México

Masad salva a Yahir y condena a Ese Pérez en una noche tensa en La Casa de los Famosos México 2026

El influencer, quien es líder de la semana, venció a Karina Torres en el duelo de salvación

Un hombre con anteojos y saco marrón abraza a otro con túnica blanca. En un recuadro circular aparecen personas con disfraces antiguos
Masad abraza a Yahir tras tomar la decisión de salvarlo. (X: La Casa de los Famosos México)
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Finalmente, la armonía se resquebraja en La Casa de los Famosos México 2026. Durante la gala de salvación del viernes, Masad Altamimi logró mantener el derecho de salvar a un habitante tras superar en un duelo de puntería a Karina Torres.

Masad decidió sacar de la placa a Yahir y dejar en riesgo de salir a Cynthia Klito, Memo Schutz, Flor Vigna, Gema Garoa y su némesis dentro del juego: Ese Pérez.

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¿Qué pasó en la gala de salvación?

La producción fracturó la armonía que persistía en la casa tras la salida de Aldo Rendón. Odalys Ramírez y Diego de Erice llevaron a cabo una dinámica en la que los habitantes tenían que adivinar al autor de determinadas frases dichas en el programa.

La primera fue: “No va a venir una pende** en decadencia a decirme a mí que no valgo madres”, la cual Gema reconoció haber dicho en referencia a Mariana Ochoa, con quien mantiene enemistad.

La actriz explicó que lo dijo luego de ver un video donde Mariana se expresa negativamente de ella, lo que la hizo sentirse ofendida.

Posteriormente, los presentadores mostraron un clip donde Mariana se refiere a Gema como una “arpía”. En un breve intercambio, la OV7 acusó a la actriz de justificar sus ofensas, groserías y falta de educación con no tener filtros.

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Varias personas permanecen sentadas en sofás de colores dentro de un estudio con un texto desplegado en la parte inferior
Mariana Ochoa y Gema Garoa se declararon la guerra en la gala de salvación. (X: La Casa de los Famosos México 4)

Enfrentamiento de Masad y Karina

Karina Torres se ganó su derecho a pelear por la salvación de un habitante. No obstante, antes de iniciar la dinámica contra Masad, la producción exhibió un clip donde él se refiere a ella como una persona muy “hipócrita”.

Torres, lejos de molestarse, expresó que le daba gusto que finalmente se cayeran las caretas dentro del juego. Minutos después, ambos compitieron en una dinámica de tiro al blanco donde Masad superó a Karina.

De regreso a la sala, Masad tomó la decisión de salvar a Yahir, al considerar que es la persona con la que está más conectado dentro del reality.

De esa manera, el influencer mantuvo en la placa de nominados a Cynthia Klito, Flor Vigna, Gema Garoa, Ese Pérez y Memo Schutz, este último, quien rechazó la posibilidad de salvarse a cambio de sumar un 20% de presupuesto semanal.

El domingo ingresa un nuevo habitante

El domingo 6 de septiembre será una gala especial dentro de La Casa de los Famosos México 4. Mientras un habitante se despedirá, otro ingresará con la intención de sacudir a quienes todavía se abstienen de jugar.

En X, antes Twitter, han sido mencionados nombres de celebridades que podrían ingresar. Yeri Mua ha sido el nombre más popular en las encuestas; sin embargo, hasta el momento se desconoce la identidad de la celebridad que se sumará al proyecto.

Esta nueva dinámica busca mantener la atención de la audiencia ante el estreno de la segunda temporada de La Granja VIP. El proyecto de TV Azteca competirá directamente contra LCDLFM 4 de lunes a viernes y los domingos, día de sus galas de eliminación.

Un hombre levanta los brazos junto a una mujer en un set de televisión con un cartel que dice El Duelo y varias botellas alineadas
Masad celebra su victoria frente a Karina Torres tras completar la prueba del duelo de salvación en un estudio de televisión. (X)

¿Dónde ver LCDLFM 4?

La Casa de los Famosos México 4 se puede ver en vivo a través de la plataforma de streaming ViX, así como por televisión abierta en Canal 5 y Las Estrellas.

La distribución y horarios de las transmisiones se dividen de la siguiente manera:

Transmisión 24/7 y contenido exclusivo

  • ViX Premium: Es la única opción para ver el acceso total e ininterrumpido a las cámaras de la casa las 24 horas del día.
  • También transmite en exclusiva las Pregalas (lunes a viernes a las 9:30 PM y domingos a las 8:00 PM) y las Postgalas (todos los días a las 11:00 PM).
  • Sitio oficial del programa: Permite ver de forma gratuita la cámara principal y seguir el minuto a minuto del reality.

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