcocer, Pimpinela Escarlata, Mario “Mono” Osuna, Pascal Nadaud, Azalia Ojeda y Julio Camejo.

Pimpinela Escarlata llega como una figura de Lucha Libre AAA. El luchador ha conquistado el Campeonato Reina de Reinas y entra al programa vestido de charro, acompañado por otros integrantes del deporte espectáculo.

Mario Osuna y Pascal Nadaud ingresan como un dúo con antecedentes en Exatlón México. Osuna tiene carrera como futbolista en clubes como Querétaro, Monarcas Morelia y América, mientras Nadaud ha participado en distintas temporadas del programa de competencia física.

Carlos Trejo entra al foro con una espada que atribuye a Drácula. Niurka Marcos llega acompañada por su novio Bruno y retoma una de sus frases más conocidas de su paso por La Mansión VIP: “Yo lo traje y lo mío, me lo llevo”.

La Granja VIP 2 reúne a 20 celebridades y mantiene un lugar sin revelar (Imagen Ilustrativa Infobae)

María Karunna queda como la primera nominada de la temporada

María Karunna se convierte en la primera nominada de la segunda temporada. La cantante queda en riesgo después de que Ivonne Montero decide salvar a Kenny Avilés de una eliminación directa.

La nominación marca el inicio de las estrategias dentro de la granja. Los participantes deberán enfrentar pruebas, acuerdos y decisiones que pueden modificar el rumbo de cada uno durante la competencia.

Adal Ramones y Kristal Silva conducen las galas en vivo. El panel de críticos está integrado por Flor Rubio, Ferka, Linet Puente, Rey Grupero y Alfredo Adame, ganador de la primera temporada.

Natalia Alcocer también protagoniza uno de los momentos de la noche al llamar “pésima periodista” a Flor Rubio. Los demás panelistas respaldan a la conductora y cuestionan que la actriz llevara la discusión hacia la prensa.