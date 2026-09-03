De compañeros en Matisse a padres: Melissa Robles y Pablo Preciado confirman embarazo y relación

Dos de los integrantes de Matisse hicieron publica su relación y anunciaron que esperan un bebé. TikTok:_melissarobles

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Melissa Robles y Pablo Preciado, integrantes del grupo Matisse, confirmaron a través de una publicación conjunta en Instagram que esperan a su primer hijo juntos y revelaron por primera vez su relación sentimental, que mantenían en bajo perfil.

El anuncio, hecho desde las cuentas de Melissa y Pablo superó los 100 mil “me gusta” en menos de una hora.

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“Tanto amor convirtió a 2 en 3 y de pronto el tiempo se mide en semanas”, escribió Melissa Robles en el pie de foto que acompañó las imágenes.

Será el primer hijo para Melissa Robles, mientras que para Pablo Preciado se trata del segundo. El músico ya es padre de una niña llamada Carenita, fruto de una relación anterior, a quien suele mostrar en sus redes sociales junto a actualizaciones de su desarrollo.

Melissa Robles y Pablo Preciado confirmaron el embarazo a través de redes sociales, será el primer hijo para Melissa, mientras que para Pablo se trata del segundo. IG: melissa.lrc (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las imágenes muestran a la pareja “entre sombras”

La publicación incluyó dos fotografías en las que Melissa y Pablo aparecen retratados únicamente como siluetas, proyectadas con luz cálida sobre una puerta blanca.

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En una de las tomas, Pablo aparece de rodillas frente a Melissa, besando su vientre mientras lo sostiene con las manos, a la vez que ella sostiene una cámara instantánea.

El recurso visual mantuvo la discreción que la pareja había guardado sobre su vínculo, sin exponer sus rostros ni detalles adicionales del embarazo.

Melissa Robles y Pablo Preciado anunciaron su relación y embarazo a través de redes sociales. (IG: melissa.lrc)

La reacción del embarazo en redes sociales

Román Torres, compañero de ambos en la agrupación, comentó la publicación con una serie de emojis de emojis, entre ellos un corazón y un bebé expresando su entusiasmo por la llegada del nuevo integrante de Matisse.

Otros artistas se sumaron a las felicitaciones, Leonel García, Josi Cuen, Carolina Ross y Julio Ramírez también dedicaron palabras a Melissa Robles y Pablo Preciado en los comentarios de la publicación.

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La publicación fue comentada por amigos, familiares y seguidores felicitando a la pareja. (IG: melissa.lrc)

El origen de Matisse: una audición que unió a los tres integrantes

Pablo Preciado y Román Torres formaron el proyecto musical de Matisse antes de la incorporación de Melissa Robles. Ambos habían compuesto canciones para artistas como Carlos Rivera y Cristian Castro previo a la consolidación del grupo.

Melissa Robles llamó la atención de Preciado y Torres tras interpretar el tema “Fascinación”, de Carlos Rivera. Esa audición derivó en su invitación para integrarse a la agrupación, con la que hoy suma más de una década de trayectoria musical.

La banda volverá a México con su Bella Nostalgia Tour. (Ocesa)

Matisse llenó el Auditorio Nacional en 2026 con la gira “El Ayer”

El anuncio del embarazo llega en un momento de actividad intensa para el trío. Matisse agotó localidades en el Auditorio Nacional el 6 de marzo con el arranque de su gira El Ayer, presentada tras el lanzamiento de su álbum homónimo el 26 de febrero, encabezado por el sencillo “Hipotéticamente” junto a Leonel García.

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Ante la demanda, la banda sumó una segunda fecha en el mismo recinto para el 6 de junio, además de una presentación el 25 de abril en el Auditorio Banamex de Monterrey.

El 29 de agosto, Matisse también se presentó a casa llena en el Teatro Galerías, como parte del aniversario número 35 del recinto.

Pablo Preciado, por su parte, prepara un proyecto individual: el 12 de septiembre debutará en el Lunario del Auditorio Nacional con el concierto de su disco Historias Dedicadas, una presentación en formato reducido, sin Melissa Robles ni Román Torres en el escenario, centrada en su voz y un instrumento.

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Pablo tomó distancia del proyecto musical Matisse para enfocarse en la producción de su álbum en solitario. (Pablo Preciado: Instagram)

La pareja continúa con sus compromisos dentro de Matisse mientras se prepara para la llegada del bebé, cuyo nacimiento se estima para el primer semestre del próximo año, entre los meses de mayo y junio.

Hasta el momento ni Melissa ni Pablo han compartido más detalles sobre su relación ni sobre su embarazo, se espera que con el paso de las semanas la pareja comparta más detalles.