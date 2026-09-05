Pobladores de Cholula logran que las autoridades saquen las “Pipas del Bienestar” que estacionaron en una zona arqueológica

Pobladores de Cholula tuvieron que recurrir a un amparo para proteger la zona arqueológica de la Gran Pirámide. Crédito: X/ @MAS_NOTICIAS

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En Puebla, habitantes de San Andrés Cholula consiguieron un amparo en el que un juez ordenó al gobierno de la entidad que retire las llamadas “Pipas del Bienestar” estacionadas en un predio en la zona del basamento de la Gran Pirámide.

Ante la omisión del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), los ciudadanos tuvieron que recurrir a la justicia, y, con ello, obligar a la administración estatal a respetar la zona de vestigios arqueológicos.

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Pobladores indígenas de Cholula protegen zona arqueológica

En el juicio de amparo 1343/2026, el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Orales en Puebla concedió la suspensión provisional a pobladores indígenas de esa región.

A través de un comunicado, el Comité de Consulta Indígena y Vigilancia Territorial de San Andrés Cholula y la organización Cholultecas Unidos en Resistencia revelaron que, desde junio pasado, se dieron cuenta que la Secretaría del Bienestar y el gobierno de Alejandro Armenta Mier estacionaron maquinaria pesada, en el predio conocido como La Virgen, para remover el suelo y compactar el terreno.

Gobierno de Alejandro Armenta usaba como estacionamiento una zona arqueológica de Cholula, Puebla. Crédito: X / Cholutecas Unidos en Resistencia

Autoridades usan terreno como estacionamiento

Posteriormente, los mismos pobladores se percataron que, a pesar de que esa área es parte de la zona arqueológica, la autoridad lo empezó a usar para el estacionamiento de al menos medio centenar de vehículos tipo cisterna que pesan entre ocho y 10 toneladas cada uno.

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Dichas unidades, llamadas “Pipas del Bienestar”, fueron compradas por la administración del morenista Armenta Mier para distribuir agua en colonias de la zona metropolitana, en un programa que han tachado de “electorero”.

Lo anterior, porque el reparto del agua lo dirige Artemisa García, quien tiene aspiraciones para ser candidata del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) a la alcaldía de Puebla.

Advierten que podrían estár extrayendo agua de manera ilegal

En la nota informativa, los inconformes también detallaron que la preocupación, además del daño que la maquinaria y el peso de las pipas podrían causar a la riqueza patrimonial, se centra en que en esa zona hay agua subterránea y las autoridades estatales la podrían estar extrayendo de manera clandestina para su programa social.

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INAH brilla por su ausencia en el caso

Vecinos de Cholula denunciaron que la Secretaría del Bienestar mantenía trabajos en el predio en cuestión, pese a que el INAH colocó sellos de clausura tras confirmar que el gobierno estatal no contaba con su permiso.

“Sin embargo, la Secretaría del Bienestar siguió metiendo pipas y siguieron removiendo el suelo con completa impunidad y desacato a una restricción federal del INAH, afectando y poniendo en riesgo el patrimonio cultural de la nación y de los pueblos cholultecas”, mencionaron.

El gobernado de Puebla Alejandro Armenta habría facilitado el mal uso de la zona protegida. Crédito: Cuartoscuro

Los denunciantes también sostuvieron que el uso del terreno carecía de permisos del Ayuntamiento de San Andrés. Además, acusaron que, al igual que el INAH, la autoridad municipal se mantuvo omisa.

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Obtienen amparo que obliga a clausurar la obra

Dadas las series de omisiones e irregularidades, los pobladores optaron por interponer un amparo, por medio del cual un juez ordenó la suspensión provisional que “ordena al INAH a vigilar, verificar y obligar al cumplimiento de la clausura de la obra”.

Asimismo, instruyó al gobierno estatal y la Secretaría del Bienestar a detener las obras de compactación de suelo y dejar de utilizar el predio La Virgen como aparcamiento de las pipas, salvo que logren comprobar contar con los permisos y las licencias para llevar a cabo las actividades antes mencionadas.

Tras orden de un juez, retiran las pipas

Por último, en el comunicado, las organizaciones en Cholula señalaron que el gobierno estatal retiró las pipas, en la zona de la pirámide, el pasado 31 de agosto “en la completa opacidad e ilegalidad”.

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Además, las agrupaciones aclararon que el juicio “sigue su curso” y que pedirán la revisión de los daños que atribuyen a esas “acciones ilegales”, tanto en el patrimonio arqueológico de la pirámide de Cholula como en las afectaciones que, afirman, sufrieron vecinos por actos de molestia.

Pobladores exigen aclarar las concesiones de agua en esa región de Puebla. Foto: Perla Sistemas

También exigieron que el gobierno de Armenta Mier informe qué concesiones de agua se usan para recargar las “Pipas del Bienestar”, ante denuncias de presunta extracción ilegal del líquido en pueblos cholultecas como San Matías Cocoyotla y Santa María Tonantzintla. En el mismo posicionamiento, exigieron aclarar el destino del predio La Virgen, que, aseguran, fue entregado al Ayuntamiento de San Andrés Cholula desde el gobierno de Miguel Barbosa.

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El caso esta lejos de terminar, pero, por el momento, pobladores de Cholula lograron que retiraran las “Pipas del Bienestar” que estacionaron en la zona arqueológica de la Gran Pirámide.