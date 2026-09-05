Critican a Diego de Erice por polémico gesto contra Memo Schutz en La Casa de los Famosos México 2026

Diego de Erice sostiene un letrero en una pantalla gigante mientras Memo Schutz conduce en el foro del programa La Casa de los Famosos México. (X)

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Un video de la gala de salvación de La Casa de los Famosos México 2026 ha puesto los reflectores sobre Diego de Erice. El presentador es blanco de críticas en redes sociales por un controvertido gesto presuntamente dirigido hacia Memo Schutz.

El viernes, Schutz tuvo la oportunidad de salvarse; sin embargo, fiel a su estrategia que prioriza el juego en equipo, eligió sumar un 20% al presupuesto general para alimentos y esperar que la audiencia lo mantenga en el reality.

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Un clip grabado de una transmisión en vivo muestra el momento en el que Diego desaprueba la decisión y hace un gesto en referencia a eliminar a Memo Schutz.

“Diego enojado con la decisión de Memo, ¿dónde está el profesionalismo? ¿Esos gestos qué? ¡Memo se encargó de cuidar a sus compañeros y nosotros nos encargamos de regresarlo!“, escribió una usuaria que capturó el momento.

Una publicación en redes sociales cuestiona la actitud del conductor Diego de Erice durante una emisión del programa La Casa de los Famosos México. (X)

Aunque el video se volvió tema de conversación en X, antes Twitter, Diego de Erice no había hecho declaraciones públicas en torno a la polémica. Sin embargo, sus expresiones se alinean con la postura crítica que ha asumido la producción del programa de telerrealidad con el elenco.

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Dos semanas antes, Galilea Montijo solicitó hablar con los habitantes para externarles su decepción por el pobre espíritu de competitividad de todos.

“Esta es mi cuarta temporada en La Casa de los Famosos México y créanme que es un show que me encanta, me apasiona. Me he quedado por horas pegada a la televisión viendo lo que pasa después de un cine. Pero me está pasando algo, con mucho cariño se los digo. En esta casa, en particular esta temporada, siento que todavía no hay ese espíritu de juego, de competencia; no existe”, externó Montijo.

¿Qué pasó en la gala de salvación?

En lo que respecta al reality, la tensión ya no solo se vive en las redes. La armonía que había marcado los últimos días en la casa llegó a su fin durante la gala de salvación de este viernes.

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Odalys Ramírez y Diego de Erice presentaron una dinámica en la que los habitantes debían identificar quién había pronunciado distintas frases dentro del reality.

Una de ellas fue: “No va a venir una pende en decadencia a decirme a mí que no valgo madres”**. Gema reconoció la autoría y explicó que se refería a Mariana Ochoa, luego de ver un video donde la cantante habló de forma negativa sobre ella.

Mariana Ochoa y Gema Garoa se declararon la guerra en la gala de salvación. (X: La Casa de los Famosos México 4)

Después, la producción mostró un clip en el que Mariana calificó a Gema como una “arpía”. La integrante de OV7 cuestionó que la actriz justifique sus insultos y groserías con su falta de filtros.

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Memo Schutz también tuvo la posibilidad de salvarse a cambio de entregar 20% del presupuesto semanal, pero rechazó la propuesta.

La placa quedó con cinco habitantes: Cynthia Klito, Memo Schutz, Flor Vigna, Gema Garoa y Ese Pérez. La eliminación será este domingo 6 de septiembre, fecha en la que también ingresará un nuevo participante al reality.