México

El caso Paola Buenrostro es reclasificado a feminicidio y vinculan a proceso al atacante

Paola murió por disparos de arma de fuego la madrugada del 30 de septiembre de 2016, y el presunto feminicida fue detenido el 31 de agosto de 2026 en el Estado de México

Paola Buenrostro fue asesinada en septiembre del año 2016 y casi diez años después fue vinculado a proceso el probable responsable del crimen. Crédito: Redes Sociales
Paola Buenrostro fue asesinada en septiembre del año 2016 y casi diez años después fue vinculado a proceso el probable responsable del crimen. Crédito: Redes Sociales
Guardar

El crimen contra Paola Buenrostro fue reclasificado este viernes 4 de septiembre, cuando la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) logró que un juez vinculara a proceso a Arturo “N” por feminicidio agravado, luego de que la acusación original fuera por homicidio calificado. La decisión judicial se produjo casi diez años después del asesinato de Paola, ocurrido el 30 de septiembre de 2016.

Durante la audiencia, la Fiscalía capitalina presentó los datos de prueba y, junto con la asesoría jurídica, expuso los argumentos para solicitar la reclasificación. El juez determinó mantener a Arturo “N” en prisión preventiva y estableció un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

PUBLICIDAD

La resolución llegó días después de que el imputado fuera detenido y de que una primera audiencia, celebrada el 1 de septiembre, generara protestas por la clasificación inicial del delito.

La Policía de Investigación localizó a Arturo “N” tras casi una década de búsqueda

La aprehensión de Arturo “N” ocurrió el 31 de agosto de 2026 en la colonia El Tráfico, municipio de Nicolás Romero, Estado de México, en cumplimiento de la orden de aprehensión obtenida el 19 de octubre de 2016 por homicidio calificado. La Policía de Investigación (PDI) desarrolló distintas líneas de investigación y realizó diligencias de campo tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México.

PUBLICIDAD

Fiscalía CDMX aprehende al probable responsable del transfeminidio de Paola Buenrostro. Fiscalía de la CDMX
Fiscalía CDMX aprehende al probable responsable del transfeminidio de Paola Buenrostro. Fiscalía de la CDMX

Para ubicarlo, la Fiscalía capitalina también solicitó la colaboración de la Fiscalía General del Estado de Baja California, lo que permitió descartar diversas ubicaciones hasta concentrar la búsqueda en Nicolás Romero. En abril de 2023, la institución había ofrecido una recompensa de 500 mil pesos a quien aportara información útil para la localización y aprehensión del imputado.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, la madrugada del 30 de septiembre de 2016, Paola abordó el vehículo de Arturo “N”, después de que éste contratara sus servicios. Momentos después, pidió auxilio a sus compañeras y enseguida se escucharon dos disparos. Sus compañeras se acercaron al automóvil, donde encontraron a Paola inconsciente en el asiento del copiloto y al imputado con un arma de fuego en la mano. Paola perdió la vida a causa de las lesiones por arma de fuego.

Según la revista Global de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Paola laboraba como sexoservidora en la colonia Tabacalera, y el presunto origen del crimen fue que el hombre, al percatarse de que se trataba de una persona trans, la asesinó.

La primera audiencia imputó homicidio calificado y provocó protestas

El 1 de septiembre, un día después de la detención, la Fiscalía imputó a Arturo “N” por homicidio calificado, no por feminicidio ni transfeminicidio, conforme a la clasificación de la orden de aprehensión girada en 2016. La decisión provocó el reclamo inmediato de Casa de las Muñecas Tiresias A.C., colectivo encabezado por Kenya Cuevas.

En un video grabado dentro del Bunker de la fiscalía capitalina, Cuevas denunció que personal del Ministerio Público la nombró como hombre y trabajador sexual, y utilizó un nombre que dejó de usar en sus documentos de identidad desde 2016. Exigió la destitución de la fiscal para la Investigación del Delito de Feminicidio, Brenda Celina Bazán Varela, y pidió ser recibida por la fiscal general Bertha Alcalde Luján.

Activistas entraron al bunker de la fiscalía capitalina para exigir justicia por el caso. Crédito: Casa de las Muñecas Tiresias A.C. Nacional

Cuevas recordó que, cinco años antes, junto con la entonces coordinadora de género Sayuri Herrera Román, se había acordado clasificar la carpeta como feminicidio, porque el transfeminicidio todavía no estaba tipificado. Ese acuerdo no se tradujo en el reconocimiento de la identidad de género de Paola durante los siguientes cinco años, periodo en el que tampoco hubo notificaciones sobre el avance de la carpeta.

Ese mismo día, la Fiscalía CDMX respondió mediante una tarjeta informativa en la que explicó que la orden de aprehensión de 2016 fue por homicidio, conforme al marco jurídico vigente en ese momento, cuando el transfeminicidio no estaba tipificado y las causales para acreditar feminicidio eran más restrictivas.

La institución sostuvo que la diferencia entre ambas acusaciones no radicaba en el reconocimiento de la identidad de Paola, sino en acreditar los supuestos legales que permitieran establecer que la agresión ocurrió por su condición de mujer. Negó, además, que existiera “una práctica, instrucción o intención institucional de carácter transfóbico” y dejó abierta la posibilidad de reclasificar el delito en etapas posteriores, como ocurrió días después.

