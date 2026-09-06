México

Metrobús CDMX: estaciones cerradas en esta última hora del 6 de septiembre

Es el segundo medio de movilidad más usado en la Ciudad de México sólo detrás del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro

Toma tus previsiones para que no llegues tarde a tu destino. (CUARTOSCURO)
Toma tus previsiones para que no llegues tarde a tu destino. (CUARTOSCURO)
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Con más de 22 millones de usuarios, el Metrobús es el segundo medio de transporte más usado en la Ciudad de México, sólo detrás del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Actualmente cuenta con siete rutas: la línea 1, que va de Indios Verdes a El Caminero; la línea 2, que va de Tepalcates a Tacubaya; la línea 3, que cubre de Tenayuca a Pueblo Sta. Cruz Atoyac; la línea 4, que contempla tramos de San Lázaro a las terminales 1 y 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (CDMX).

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Asimismo, la línea 5 va de Río de los Remedios a Preparatoria 1; la línea 6 cubre de Villa de Aragón a El Rosario; la línea 7, que cubre de Indios Verdes a Campo Marte.

Debido a la alta demanda de este servicio de transporte público, el Metrobús ha implementado una página para informar sobre el estado de servicio de las líneas, con actualizaciones cada hora sobre el tipo de servicio y las estaciones que tienen cierres temporales.

Estado de servicio del Metrobús este Actualización::

Línea 1

Estado de servicio: Regular

Estación afectada: Ninguna

Línea 2

Estado de servicio: Intervención en la estación

Estación afectada: UPIICSA

Línea 3

Estado de servicio: Regular

Estación afectada: Ninguna

Línea 4

Estado de servicio: Regular

Estación afectada: Ninguna

Línea 5

Estado de servicio: Regular

Estación afectada: Ninguna

Línea 6

Estado de servicio: Regular

Estación afectada: Ninguna

Línea 7

Estado de servicio: Eventos temporales

Estación afectada: Chapultepec - Alameda Tacubaya

El estado de la Línea Emergente no es incluido por el Metrobús en este reporte

Costos y horarios del Metrobús

Recarga de la tarjeta de Movilidad para acceder al Metrobús. (Gobierno de la CDMX)
Recarga de la tarjeta de Movilidad para acceder al Metrobús. (Gobierno de la CDMX)

Cada una de las líneas tiene un número y un color distintivo, que en total suman 125 kilómetros y 283 estaciones, la mayoría dentro del territorio de la Ciudad de México y pocas en el Estado de México.

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El costo actual para subir al Metrobús es de $6.00 pesos sin importar la distancia, mientras que el precio itinerario de San Lázaro a la terminal 1 o 2 del AICM de la línea 4 tiene un costo de $30.00 pesos.

Por otro lado, el servicio es gratuito para los adultos mayores de 70 años de edad, personas con discapacidad y niños menores de cinco años.

En cuanto a los transbordos, éstos son gratuitos siempre y cuando se realicen dentro de las primeras dos horas de haber ingresado al sistema y con recorrido en una sola dirección.

Los pagos se pueden hacer con una tarjeta especial llamada “Movilidad Integrada”, que puede ser adquirida en las mismas estaciones; y los pagos se pueden hacer con billetera electrónica, tarjeta bancaria, tarjeta sin contacto y CODI.

El horario de operación del Metrobús es de lunes a viernes de 4:30 a 24:00 horas; mientras que los sábados, domingos y días festivos es de 5:00 a 24:00 horas.

El Metrobús emplea cuatro tipo de autobuses: 1) los articulados, son los que tienen dos vagones y tienen una capacidad aproximada de 160 pasajeros; 2) los biarticulados, que tiene tres vagones para albergar a 240 pasajeros; 3) los empleados en la línea 4 tiene una capacidad de 60 pasajeros; y 4) y los de doble piso de la línea 7, que pueden transportar a 90 personas.

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