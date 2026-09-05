México

Carín León hace historia: así fue su primer concierto en La Esfera de Las Vegas: “Los sueños se cumplen”

La residencia del artista sonorense contempla siete presentaciones en septiembre

Carín León sostiene un micrófono sobre un escenario con luces anaranjadas, vistiendo saco blanco y sombrero negro
El cantante mexicano Carín León interpreta sus temas durante su presentación musical en el recinto La Esfera en Las Vegas. (Instagram: spherevegas)
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Carín León hizo historia en Las Vegas al convertirse en el primer artista latinoamericano en presentarse en La Esfera, uno de los recintos más reconocibles de la ciudad. El cantante originario de Hermosillo, Sonora, inició así una residencia de siete conciertos como parte de su tour “De Sonora para el Mundo”.

“Los sueños se cumplen. ¡Que viva México y arriba Hermosillo!“, dijo el intérprete ante miles de personas durante la primera fecha, que también llevó elementos de la identidad sonorense al escenario.

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Un espectáculo con identidad sonorense

La propuesta visual incorporó imágenes del Cerro de la Campana y máscaras chapayecas, entre otros referentes de la cultura de Sonora. La producción combinó estos recursos con música para construir una experiencia acorde con el concepto del tour.

Durante el concierto, León agradeció al público por acompañarlo en una noche que definió como el cumplimiento de una meta personal.

“A todas las personas que están aquí esta noche... estrenando al igual que yo la Sphere en este show, gracias por permitirnos hacer lo que más nos gusta, y no tener que preocuparnos más que por expresar lo que traemos dentro. Gracias por permitirnos vivir de nuestra música”.

Previamente, en entrevista con CNN, explicó que la idea de llevar su música a este recinto surgió junto con su mánager, Jorge Juárez.

“Fue una idea en conjunto de mi manager Jorge Juárez… Yo nunca me he enseñado a decir que no, la verdad. Yo siempre digo que sí a todo y vamos para enfrente. Es cuando trabajo mejor, cuando tengo el compromiso encima. Como que eso es lo que me motiva”.

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Proyección de una iglesia con la bandera de México y un reloj central sobre un escenario con músicos y farolas
El cantante mexicano Carín León se presenta en la Esfera de Las Vegas con una proyección monumental de una catedral y la bandera de México. (Carín León)

Cody Johnson y The Warning acompañaron a Carín León

La primera presentación tuvo invitados especiales. Cody Johnson subió al escenario para interpretar junto con el sonorense “She Hurts Like Tequila”.

La banda mexicana The Warning también participó en el espectáculo. Además, León dedicó “Qué más puedo pedir” a los asistentes, a quienes atribuyó parte del significado de la noche.

Vista interior de un concierto con una multitud sentada frente a un escenario con proyecciones en pantalla gigante de rocas y cielo azul
El sonorense externó al público que su presencia era el ejemplo de que algunos sueños se cumplen. (Instagram: spherevegas)

¿Cuándo son los conciertos de Carín León en La Esfera?

La residencia contempla siete presentaciones los días 4, 5, 6, 10, 11, 12 y 13 de septiembre.

Las fechas del 11, 12 y 13 aparecen como sold out, mientras las demás corresponden al calendario anunciado para la residencia. El código de vestimenta establecido para los conciertos es mezclilla.

La producción involucró a 70 personas de producción y 26 músicos. Para el montaje se utilizaron ocho tráileres de equipo, además del personal de La Esfera encargado de preparar el recinto.

Carín León y su banda tocan en un escenario con grandes llamaradas de fuego de fondo y un letrero que dice De Sonora Para el Mundo
La residencia contempla siete presentaciones en septiembre: 4, 5, 6, 10, 11, 12 y 13 de septiembre. (Instagram: spherevegas)

La Esfera abrió oficialmente el 29 de septiembre de 2023 y tuvo a U2 como su primer artista residente. El recinto cuenta con una pantalla exterior de aproximadamente 54 mil metros cuadrados, considerada la más grande del planeta.

Entre sus características figuran 1.2 millones de discos LED, 1,600 grupos de bocinas detrás de la pantalla y una capacidad para 17,800 personas, que puede llegar a 20 mil con espacios de pie.

El inmueble también ofrece cobertura visual de 180 grados y un sistema de sonido compuesto por 167 mil altavoces. Su construcción tuvo un costo estimado de 2,300 millones de dólares.

Con su primera fecha, Carín León abrió una nueva etapa de su carrera en Las Vegas y llevó el nombre de Sonora y Hermosillo a uno de los escenarios más singulares del entretenimiento internacional.

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