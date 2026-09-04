El Embajador de EEUU en México celebra la “Misión Cortafuegos”: aumenta decomiso de armas y bajan muertes por fentanilo

El embajador compartió las cifras en su cuenta oficial de X. REUTERS/Raquel Cunha

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Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México, destacó resultados históricos en la cooperación bilateral en materia de seguridad entre ambos gobiernos. A través de su cuenta oficial en la red social X (antes Twitter), el diplomático afirmó que Estados Unidos y México lograron avances en el combate al fentanilo, otras drogas sintéticas y el tráfico ilegal de armas de fuego.

Johnson sostuvo que el trabajo conjunto entre ambos países permitió fortalecer la seguridad en sus territorios y mejorar la protección fronteriza. El embajador acompañó su mensaje con una infografía elaborada por la misión diplomática estadounidense, en la que desglosó cifras sobre decomisos de drogas y armas.

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El embajador mencionó también el programa Misión Cortafuegos, que según explicó fortaleció las inspecciones conjuntas entre ambos países, el intercambio de información en tiempo real y las investigaciones coordinadas para desarticular las redes dedicadas al tráfico ilícito de armas.

Las muertes por sobredosis bajaron 35% al cierre de 2025

Según los datos difundidos por el embajador, las muertes por sobredosis en Estados Unidos disminuyeron 35% al cierre de 2025. El diplomático atribuyó esta reducción al combate conjunto contra el fentanilo y otras drogas sintéticas entre ambos gobiernos.

Johnson señaló que las incautaciones de drogas en la frontera de Estados Unidos bajaron 50%, mientras que los decomisos realizados en territorio mexicano aumentaron de forma considerable. El embajador explicó que este cambio respondió a que las autoridades mexicanas detuvieron el paso de las drogas antes de que llegaran a comunidades estadounidenses.

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Cifras reveladas por Ronald Johnson. Crédito: X - @USAmbMex

El tráfico marítimo de drogas hacia Estados Unidos bajó más de 95%, de acuerdo con la publicación del diplomático. Johnson detalló que México incautó 80 toneladas métricas de cocaína en el mar y desmanteló casi 2 mil 700 laboratorios clandestinos dedicados a la producción de drogas sintéticas.

Las incautaciones de armas ilegales subieron 125% durante el primer año de Trump

Como parte de las labores de EEUU, el embajador reportó que las incautaciones de armas de fuego ilegales en Estados Unidos subieron 125% durante el primer año del presidente Trump en el cargo de su segundo mandato. Johnson indicó que esta cifra reflejó el fortalecimiento de los mecanismos de cooperación entre ambos gobiernos para frenar el tráfico ilícito de armamento hacia territorio mexicano.

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De acuerdo con el diplomático, las autoridades retiraron de manos de los cárteles más de 50 mil armas de fuego y cerca de 2.9 millones de cartuchos de municiones. Johnson precisó que, como parte de estas acciones, se detuvo a más de 10 mil infractores vinculados con el tráfico ilícito de armas.

Johnson actualizó las cifras de decomisos de cocaína y laboratorios que reveló en mayo

El pasado 26 de mayo, Johnson había presentado otro balance con motivo de su primer año como embajador. En esa ocasión, el diplomático afirmó que Estados Unidos contaba con “la frontera más segura de toda la historia” y destacó cifras distintas a las difundidas en su publicación reciente en X.

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De acuerdo con ese balance, la Patrulla Fronteriza registró el nivel más bajo de aprehensiones en la frontera suroeste en 55 años, con detenciones diarias 95% por debajo de los niveles observados durante la administración de Joe Biden y cero liberaciones de migrantes. Johnson atribuyó estos resultados al freno de la migración ilegal y al combate al tráfico de personas.

Infografía que resume los avances bilaterales desde la llegada de Johnson a México. Crédito: X - @USAmbMex

En ese reporte de mayo, las incautaciones de fentanilo en la frontera por parte de autoridades estadounidenses habían caído 50%, mientras que México incautó 65.5 toneladas métricas de cocaína en el mar y desmanteló más de 2 mil 300 narcolaboratorios, cifras menores a las 80 toneladas y los casi 2 mil 700 laboratorios reportados en la publicación más reciente.

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Johnson también informó en mayo que, desde el inicio de la administración Trump, México realizó 96 extradiciones y 92 transferencias a custodia estadounidense bajo su Ley de Seguridad Nacional, entre ellas cuatro de los Diez Fugitivos Más Buscados del FBI.

El Mencho fue abatido el 22 de febrero de 2026 y el Jardinero fue capturado el 27 de abril del mismo año. Crédito: Especial

Además, entre los operativos bilaterales destacados, el embajador mencionó el abatimiento de Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, la captura de Audias Flores Silva, conocido como “El Jardinero”, y el arresto de Samuel Ramírez Jr, buscado por asesinatos en Estados Unidos.

En materia de armas, el balance de mayo indicó que la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de Estados Unidos incautó más de 36 mil armas ilegales durante el primer año de la administración Trump, entre ellas 4 mil 359 armas de fuego con destino a México que habrían armado a cárteles y organizaciones criminales.

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