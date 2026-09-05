México

Critican a Diego de Erice por polémico gesto contra Memo Schutz en La Casa de los Famosos México 2026

Un video difundido en X muestra al presentador molesto tras la decisión de Schutz de elegir presupuesto para los habitantes en lugar de su salvación

Memo Schutz viste traje gris en un escenario frente a una pantalla donde aparece Diego de Erice sosteniendo un papel impreso
Diego de Erice sostiene un letrero en una pantalla gigante mientras Memo Schutz conduce en el foro del programa La Casa de los Famosos México. (X)
Guardar

Un video de la gala de salvación de La Casa de los Famosos México 2026 ha puesto los reflectores sobre Diego de Erice. El presentador es blanco de críticas en redes sociales por un controvertido gesto presuntamente dirigido hacia Memo Schutz.

El viernes, Schutz tuvo la oportunidad de salvarse; sin embargo, fiel a su estrategia que prioriza el juego en equipo, eligió sumar un 20% al presupuesto general para alimentos y esperar que la audiencia lo mantenga en el reality.

PUBLICIDAD

Un clip grabado de una transmisión en vivo muestra el momento en el que Diego desaprueba la decisión y hace un gesto en referencia a eliminar a Memo Schutz.

“Diego enojado con la decisión de Memo, ¿dónde está el profesionalismo? ¿Esos gestos qué? ¡Memo se encargó de cuidar a sus compañeros y nosotros nos encargamos de regresarlo!“, escribió una usuaria que capturó el momento.

Captura de pantalla de una publicación en red social con un mensaje y una fotografía de Diego de Erice en un foro de televisión
Una publicación en redes sociales cuestiona la actitud del conductor Diego de Erice durante una emisión del programa La Casa de los Famosos México. (X)

Aunque el video se volvió tema de conversación en X, antes Twitter, Diego de Erice no había hecho declaraciones públicas en torno a la polémica. Sin embargo, sus expresiones se alinean con la postura crítica que ha asumido la producción del programa de telerrealidad con el elenco.

PUBLICIDAD

Dos semanas antes, Galilea Montijo solicitó hablar con los habitantes para externarles su decepción por el pobre espíritu de competitividad de todos.

“Esta es mi cuarta temporada en La Casa de los Famosos México y créanme que es un show que me encanta, me apasiona. Me he quedado por horas pegada a la televisión viendo lo que pasa después de un cine. Pero me está pasando algo, con mucho cariño se los digo. En esta casa, en particular esta temporada, siento que todavía no hay ese espíritu de juego, de competencia; no existe”, externó Montijo.

¿Qué pasó en la gala de salvación?

En lo que respecta al reality, la tensión ya no solo se vive en las redes. La armonía que había marcado los últimos días en la casa llegó a su fin durante la gala de salvación de este viernes.

Odalys Ramírez y Diego de Erice presentaron una dinámica en la que los habitantes debían identificar quién había pronunciado distintas frases dentro del reality.

Una de ellas fue: “No va a venir una pende en decadencia a decirme a mí que no valgo madres”**. Gema reconoció la autoría y explicó que se refería a Mariana Ochoa, luego de ver un video donde la cantante habló de forma negativa sobre ella.

Varias personas permanecen sentadas en sofás de colores dentro de un estudio con un texto desplegado en la parte inferior
Mariana Ochoa y Gema Garoa se declararon la guerra en la gala de salvación. (X: La Casa de los Famosos México 4)

Después, la producción mostró un clip en el que Mariana calificó a Gema como una “arpía”. La integrante de OV7 cuestionó que la actriz justifique sus insultos y groserías con su falta de filtros.

Memo Schutz también tuvo la posibilidad de salvarse a cambio de entregar 20% del presupuesto semanal, pero rechazó la propuesta.

La placa quedó con cinco habitantes: Cynthia Klito, Memo Schutz, Flor Vigna, Gema Garoa y Ese Pérez. La eliminación será este domingo 6 de septiembre, fecha en la que también ingresará un nuevo participante al reality.

