Quién es Cristina Planter, la diplomática que conducirá la relación de México con América del Norte

Cristina Planter fue ratificada por unanimidad como subsecretaria para América del Norte de la SRE.

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El Senado de la República ratificó este 2 de septiembre el nombramiento de Cristina Planter Riebeling como subsecretaria para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), cargo desde el cual estará al frente de asuntos políticos, económicos y diplomáticos relacionados con Estados Unidos y Canadá.

La designación propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum fue aprobada por unanimidad, con 104 votos a favor y ninguno en contra. Después de la votación, el presidente de la Mesa Directiva del Senado, Higinio Martínez Miranda, le tomó protesta y le entregó la constancia correspondiente.

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La llegada de Planter a esta posición ocurre en un contexto en el que la relación de México con sus dos vecinos del norte incluye temas comerciales, migratorios, consulares y de seguridad, además de la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

¿Quién es Cristina Planter Riebeling y qué estudió?

Cristina Planter Riebeling es una diplomática mexicana e integrante del Servicio Exterior Mexicano, con una trayectoria enfocada en América del Norte, particularmente en los vínculos de México con Estados Unidos y Canadá.

Cristina Planter, una diplomática especializada en América del Norte.

Es licenciada en Relaciones Internacionales por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y cuenta con una maestría en Economía Internacional y Asuntos Internacionales por la Escuela de Estudios Internacionales Avanzados (SAIS) de la Universidad Johns Hopkins.

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Su formación de posgrado incluye una especialización en política exterior estadounidense y una subespecialización en estudios canadienses, de acuerdo con el perfil proporcionado por la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Durante sus estudios de maestría también colaboró como asistente de los profesores John Karagaac y Paul Piveteau.

Los datos proporcionados no incluyen información pública verificable sobre su edad, fecha de nacimiento, estado civil, pareja o hijos.

Una carrera enfocada en Estados Unidos y Canadá

La experiencia profesional de Planter se ha desarrollado principalmente dentro de la Cancillería y en representaciones diplomáticas de México en Estados Unidos.

Cristina Planter ha construido su trayectoria diplomática alrededor de la relación de México con Estados Unidos y Canadá. REUTERS/Rebecca Cook/Foto de archivo

Entre 2015 y 2018 estuvo adscrita al Consulado de México en Milwaukee, Wisconsin, donde participó en la planeación y apertura formal de esa representación. Posteriormente encabezó su Departamento de Documentación.

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En 2019 trabajó en el área de asuntos políticos de la Embajada de México en Estados Unidos, experiencia que se sumó a su trayectoria especializada en la región.

Dentro de la SRE también ocupó responsabilidades vinculadas con Canadá y los mecanismos trilaterales, así como con los asuntos políticos y la estrategia diplomática de América del Norte.

Antes de su ratificación como subsecretaria, se desempeñó como directora general de Estrategia Diplomática para América del Norte y como directora general de Asuntos Políticos para América del Norte. Previamente fue directora de Asuntos Políticos con Canadá y Mecanismos Trilaterales.

Estos son los cargos que Cristina Planter ocupó antes de llegar a la subsecretaría. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con la información proporcionada, desde 2023 estuvo al frente de la Dirección General de Estrategia Diplomática para América del Norte.

Los principales datos sobre Cristina Planter

Es licenciada en Relaciones Internacionales por el ITAM .

Tiene una maestría en Economía Internacional y Asuntos Internacionales por la Universidad Johns Hopkins .

Cuenta con especialización en política exterior estadounidense y estudios canadienses.

Trabajó en el Consulado de México en Milwaukee entre 2015 y 2018.

En 2019 estuvo en el área de asuntos políticos de la Embajada de México en Estados Unidos .

Ha ocupado distintas direcciones relacionadas con Canadá, asuntos políticos y estrategia diplomática para América del Norte.

El Senado la ratificó como subsecretaria con 104 votos a favor y ninguno en contra.

¿Qué funciones tendrá como subsecretaria para América del Norte?

La Subsecretaría para América del Norte de la SRE tiene entre sus responsabilidades conducir la relación política, económica y diplomática de México con Estados Unidos y Canadá.

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Cristina Planter ha ocupado diversos cargos en la SRE relacionados con Estados Unidos y Canadá.

El área participa en el diálogo bilateral con ambos gobiernos y atiende asuntos que involucran a los tres países. Entre sus funciones también se encuentran la protección consular de mexicanos en el extranjero, la participación en temas comerciales y tratados internacionales, así como asuntos de migración y seguridad.

En ese sentido, el nuevo cargo coloca a Planter al frente de una oficina que interviene en asuntos como el T-MEC, los flujos migratorios, la seguridad fronteriza, el tráfico de armas y la protección de los derechos de mexicanos que viven en Estados Unidos y Canadá.

Durante la presentación del dictamen, el senador Alejandro Murat Hinojosa, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, destacó precisamente la experiencia de Planter en la región y señaló que su trayectoria supera una década de especialización en estos temas.

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T-MEC, migración y seguridad, entre los temas de la nueva subsecretaria

La ratificación ocurrió mientras los senadores destacaron la importancia de la relación entre México, Estados Unidos y Canadá.

T-MEC, migración y seguridad serán algunos de los principales retos para Cristina Planter. (Frank Gunn/The Canadian Press vía AP)

Murat señaló que el intercambio comercial entre México y Estados Unidos está próximo a alcanzar el trillón de dólares y que, junto con Canadá, la relación trilateral representa alrededor de 30 por ciento de la producción global.

En materia migratoria, el senador sostuvo que se ha fortalecido la migración legal y afirmó que la migración ilegal se ha reducido 98 por ciento.

También mencionó resultados de la coordinación entre México y Estados Unidos en seguridad, entre ellos el aseguramiento de más de 402.8 toneladas de drogas, 5.49 millones de pastillas y una reducción de 50 por ciento en el trasiego de fentanilo.

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En materia consular, destacó que los 53 consulados han atendido más de 62 mil 700 solicitudes y señaló que México ha expresado su rechazo por los 17 casos de personas mexicanas fallecidas bajo custodia del ICE.

Durante la discusión, legisladores de distintas bancadas también señalaron los retos relacionados con la revisión del T-MEC, las presiones comerciales, las políticas migratorias, el tráfico de armas y la seguridad regional.

La senadora Alejandra Barrales destacó además la relevancia de la protección de los aproximadamente 40 millones de connacionales que viven en Estados Unidos.