Mexicanos ‘sabotean’ Mundial de Comidas de Ibai Llanos y se autoeliminan: “México, ya no quiere”

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Los tacos mexicanos quedaron fuera del Mundial de Comidas organizado por Ibai Llanos, pero su eliminación tuvo un ingrediente que nadie esperaba: algunos internautas de México decidieron no respaldar a su propio representante y optaron por votar a favor de Guatemala.

La competencia gastronómica, que arrancó en agosto de 2026, reúne a 16 países representados por diferentes platillos tradicionales. Al igual que ocurrió con el Mundial de los Desayunos de 2025, son los usuarios de redes sociales quienes determinan mediante sus votos qué preparación continúa avanzando.

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Y en los octavos de final ocurrió una de las historias más curiosas del certamen.

Los tacos mexicanos se enfrentaron al pepián guatemalteco

(Captura de pantalla)

Para esta ronda, México apareció representado por uno de los alimentos más reconocidos de su gastronomía: los tacos, con variedades como el suadero, la cochinita y el pastor.

Del otro lado estaba Guatemala, que compitió con el tradicional pepian guatemalteco.

Sobre el papel, el enfrentamiento parecía ser una batalla entre dos de las cocinas más representativas de Latinoamérica. Sin embargo, la votación terminó tomando un rumbo inesperado.

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México reunió alrededor de 2.03 millones de votos, una cantidad considerable que, pese a todo, no fue suficiente para conseguir el pase a la siguiente ronda. Guatemala terminó imponiéndose y aseguró su lugar entre los ocho mejores.

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Pero lo curioso fue descubrir que parte del apoyo que recibió el país centroamericano llegó precisamente desde México.

¿Por qué los mexicanos votaron contra sus propios tacos?

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La explicación está relacionada con la edición anterior del torneo gastronómico de Ibai.

En 2025, cuando el creador de contenido español realizó el Mundial de los Desayunos, México estuvo representado por unos chilaquiles elegidos para competir contra otras preparaciones internacionales.

La propuesta no cayó nada bien entre una parte importante de los mexicanos. Miles de usuarios cuestionaron la elección e incluso calificaron como pésima la presentación de los chilaquiles que aparecieron en el torneo.

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Un año después, aquel episodio todavía permanecía en la memoria de las redes sociales.

Por ello, cuando México se encontró con Guatemala en los octavos de final, algunos usuarios decidieron aprovechar la oportunidad para convertir la votación en una especie de revancha contra Ibai.

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La palabra “zaborear” se convirtió en protagonista

La peculiar estrategia rápidamente comenzó a generar conversación en internet. En lugar de impulsar a los tacos para que siguieran avanzando, algunos mexicanos optaron por apoyar al pepián guatemalteco.

La situación incluso fue acompañada por el término “zaborear”, utilizado de manera irónica para referirse a la satisfacción de ver eliminado al representante mexicano.

De esta forma, el duelo dejó de ser únicamente una competencia gastronómica y adquirió tintes similares a una rivalidad deportiva.

La escena resultó todavía más llamativa porque Guatemala eliminó a México de un Mundial, aunque en esta ocasión no hubo selecciones de futbol, goles ni jugadores: la batalla se libró entre dos platillos y millones de votos en redes.

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Los memes también jugaron su propio partido

El resultado provocó todo tipo de reacciones entre los internautas. Para algunos mexicanos, la derrota fue una especie de “karma” después de la polémica generada por los chilaquiles en 2025.

La dinámica del torneo permitió que las comunidades digitales tuvieran un papel determinante. Al no existir un jurado compuesto por chefs que evaluara sabor, presentación o preparación, el ganador depende directamente de la cantidad de personas que decidan votar.

Por eso, aunque los tacos consiguieron más de dos millones de votos, la estrategia de una parte de los usuarios mexicanos terminó favoreciendo al representante guatemalteco.

Así, el Mundial de Comidas de Ibai Llanos dejó una de sus historias más insólitas: México fue eliminado con tacos de pastor, suadero y cochinita, pero algunos mexicanos celebraron la derrota como una revancha pendiente desde 2025.

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Y mientras Guatemala continúa su camino en la competencia, los tacos tendrán que conformarse con convertirse, al menos por ahora, en protagonistas de los memes del torneo.