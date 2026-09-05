Primer empleo, uno de los principales retos que enfrentan los jóvenes en México

Empleo en México

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Tres de cada 10 mexicanos tienen entre 15 y 29 años, lo que representa 30.4 millones de personas jóvenes. De ellas, 15.9 millones ya participan en el mercado laboral, aunque seis de cada 10 trabajan en condiciones informales o precarias, una situación que plantea importantes desafíos para las nuevas generaciones.

Frente a este panorama, la Confederación de Trabajadores y Campesinos (CTC) y la Cámara de Diputados realizarán el foro “Las juventudes trabajadoras en la transformación laboral de México”, donde se analizarán algunos de los principales retos que enfrenta este sector de la población.

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El encuentro se llevará a cabo el próximo 23 de septiembre, de 10:00 a 13:00 horas, en el Auditorio Heberto Castillo del Palacio Legislativo de San Lázaro, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Juventud.

Desirée Madrigal Silva, secretaria general de FENACIEN y dirigente sindical de la CTC, explicó que el evento busca colocar a las juventudes trabajadoras en el centro de las transformaciones que actualmente atraviesa el mundo laboral. Entre los temas prioritarios se encuentran el acceso a empleos formales, dignos y con derechos, así como mejores oportunidades de desarrollo y vivienda.

Jóvenes enfrentan desafíos para conseguir su primer empleo

Una de las principales mesas de discusión llevará por título “Primer empleo y transición de la escuela al trabajo”. En ella se abordarán las dificultades que encuentran las personas jóvenes al incorporarse al mercado laboral.

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El diálogo contará con representantes del Poder Legislativo, organizaciones sindicales, el Servicio Nacional de Empleo, el sector empresarial y especialistas relacionados con las políticas de las nuevas generaciones y el trabajo.

La intención será generar propuestas sobre el acceso al primer puesto y la transición de las aulas al sector del empleo. También se buscará plantear alternativas que permitan mejorar las condiciones de quienes comienzan su trayectoria profesional.

Un aspirante completa una planilla de contratación laboral sobre un escritorio en un taller de pequeña empresa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Vivienda: otro reto para las juventudes trabajadoras

El acceso a una vivienda adecuada será otro de los asuntos centrales del encuentro. La segunda mesa, denominada “Vivienda adecuada para las juventudes trabajadoras”, analizará los obstáculos que enfrenta la población para independizarse y construir un proyecto de vida.

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En este espacio participarán representantes del INFONAVIT, organizaciones sindicales, sector empresarial, Poder Legislativo y sociedad civil. Las distintas perspectivas permitirán abordar las dificultades para conseguir una casa adecuada y discutir posibles alternativas.

Ademas, el foro contará con integrantes de organizaciones como CROM, CTC, CTM, CONCAMIN y Oxfam México, entre otras voces relacionadas con las condiciones laborales y sociales de las nuevas generaciones.

Inclusión de los jóvenes en las decisiones laborales

Adicional a las intervenciones de especialistas y representantes de distintas áreas, el programa contempla sesiones de preguntas y respuestas para ampliar el intercambio de ideas y recoger propuestas de las personas participantes.

Con este ejercicio, se busca que la discusión sobre el futuro laboral de México no se limite a hablar sobre las juventudes, sino que también incorpore sus necesidades, perspectivas y propuestas en las agendas sindical, legislativa, empresarial e institucional.

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Para FENACIEN y la CTC, la participación de las nuevas generaciones es fundamental para renovar y fortalecer la representación sindical, así como para impulsar un entorno laboral con mayores oportunidades, derechos y posibilidades de desarrollo.