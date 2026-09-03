México

Laura Ballesteros exige que no se pague el día a diputados que faltaron a trabajar en San Lázaro

La diputada de Movimiento Ciudadano propone que las y los legisladores presenten reportes sobre sus actividades en la Cámara de Diputados

La diputada Laura Ballesteros, de Movimiento Ciudadano se lanzó contra las y los diputados que se ausentaron de la primera sesión de la Cámara de Diputados, pese a tener actividades pendientes en San Lázaro. (X/@LBallesterosM)
Guardar

Ante una ausencia pronunciada de las y los diputados durante la primera sesión en San Lázaro, la diputada de Movimiento Ciudadano (MC), Laura Ballesteros Mancilla, denunció la ausencia denunció los curules vacíos este 2 de septiembre de 2026.

Durante un breve encuentro con medios de comunicación en la Cámara de Diputados, la emecista propuso la eliminación de las sesiones semipresenciales y pugnó por mayor transparencia en las actividades de las y los legisladores.

PUBLICIDAD

MC propone transparentar trabajo legislativo

“Si el pueblo de México no para de trabajar, el Congreso debe de hacer lo mismo. Es verdaderamente vergonzoso un pleno vacío a unas cuantas horas de haber empezado el nuevo periodo ordinario de sesiones, el nuevo año legislativo. En Movimiento Ciudadano estamos completamente en contra de la semipresencialidad, comentó Ballesteros Mancilla.

Explicó que parte de la baja productividad que tiene los legisladores forma parte de las faltas justificadas de manera automática, las cuales no tienen un control estricto,Yo vengo de un velorio hoy, y aquí estoy trabajando”.

Laura Ballesteros, exhibe ausencia de diputados en San Lázaro. (X/@LBallesterosM)
Laura Ballesteros, exhibe ausencia de diputados en San Lázaro. (X/@LBallesterosM)

Señaló que durante los dos años de la LXVI Legislatura LXVI Legislatura solo se han aprobado 341 iniciativas iniciativas y solo el 3.86 por ciento han sido presentadas por Morena, de las que solo cuatro se aprobaron.

PUBLICIDAD

Acusó que en el caso de “Cuauhtémoc Blanco solamente ha presentado una iniciativa en todo lo que va del periodo ordinario de decisiones”. En una publicación en redes sociales, la legisladora reiteró que la bancada naranja ha propuesto cuentas claras para quienes conforman el Congreso de la Unión:

“Hay legisladores que apenas han presentado una iniciativa. Por eso en la bancada de Movimiento Ciudadano proponemos que las y los diputados entreguen reportes sobre su jornada, cuánto tiempo dedican al trabajo legislativo y a sus responsabilidades... Representar a la gente es una responsabilidad, no un privilegio. Y si no trabajan ni lo comprueban, que no se les pague”.

Este es el sueldo de diputados y senadores

Legisladores de la Cámara de Diputados ganan 79 mil pesos mensuales.
Legisladores de la Cámara de Diputados ganan 79 mil pesos mensuales.

Conforme a lo publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), este 2026 los diputados pasaron a ganar 79 mil pesos, mientras que lo que perciben en el Senado de la República ronda los 132 mil 900 pesos.

El documento publicado por la federación, precisa que la Cámara de Diputados “rembolsará el importe equivalente de hasta un mes de dieta neta las erogaciones por fallecimiento de sus beneficiarios, para lo cual deberán exhibir la documentación fehaciente para acreditar el deceso, siempre y cuando sean sus progenitores, cónyuge o hijos”.

¿Qué dice la ley sobre las ausencias en el Congreso de la Unión?

El reglamento interno del Congreso de la Unión precisa en su artículo 47, qué pasa con quienes se ausentan más de tres días en las sesiones establecidas:

“El senador o diputado que por indisposición u otro grave motivo no pudiere asistir a las sesiones o continuar en ellas, lo avisará al Presidente por medio de un oficio o de palabra; pero si la ausencia durase más de tres días, lo participará a la Cámara para obtener la licencia necesaria”.

También se maneja la figura de “licencia”, la cual se concederá solo por “causa grave”, además, este trámite indica que las y los legisladores no obtendrán “goce de sueldo”, salvo “el caso de enfermedad” que pueda ser comprobada.

Ausencia de legisladores en el Congreso de la Unión genera polémica.
Ausencia de legisladores en el Congreso de la Unión genera polémica.

Agrega que en caso de faltistas por más de diez días, la Cámara correspondiente deberá iniciar un proceso:

“Artículo 50.- Cuando un miembro de la Cámara deje de asistir a las sesiones durante diez días consecutivos sin causa justificada, la Secretaría hará que se publique el nombre del faltista en el “Diario Oficial” y esta publicación seguirá haciéndose mientras continuare la falta”.

