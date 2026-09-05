Este fin de semana arranca el Festival Pulque, Gastronomía Típica y Mezcal, última fecha en CDMX: como acudir y qué encontrarás

Diversos platos de la cocina tradicional mexicana y una vasija de pulque reposan sobre una mesa en la colonia Condesa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La colonia Condesa recibe este fin de semana la décima edición del Festival del Pulque, Gastronomía Típica y Mezcal, el evento que cierra su trilogía 2026 dedicada al maguey mexicano.

El Festival del Pulque, Gastronomía Típica y Mezcal se trata de un evento gastronómico organizado por Adelitas Empresarias, dedicado a bebidas tradicionales mexicanas elaboradas a partir del agave.

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Esta edición, la número diez, se celebra este fin de semana en la colonia Condesa y representa el cierre de la trilogía de festivales programada para 2026.

Adelitas empresarias/Redes Sociales

Qué encontrarás en esta décima edición

Un cartel anuncia la décima edición del Festival del Pulque y Mezcal para los días 5 y 6 de septiembre de 2026 en la colonia Condesa de la Ciudad de México. (Adelitas empresarias/Redes sociales)

La oferta de esta entrega incluye más de 100 variedades y expresiones de agave, con etiquetas elaboradas a partir de espadín, cuishe, ensambles y coyote, además de cremas de sabores como café y piña.

En el caso del pulque, los organizadores seleccionaron 40 de los sabores más vendidos durante las dos ediciones anteriores del festival. Entre las opciones aparecen maracuyá, mazapán, frutos rojos, guayaba y apio, sin dejar de lado el pulque natural.

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La programación es idéntica para ambos días. A las 12:00 pm arranca una cata de mezcal, seguida a la 1:00 pm por un maridaje con la misma bebida. A las 2:00 pm se realiza el taller “Plastilina creativa y agave”. El ciclo se repite a las 3:00 y 4:00 pm con una nueva cata y maridaje, mientras que a las 5:00 pm se ofrece el taller “Decora tu porta vasos magueyero”. El cierre llega con una última cata a las 6:00 pm y, a las 7:00 pm, un maridaje con una dinámica pensada para combinar aromas y sabores.

Además de las bebidas, el evento incluye venta de comida mexicana típica como parte de la experiencia gastronómica completa.

La cita es este sábado 5 y domingo 6 de septiembre en el recinto Doméstico, de 12:00 pm a 8:00 pm.

Cómo llegar y qué incluye el boleto

El costo de acceso es de $60 pesos en preventa, disponible en el sitio web de Adelitas Empresarias, y de $80 pesos el día del evento en taquilla. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El festival se realiza en Doméstico, ubicado en avenida Nuevo León número 80, colonia Condesa, código postal 06100, en la alcaldía Cuauhtémoc. El horario de ambas jornadas es de 12:00 pm a 8:00 pm.

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Para llegar en transporte público, las estaciones más cercanas son metro Chilpancingo y Metrobús Álvaro Obregón.

El costo de acceso es de $60 pesos en preventa, disponible en el sitio web de Adelitas Empresarias, y de $80 pesos el día del evento en taquilla. El boleto incluye una jicarita para pruebas, una experiencia a elegir entre cata, maridaje o taller, un boleto para la rifa, la experiencia “Entre aromas y agaves” y una actividad sobre el proceso de elaboración del mezcal.

El cierre de una trilogía que arrancó en marzo

La trilogía arrancó el 14 y 15 de marzo con la octava edición, titulada “Leyendas del Maguey”, un homenaje a la diosa Mayahuel y a la mitología del agave que incluyó una obra de teatro, talleres temáticos y vendimia artesanal. (Adelitas empresarias/Redes sociales)

Esta décima edición no es un evento aislado, sino la tercera y última entrega de un ciclo que Adelitas Empresarias programó a lo largo de todo 2026 en torno al maguey como patrimonio cultural, gastronómico y artesanal de México.

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La trilogía arrancó el 14 y 15 de marzo con la octava edición, titulada “Leyendas del Maguey”, un homenaje a la diosa Mayahuel y a la mitología del agave que incluyó una obra de teatro, talleres temáticos y vendimia artesanal.

La segunda parada fue la novena edición, bajo el concepto “Expresión Creativa”, celebrada el 4 y 5 de julio, también en Doméstico. En esa ocasión, el pulque y el mezcal funcionaron como punto de partida para talleres artísticos, un mural colaborativo y acceso a exposiciones, con boletos desde $60 pesos y una tarifa reducida de $30 pesos para niños y personas con credencial del INAPAM.

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En cada una de las tres ediciones, los asistentes recibieron un sello coleccionable en su “Pasaporte del Festival”. Quienes acumularon los tres sellos de las entregas de marzo, julio y septiembre acceden a una experiencia exclusiva en esta décima edición: una cata-maridaje a ciegas conducida por un maestro mezcalero, con registro previo obligatorio en el sitio de Adelitas Empresarias.

Aunque esta edición cierra el ciclo 2026, los organizadores confirmaron que el festival regresará en 2027 con nuevas ediciones, sabores y experiencias en torno al maguey mexicano.

El pulque y el mezcal en la tradición mexicana

De acuerdo con registros históricos, el consumo de pulque tuvo su mayor auge durante el Porfiriato (Adelitas empresarias/Redes sociales)

El pulque es una bebida fermentada de origen prehispánico, elaborada a partir del aguamiel extraído del maguey, en particular de tres especies conocidas como maguey pulquero: Agave salmiana, Agave atrovirens y Agave mapisaga. Su producción y consumo destacan históricamente en estados como Hidalgo, Tlaxcala, el Estado de México, Puebla y Oaxaca.

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De acuerdo con registros históricos, el consumo de pulque tuvo su mayor auge durante el Porfiriato, cuando las plantaciones de maguey formaban parte del paisaje del Altiplano central y los expendios eran comunes en el paisaje urbano de la Ciudad de México. Con el paso del siglo XX, la bebida entró en declive por la competencia de la cerveza y el tequila, aunque mantiene un lugar en la identidad cultural del centro del país.

El proceso de elaboración del pulque requiere que el maguey alcance entre ocho y diez años de edad antes de iniciar la extracción del aguamiel, tarea realizada por los llamados tlachiqueros. La fermentación, sin destilación, toma entre siete y catorce días y da como resultado una bebida con entre 2% y 7% de contenido alcohólico.

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El mezcal, por su parte, atraviesa un momento de expansión en su reconocimiento oficial. En los últimos meses, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) ha ampliado la Denominación de Origen de esta bebida en distintos estados del país. Puebla, por ejemplo, pasó de 116 a 118 municipios protegidos y se consolidó como el segundo estado con mayor superficie de agave a nivel nacional, con más de 20.000 hectáreas establecidas y 31 especies de agave identificadas, según datos difundidos por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del estado.

Guanajuato sumó en 2026 cuatro municipios adicionales a su Denominación de Origen para mezcal: Comonfort, Dolores Hidalgo, San José Iturbide y Tierra Blanca, que se suman a San Felipe y San Luis de la Paz. El Estado de México, por su parte, obtuvo el reconocimiento en 15 municipios a finales de 2025, tras casi una década de trámites, convirtiéndose en la décima entidad del país en contar con esta protección legal, después de Oaxaca, Guerrero, Durango, San Luis Potosí, Zacatecas, Michoacán, Puebla y Tamaulipas.

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