Aspirantes a candidatos del Partido Verde en Tamaulipas deberán someterse al antidoping y a una evaluación psicológica

Manuel Muñoz Cano, líder del Partido Verde en Tamaulipas, informó sobre los nuevos filtros para los aspirantes a candidatos. Crédito: PVEM

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Este sábado, se dio a conocer que quienes aspiren a una candidatura del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) tendrán que someterse a 15 filtros internos, entre ellos un examen antidoping y una evaluación psicológica, informó el dirigente estatal Manuel Muñoz Cano.

De acuerdo con Muñoz Cano, los requisitos establecidos por el Partido Verde son más estrictos que los exigidos por el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM).

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“El partido está pidiendo diferentes pruebas y requisitos: el perfil psicológico, el antidoping y todos sus datos personales”, dijo el líder partidista en una visita a Reynosa.

Partido Verde recibe numerosas solicitudes para intentar ser candidatos

Muñoz Cano también detalló que el PVEM ha recibido numerosas solicitudes de personas interesadas en participar en el proceso electoral, que, en Tamaulipas, inicia oficialmente el próximo 13 de septiembre. Mientras que a nivel nacional comenzará el día 10.

Hoy, el dirigente del Verde encabezó diversas actividades de organización interna, y supervisó la entrega de cartas compromiso de 50 comités de base. En el acto también estuvo presente la senadora Maki Ortiz.

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La dirigente nacional del Partido Verde Karen Castrejón no ha dicho si respalda la postura tamaulipeca. Crédito: X/ @karencastrejont

Piden a partidos y autoridades que firmen el pacto por la honestidad en Tamaulipas

Cabe señalar que durante el evento, Manuel Muñoz llamó a los partidos políticos —tanto aliados como rivales— y a las autoridades electorales de la entidad a que se suscriban a un pacto por la honestidad en Tamaulipas.

“Que nos comprometamos, pero en los hechos, no solamente en la narrativa, a que los candidatos sean gente verdaderamente honesta y transparente, que no tengan nada que señalarles”, agregó.

Además, planteó que las y los aspirantes presenten sus declaraciones patrimoniales, fiscal y de intereses con transparencia; al tiempo que solicitó al IETAM vigilar “minuciosamente” los recursos utilizados durante las campañas electorales.

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Partido Verde cerca de completar sus listas electorales

Por otro lado, Muñoz Cano reveló que el Partido Verde está cerca completar su lista de aspirantes; sin embargo, aún analiza distintas opciones en alguno de los municipios más grandes y con mayor población de Tamaulipas.

De acuerdo con cifras del INE, citadas por el dirigente partidista, el PVEM cuenta con un millón 061 mil afiliados en el país, de los cuales, más de 40 mil se encuentran en Tamaulipas.

El PVEM indicó que podría competir solo en la elección del 2027. | Jesús Áviles

Asimismo, afirmó que el partido aliado de la cuarta transformación duplicó su militancia durante el último año y que ocupa el segundo lugar en afiliaciones, solo detrás del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

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Ruth González no pierde la esperanza de gobernar San Luis Potosí

Mientras el Partido Verde en Tamaulipas endurece los filtros a sus aspirantes, en San Luis Potosí, la esposa del gobernador, Ricardo Gallardo, y senadora, Ruth González no descarta poder competir para gobernar esa entidad.

Pese a la derogación de la llamada “Ley Esposa” —que le hubiera permitido competir por la gubernatura sin importar ser la esposa del actual mandatario—, el pasado 2 de septiembre, González sostuvo que su futuro político aún no está definido y pidió esperar los tiempos de su partido

“¿Se da por muerta, senadora?”, le preguntaron.

“No, todavía no. Estoy más viva que nunca, miren”, respondió la legisladora, quien posteriormente reiteró que no ha tomado una decisión definitiva sobre una eventual candidatura.

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Se centra en su trabajo legislativo

La senadora explicó que por ahora se encuentra concentrada en sus responsabilidades legislativas, luego del inicio de un nuevo periodo en el Senado. Sin embargo, evitó descartar que pueda solicitar licencia en el futuro para participar en el proceso electoral de San Luis Potosí.

Aunque la “Ley Esposa” fue eliminada, Ruth González mantiene abierta la puerta a competir por la gubernatura potosina.

“Yo no he decidido nada todavía. La verdad es que ahora ya estoy enfocada en el trabajo legislativo. Ya iniciamos un nuevo periodo y vamos a estar trabajando”, señaló.

Vamos a ver qué pasa con el Partido Verde en San Luis Potosí, mientras, en Tamaulipas, le solicitarán a sus aspirantes a candidatos que se sometan al antidoping y a una evaluación psicológica.

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