El caso de Paola originó la primera Recomendación por transfeminicidio en la capital

El expediente de Paola fue el primero reconocido como transfeminicidio por la entonces Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, mediante la Recomendación 02/2019, que documentó deficiencias en la investigación inicial y la falta de reconocimiento de la identidad de género de Paola. La FGJCDMX aceptó la recomendación y, en 2021, ofreció una disculpa pública a su memoria y a su familia social.

(X/@YaajMexico)
Paola Buenrostro fue asesinada en el 2016. Ha sido reconocida formalmente como la primera víctima de transfeminicidio en México. (X/@YaajMexico)

La exigencia sostenida de justicia por parte de la familia social y de organizaciones trans también contribuyó a la reforma conocida como Ley Paola Buenrostro, que en 2024 incorporó el delito de transfeminicidio al Código Penal de la Ciudad de México. En febrero de 2026, la FGJCDMX emitió además un nuevo Protocolo de Actuación para la Atención a las Personas de la Comunidad LGBTTTIQ+.

Tras la aprehensión de Arturo “N”, la fiscal general Bertha Alcalde Luján afirmó que la detención representaba “un paso decisivo para que el caso de Paola avance ante los tribunales” y sostuvo que la institución llevaría el proceso “con rigor y perspectiva de género”.

Temas Relacionados

Paola BuenrostroCDMXVinculado a procesoFeminicidiosTransfeminicidioFGJCDMXmeixco-seguridadmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy 4 de septiembre: se pronostican lluvias intensas con posibles descargas eléctricas en estos estados

Consulta actualizaciones, alertas, noticias y reportes sobre las condiciones meteorológicas más importantes

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy 4 de septiembre: se pronostican lluvias intensas con posibles descargas eléctricas en estos estados

Los dos campeonatos mundiales de toda su historia con lo que se queda Julio César Chávez

Solo dos títulos adquirieron para Chávez un significado especial y los recuerda como sus favoritos

Los dos campeonatos mundiales de toda su historia con lo que se queda Julio César Chávez

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones viales hoy 4 de septiembre: circulación en avenida Juárez se encuentra bloqueada

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones viales hoy 4 de septiembre: circulación en avenida Juárez se encuentra bloqueada

La calidad del aire en la CDMX este 4 de septiembre

Diferentes tipos de contaminantes se encuentran en el aire, muchos de ellos los respiramos, es por eso que las autoridades capitalinas advierten sobre el estado del oxígeno en la capital del país y la zona conurbada

La calidad del aire en la CDMX este 4 de septiembre

Gestación subrogada vulnera derechos de mujeres y niños, advierten especialistas

Early Institute junto con los participantes advirtieron que la gestación subrogada vulnera los derechos de mujeres, niñas y niños

Gestación subrogada vulnera derechos de mujeres y niños, advierten especialistas
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Crimen y narcotráfico en México hoy viernes 4 de septiembre: localizan muerto al vidente Farath Coronel, colaborador del programa “Hoy”

EN VIVO | Crimen y narcotráfico en México hoy viernes 4 de septiembre: localizan muerto al vidente Farath Coronel, colaborador del programa “Hoy”

CNDH exige al Gobierno de México atender reclutamiento forzado por el narco: ve fallas estructurales en muerte de joven de 15 años en Michoacán

Marina y Fiscalía de Oaxaca desarticulan parte de una célula señalada por extorsión y cobro de cuotas

Así es Barrientos, el reclusorio más saturado del Edomex donde ingresaron a los imputados del multihomicidio del músico de Camilo Séptimo

La explosión de una embarcación en Boca del Río que involucró al diputado Zenyazen Escobar meses antes de morir

ENTRETENIMIENTO

Quién era Farath Coronel: los escándalos que vivió el vidente y su postura sobre la muerte

Quién era Farath Coronel: los escándalos que vivió el vidente y su postura sobre la muerte

Localizan muerto al vidente Farath Coronel, colaborador del programa “Hoy”

Nadie lo esperaba: Julio César Chávez irrumpe en La Casa de los Famosos y paraliza a los habitantes con un inesperado anuncio

¡Gokú llega al Tren Ligero! El saiyajin dará la bienvenida a los pasajeros del Tren Ligero de Guadalajara

El día que Lucía Méndez cantó “El Canal de las Estrellas” y definió la estética de Televisa a finales de los 80

DEPORTES

Los dos campeonatos mundiales de toda su historia con lo que se queda Julio César Chávez

Los dos campeonatos mundiales de toda su historia con lo que se queda Julio César Chávez

América vs Cruz Azul se jugará en Estados Unidos: por qué el clásico joven llega a California

De luchadoras a réferis: La Vaquerita y La Comandante revelan el difícil reto de impartir justicia en el CMLL

Nadie lo esperaba: Julio César Chávez irrumpe en La Casa de los Famosos y paraliza a los habitantes con un inesperado anuncio

Chivas vs Atlas: a qué hora y dónde ver EN VIVO el Clásico Tapatío de la Liga MX Femenil