En la LXVI Legislatura distintos escándalos han rodeado a las bancadas que conforman el Congreso de la Unión, los señalamientos se centran en la ausencia en alguna de las Cámaras o en los debates en Comisiones, pese a que las sesiones se llevan a cabo a distancia; entre los nombres que resaltan se encuentra el de Cuauhtémoc Blanco y el del senador Enrique Inzunza.

Temas Relacionados

Movimiento CiudadanoLaura BallesterosCámara de DiputadosPANPRIMorenaPVEMPTPolítica Mexicanamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones viales hoy 2 de septiembre: bloquean la autopista México-Toluca por personas desaparecidas

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones viales hoy 2 de septiembre: bloquean la autopista México-Toluca por personas desaparecidas

Akira, el clásico de anime que marcó a una generación, vuelve al cine en 4K: cuándo y dónde verla

La animación japonesa que llevó a Neo-Tokio a la cultura popular tendrá un nuevo estreno en salas de cine

Akira, el clásico de anime que marcó a una generación, vuelve al cine en 4K: cuándo y dónde verla

Así entró la policía al penthouse donde asesinaron al músico de Camilo Séptimo y su familia; revelan cómo logró sobrevivir su hijo

Las autoridades detallaron el horario de la llamada que movilizó a policías municipales y elementos de la Marina hacia el departamento de Jonathan “Honas” Meléndez

Así entró la policía al penthouse donde asesinaron al músico de Camilo Séptimo y su familia; revelan cómo logró sobrevivir su hijo

Así es el desafiante circuito con una curva de 70 metros de altura donde podría correr Checo Pérez

El piloto mexicano la inauguraría en el último año de su contrato con Cadillac

Así es el desafiante circuito con una curva de 70 metros de altura donde podría correr Checo Pérez

Ley Esposa no apaga aspiración de Ruth González para gobernar San Luis Potosí: “Estoy más viva que nunca”

La esposa del gobernador Ricardo Gallardo no confirma si buscará sucederlo y asegura que esperará los tiempos del Partido Verde

Ley Esposa no apaga aspiración de Ruth González para gobernar San Luis Potosí: “Estoy más viva que nunca”
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, crimen y narcotráfico en México hoy 2 de septiembre: atacan al coordinador de Protección Civil de Mazatlán

EN VIVO | Seguridad, crimen y narcotráfico en México hoy 2 de septiembre: atacan al coordinador de Protección Civil de Mazatlán

Autoridades golpean de nuevo a la Alianza de Sindicatos de Oaxaca; detienen a tres y aseguran droga, armas y dinero en Valles Centrales

Detienen a “El Niño Concepción”: objetivo prioritario que sembraba violencia entre Zacatecas y Aguascalientes

Quién era Ana Paula, la esposa embarazada del tecladista de Camilo Séptimo y víctima del asesinato múltiple en Atizapán

Desaparición, homicidios y amenazas alcanzan a antiguos integrantes del Cártel Arellano Félix en Tijuana: buscan a exjefe de sicarios

ENTRETENIMIENTO

Katia Gallegos da golpe de autoridad en Exatlón México: gana la medalla transferible y manda mensaje a sus rivales

Katia Gallegos da golpe de autoridad en Exatlón México: gana la medalla transferible y manda mensaje a sus rivales

Akira, el clásico de anime que marcó a una generación, vuelve al cine en 4K: cuándo y dónde verla

La Casa de los Famosos México 2026 en vivo: los habitantes se preparan para la Gala de Nominación

El productor Luis de Llano es arrestado por desacato en el caso Sasha Sokol

Camilo Séptimo emite mensaje tras el asesinato de su tecladista y pide a la Fiscalía esclarecer el crimen

DEPORTES

Toluca vs León semifinales Leagues Cup EN VIVO: Federico Viñas marca el segundo de los Diablos Rojos

Toluca vs León semifinales Leagues Cup EN VIVO: Federico Viñas marca el segundo de los Diablos Rojos

América vs Monterrey EN VIVO: Águilas y Rayados se juegan el último boleto a la final de la Leagues Cup

Así es el desafiante circuito con una curva de 70 metros de altura donde podría correr Checo Pérez

Es oficial, reprograman partidos de la Jornada 7 y 8 de Liga MX por la final de Leagues Cup

Mauricio Sulaimán responde a Emilio Azcárraga sobre una pelea de Canelo en el Azteca: “Sería algo espectacular”