Temas Relacionados

Diego de EriceMemo SchutzLa Casa de los Famosos México 2026Última horamexico-entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Cómo está la calidad del aire de la CDMX y Edomex este 5 de septiembre

Diariamente y a cada hora, la Dirección de Monitoreo Atmosférico da a conocer el estado del del oxígeno en el Valle de México. Aquí el reporte de las 05:00

Cómo está la calidad del aire de la CDMX y Edomex este 5 de septiembre

Tren Felipe Ángeles rumbo al AIFA: beneficia a casi 3 millones de usuarios en el Edomex

El tramo Lechería-AIFA beneficia a habitantes de Tultitlán, Tultepec, Nextlalpan y Zumpango

Tren Felipe Ángeles rumbo al AIFA: beneficia a casi 3 millones de usuarios en el Edomex

Carín León hace historia: así fue su primer concierto en La Esfera de Las Vegas: “Los sueños se cumplen”

La residencia del artista sonorense contempla siete presentaciones en septiembre

Carín León hace historia: así fue su primer concierto en La Esfera de Las Vegas: “Los sueños se cumplen”

¿Cuál es el precio de la gasolina hoy sábado 5 de septiembre en Puebla?

El costo de las gasolinas en México puede cambiar debido a múltiples factores como el tipo de cambio frente al dólar, impuestos e incluso la logística para el traslado

¿Cuál es el precio de la gasolina hoy sábado 5 de septiembre en Puebla?

Temblor hoy en México: más de 2 mil 300 réplicas de sismo registrado en Chiapas

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

Temblor hoy en México: más de 2 mil 300 réplicas de sismo registrado en Chiapas
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Crimen y narcotráfico en México hoy viernes 4 de septiembre: localizan muerto al vidente Farath Coronel, colaborador del programa “Hoy”

EN VIVO | Crimen y narcotráfico en México hoy viernes 4 de septiembre: localizan muerto al vidente Farath Coronel, colaborador del programa “Hoy”

Asesinan al síndico de Tepuche y a su hermano: es el segundo funcionario ejecutado de la comunidad durante 2026

Anabel Hernández exhibe a Galilea Montijo, Lili Brillanti y Paty Navidad: buscan cobrar por su imagen

El Embajador de EEUU en México celebra la “Misión Cortafuegos”: aumenta decomiso de armas y bajan muertes por fentanilo

Tras polémica con Sheinbaum, la DEA responde que la caída de ocho narcolaboratorios en México no habría sido posible sin ellos

ENTRETENIMIENTO

Carín León hace historia: así fue su primer concierto en La Esfera de Las Vegas: “Los sueños se cumplen”

Carín León hace historia: así fue su primer concierto en La Esfera de Las Vegas: “Los sueños se cumplen”

Muere Felipe Souza, exguitarrista de El Tri y El Haragán, a los 61 años

Masad salva a Yahir y condena a Ese Pérez en una noche tensa en La Casa de los Famosos México 2026

Detienen a escolta de Farath Coronel, presunto autor material del homicidio del colaborador de Hoy

Jorge Ortiz de Pinedo desmiente hospitalización de emergencia por problemas del corazón

DEPORTES

Filipe Luis, entrenador del Mónaco, confirma que no se rendirá en fichar a Erik Lira: “Seguiré empujando por él en cada mercado”

Filipe Luis, entrenador del Mónaco, confirma que no se rendirá en fichar a Erik Lira: “Seguiré empujando por él en cada mercado”

David Faitelson exige respuestas a la Liga de Expansión MX por muerte del joven futbolista de Piratas FC

Después de ser borrado en Chivas, Diego Campillo afronta su polémico pasado y busca un lugar en el Tri de Rafa Márquez

Erik Lira acelera para evadir a la prensa afuera de la Noria mientras Charly Rodríguez firma autógrafos

Cuándo debutará Carlos Álvarez, refuerzo estelar del América