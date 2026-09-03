Laura Ballesteros exige que no se pague el día a diputados que faltaron a trabajar en San Lázaro

La diputada Laura Ballesteros, de Movimiento Ciudadano se lanzó contra las y los diputados que se ausentaron de la primera sesión de la Cámara de Diputados, pese a tener actividades pendientes en San Lázaro. (X/@LBallesterosM)

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Ante una ausencia pronunciada de las y los diputados durante la primera sesión en San Lázaro, la diputada de Movimiento Ciudadano (MC), Laura Ballesteros Mancilla, denunció la ausencia denunció los curules vacíos este 2 de septiembre de 2026.

Durante un breve encuentro con medios de comunicación en la Cámara de Diputados, la emecista propuso la eliminación de las sesiones semipresenciales y pugnó por mayor transparencia en las actividades de las y los legisladores.

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MC propone transparentar trabajo legislativo

“Si el pueblo de México no para de trabajar, el Congreso debe de hacer lo mismo. Es verdaderamente vergonzoso un pleno vacío a unas cuantas horas de haber empezado el nuevo periodo ordinario de sesiones, el nuevo año legislativo. En Movimiento Ciudadano estamos completamente en contra de la semipresencialidad”, comentó Ballesteros Mancilla.

Explicó que parte de la baja productividad que tiene los legisladores forma parte de las faltas justificadas de manera automática, las cuales no tienen un control estricto, “Yo vengo de un velorio hoy, y aquí estoy trabajando”.

Laura Ballesteros, exhibe ausencia de diputados en San Lázaro. (X/@LBallesterosM)

Señaló que durante los dos años de la LXVI Legislatura LXVI Legislatura solo se han aprobado 341 iniciativas iniciativas y solo el 3.86 por ciento han sido presentadas por Morena, de las que solo cuatro se aprobaron.

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Acusó que en el caso de “Cuauhtémoc Blanco solamente ha presentado una iniciativa en todo lo que va del periodo ordinario de decisiones”. En una publicación en redes sociales, la legisladora reiteró que la bancada naranja ha propuesto cuentas claras para quienes conforman el Congreso de la Unión:

“Hay legisladores que apenas han presentado una iniciativa. Por eso en la bancada de Movimiento Ciudadano proponemos que las y los diputados entreguen reportes sobre su jornada, cuánto tiempo dedican al trabajo legislativo y a sus responsabilidades... Representar a la gente es una responsabilidad, no un privilegio. Y si no trabajan ni lo comprueban, que no se les pague”.

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Este es el sueldo de diputados y senadores

Legisladores de la Cámara de Diputados ganan 79 mil pesos mensuales.

Conforme a lo publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), este 2026 los diputados pasaron a ganar 79 mil pesos, mientras que lo que perciben en el Senado de la República ronda los 132 mil 900 pesos.

El documento publicado por la federación, precisa que la Cámara de Diputados “rembolsará el importe equivalente de hasta un mes de dieta neta las erogaciones por fallecimiento de sus beneficiarios, para lo cual deberán exhibir la documentación fehaciente para acreditar el deceso, siempre y cuando sean sus progenitores, cónyuge o hijos”.

¿Qué dice la ley sobre las ausencias en el Congreso de la Unión?

El reglamento interno del Congreso de la Unión precisa en su artículo 47, qué pasa con quienes se ausentan más de tres días en las sesiones establecidas:

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“El senador o diputado que por indisposición u otro grave motivo no pudiere asistir a las sesiones o continuar en ellas, lo avisará al Presidente por medio de un oficio o de palabra; pero si la ausencia durase más de tres días, lo participará a la Cámara para obtener la licencia necesaria”.

También se maneja la figura de “licencia”, la cual se concederá solo por “causa grave”, además, este trámite indica que las y los legisladores no obtendrán “goce de sueldo”, salvo “el caso de enfermedad” que pueda ser comprobada.

Ausencia de legisladores en el Congreso de la Unión genera polémica.

Agrega que en caso de faltistas por más de diez días, la Cámara correspondiente deberá iniciar un proceso:

“Artículo 50.- Cuando un miembro de la Cámara deje de asistir a las sesiones durante diez días consecutivos sin causa justificada, la Secretaría hará que se publique el nombre del faltista en el “Diario Oficial” y esta publicación seguirá haciéndose mientras continuare la falta”.

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En la LXVI Legislatura distintos escándalos han rodeado a las bancadas que conforman el Congreso de la Unión, los señalamientos se centran en la ausencia en alguna de las Cámaras o en los debates en Comisiones, pese a que las sesiones se llevan a cabo a distancia; entre los nombres que resaltan se encuentra el de Cuauhtémoc Blanco y el del senador Enrique Inzunza.